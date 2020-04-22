Скандинавская (норвежская) водка, или аквавит, среди моих рецептов - самая простая. Не нужно ничего варить, делать какие-то сиропы и т.д. Единственный недостаток - нужно долго ждать.

Конечно, если вы когда-то готовили сами вино, то без проблем дождетесь, когда аквавит “устаканится” и станет приятным. Но лично для меня это был весьма странный опыт.

А что вам приходит на ум при упоминании «скандинавской водки»? Лично мне, грозный викинг, выпивающий обжигающий напиток и огромного кубка.

Как вы уже поняли, ничего я об этом напитке не слышал. Наверное, именно поэтому меня и заинтересовал такой рецепт моей подписчицы Оксаны В. С удовольствием поделюсь им с вами.

Почему я готовлю алкоголь

Справка! А еще у настоек легче регулировать крепость. Так что если у вас нет спиртометра, достаточно купить водку и использовать ее как основной ингредиент. Готовый напиток получится менее крепким, зато 100% будет не опасен.

Я периодически готовлю разный алкоголь. Пробовала варить пиво, делать вино. Но в основном предпочитаю настойки. Алкогольные наливки на водке готовятся довольно быстро. И что-то испортить практически невозможно.Скандинавскую водку, как и большинство своих рецептов, я нашла случайно. Сейчас даже не вспомню, правильно ли я запомнила название.

Попробовать ее приготовить решила просто ради интереса и только однажды. Но думаю обязательно повторю. Надеюсь, что, кому-то из вас придется по вкусу этот простой рецепт.

Ингредиенты для норвежской водки

Я живу в большом городе, поэтому купить практически любой ингредиент для меня - не проблема.

Для приготовления норвежской водки мне пришлось отправляться на рынок, где продают сухие травы. Если там, где живете вы, нет возможности купить все ингредиенты, то можно заказать все и в интернет-магазинах.

Для норвежской водки потребуется: 1 столовая ложка измельченной дубовой коры;

2 чайные ложки тмина;

2 чайные ложки фенхеля;

2 чайные ложки аниса;

1 столовая ложка зверобоя;

1 столовая ложка кардамона;

1 столовая ложка можжевеловых ягод;

1 столовая ложка сахара. На все эти ингредиенты достаточно 0,5 л водки.

Процесс приготовления

Я просто залила все ингредиенты водкой и оставила настаиваться на 2-3 недели. Уже позже узнала, что для аромата предлагается предварительно нагреть на сковороде кардамон, анис и фенхель. Но не думаю, что это как-то сильно повлияло бы на вкус.

Каждый день придется взбалтывать смесь, но сахар все равно не очень хорошо растворяется и пытается уйти в осадок. Через 2-3 недели напиток фильтруется. Достаточно пропустить его через марлю, сложенную в несколько слоев и разлить по бутылкам.

На этом этапе можно добавить в каждую бутылку веточку мяты. Это придаст напитку мягкость и освежающий вкус. Но это на любителя. Если вы готовите настойку впервые, то сделайте две бутылки – одну с мятой, а вторую без. И в следующий раз уже точно будете знать, как понравилось именно вам.

Что получается

Из-за коры дуба напиток получается очень темный, больше похожий на коньяк. Но кажется, в оригинальном рецепте отсутствует этот ингредиент, поэтому напиток получается более светлым.

Не рекомендую пробовать скандинавскую водку сразу после фильтрации. Она похожа на горькое лекарство. Это была одна из причин разочарования рецептом. Второй раз пробу сняли только через полгода. И… вкус очень изменился.

Ушла горечь, аромат стал более мягким. Скандинавская водка перестала напоминать лекарство и даже понравилась некоторым моим знакомым, которые любят крепкие алкогольные напитки.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Может кто-то готовил похожую скандинавскую водку? Согласны ли вы с тем, какие новшества я внесла или придерживаетесь классического рецепта?