Что будет если смешать мармелад "Мишки Гамми" и домашнее вино: делюсь результатами эксперимента

Постоянно ищу новые идеи. Приближался день рождения супруги, и хотелось сделать что-то необыкновенное, она у меня та еще сладкоежка!

В интернете наткнулся на рецепт желатиновых мишек, вымоченных в водке. Идея показалась интересной, решил попробовать, немного изменив состав.

Историей поделился мой подписчик Александр Ш.

Ингредиенты для рецепта

«мишки-гамми» - 1 упаковка, весом 140 г;

вино домашнее – 350 мл;

литровая банка с крышкой (стеклянная).

По традиции мишек нужно заливать водкой. Немного поразмышляв, решил «мишек-гамми» напоить домашним вином из белого винограда, оно, кстати, получилось отличное. Итак, мне потребовалось:

Важно: при работе с алкоголем не рекомендуется использовать пластиковую или металлическую посуду.

Как мы будем ЭТО готовить

Учитывая, что вино я делаю сам, а упаковка мишек стоит 90 руб., то за такую мизерную сумму я и получил шикарный десерт. Жена оценила, гости немало удивились и сначала подумали, что это детский десерт…Сам процесс не представляет особой сложности. Разрезав целлофановую упаковку, я высыпал мишек в банку. Сверху залил вином, закрыл крышкой и отправил в холодильник.

Уже через сутки мне стало интересно, что получилось. Тщательно разжевав одного «Гамми», понял, что нужно их спиртовать еще один день. Наличие алкоголя практически не ощущалось.

На следующий день снял пробу повторно. Не знаю, как с добавлением водки, но с вином двух дней выдержки маловато. Только через 4 дня, когда вина в банке почти не осталось, раздувшиеся и хорошо пропитавшиеся желейки были вынуты на тарелку.

Заметка: на приготовление ушло четыре дня. Главное не забывать периодически встряхивать банку с желатиновыми мишками.

Итог – взрыв ощущений

Получился изумительный десерт под названием «Мишки Гамми на взрослый лад». Мягкие вкусные жевательные конфеты имеют слегка пьянящий привкус. Запах спиртного отсутствует полностью. Ощущается только аромат ванили и вкусовых эссенций, которые добавлены в мишек изготовителем.

Чтобы немного разнообразить рецепт, можно использовать шампанское или ароматизированную водку, к примеру, цитрусовую. С водкой мишки получаются более «пьяными», шампанское улучшает аромат.

При желании можно приготовить «Гамми» впрок, что я теперь и делаю. Они могут долго храниться в холодильнике и активироваться в нужный момент.

Совет: чтобы мармеладки не натянули посторонних запахов из холодильника, их нужно хранить в закрытой емкости.

Как подавать и с чем употреблять

стакан полусладкого белого вина – мне бесплатно;

¼ апельсина – в среднем 4 руб.;

100 г сока апельсина – 4 руб.;

¼ лайма – 12руб.;

¼ яблока – 6руб;

100 мл лимонада «Спрайт» —10 руб.;

6 шт заспиртованных мишек – в среднем 5 руб.

Этот изысканный десерт можно подавать самостоятельно или сделать на его основе замечательный коктейль. Для этого потребуется:

Из этих ингредиентов я делаю полусладкий, слегка газированный слабоалкогольный коктейль. Прежде всего нужно смешать апельсиновый сок с вином. Затем в каждый стакан раскладываем по одной дольке нарезанных фруктов, добавляем по два «пьяных» мишки и лед (при желании).

Сок, перемешанный с вином, наливаю в стакан, примерно до половины. Оставляю минут на 5, чтобы напиток получил вкусы фруктов и мармеладок. Теперь можно заполнять бокалы «Спрайтом» до самого верха.

В итоге я получаю 4 бокала очень вкусного слабоалкогольного напитка, стоимость которого обходится в копейки. Общая стоимость коктейля выходит около 41 руб. Это шикарно!

Если у вас имеются «бабушкины» рецепты приготовления оригинальных алкогольных напитков – делитесь. С удовольствием с ними ознакомлюсь.