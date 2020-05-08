Что будет если залить рябину самодельным коньяком: мой семейный рецепт

Еще в советские временя, когда коньяк стоил не дороже водки я делала рябиновый коньяк.

Сейчас я не могу его себе позволить и изворачиваюсь как могу, очень уж я люблю рябиновый коньяк. Вот и с вами решила поделиться.

Эту историю прислала моя подписчица Татьяна Ивановна.

Подготовка сырья

Известно, что ягоды красной рябины становятся сладкими и теряют свои вяжущие свойства, когда попадут под первый морозец. Однако, не ждите заморозков, иначе птицы склюют ваше будущее вино. Я собираю, как только рябина хорошо покраснела и стала кисло-сладкой.

Многие виноделы ягоды моют, а затем слегка подмораживают в морозилке. Я этого не делаю, чтобы не смыть налет природных дрожжевых грибков, покрывающий ягоды. И мне более по вкусу та терпкость, которая бывает только у рябины.

Чищу ягоды всухую от мусоринок, частичек грязи. Процесс долгий, но необходимый. Я в это время слушаю музыку или аудиокнигу.

Приступаем к созданию вина

Ягоды, чтобы снизить вяжущий эффект, заливаю кипятком на полчаса, затем воду сливаю. Можно процедуру повторить, но я делаю один раз.

Ягоды измельчаю блендером. Иногда толку обыкновенной толкушкой. В зависимости от количества. Далее полученную кашицу заливаю водой, нагретой до 70 градусов. Пусть стоит до остывания.

Ингредиенты:

ягоды красной рябины 5 килограммов;

вода 2 литра;

сахарный песок 2 килограмма;

винные дрожжи (по инструкции).

Рецепт, проверен годами личного опыта. Количество легко пропорционально увеличивать.

В остывшую кашу кладу 1 кг сахарного песка и высыпаю дрожжи. Накрываю емкость тканью и ставлю в теплое место около батареи на кухне дня на 4. Запускается первоначальный процесс брожения. Месиво постоянно перемешиваю, если этого не делать, моментально появится плесень.

Затем пропускаю образовавшееся сусло через несколько слоев марли. Тщательно отжимаю. Высыпаю остатки сахара в посуду для брожения, выливаю туда получившуюся жидкость. Запах уже умопомрачительный! Сверху в бутыли оставляю приблизительно одну четверть пустоты.

Ставлю в темное место. Вместо крышки надеваю резиновую перчатку. Она в процессе брожения надувается и «шлет приветы».

Примерно через месяц-полтора брожение утихает и образуется осадок. Значит, пора переливать в другую тару, не взбудораживая гущу. Эту посуду закрываю уже плотно и убираю в прохладное место месяца на 3. За это время несколько раз сливаю осторожненько, освобождая от осадка.

Затем по идее пора переливать в бутылки и пользовать по праздникам. Но у нас, если помните, иной рецепт. Рябина на коньяке. Рябиновую часть мы сотворили. А как сделать коньячную?

Коньяк для рябины

Много лет назад, еще в советское время, коньяк стоил чуть дороже водки. Сознаюсь, тогда в 10-литровую бутыль с рябиновым вином я просто выливала бутылку коньяка.

Теперь коньяк, как вы знаете, стоит значительно дороже и для меня просто неподъемный. Но есть отличный выход из положения. Можно превратить в коньяк водку или самогон. Я лично выбираю водку. Самую дешевую. Причем, заправляю ее примерно в то же время, что и само вино, пусть стоит.

На 10 литров вина, которое по крепости получается 12-14 градусов, беру бутылку водки, емкостью 0,7 литра. Выливаю ее в литровую бутылку и заправляю несколькими ингредиентами.

8 штук зерен гвоздики. 3-5 кристаллов ванильного сахара (не переборщите!). 25 граммов коры дуба (есть в аптеках). Столовая ложка (без горки) черного чая. 8 перегородок грецкого ореха; 4 зернышка кофе. 5 горошин черного перца.

Заправленная специями водка ставится в темное прохладное место до окончания приготовления вина. Затем процеживается. Получается темно-янтарный душистый 40-градусный напиток.

С самогоном можно проделать то же самое, но трудно справиться с привкусом сивушных масел. Тут уже требуется двойная перегонка и скрупулезная очистка с помощью марганца, активированного угля. Словом, долгая процедура.

Знаю, некоторые добавляют в будущий коньяк еще ложку-другую меда. Я этого не делаю, потому что у ряда знакомых есть аллергия на мед.

Момент истины

И вот момент истины! В бутыль с вином выливается процеженная водка. Стоит еще неделю, и можно пробовать. Крепость напитка получается градусов 18-22. Цвет благородно-чайный.

То есть вполне дамский напиток. Но и мужчинам он понравится своим необыкновенным вкусом, по-рябиновому терпким, горьковатым и душистым.

Как говорят, не алкоголя ради, а развлечения для. Процесс приготовления домашних напитков весьма интересен и увлекателен. Когда на твоих глазах и твоими стараниями рождается произведение вкусовой радости, это стоит потраченного времени и усилий. Вы со мной согласны?