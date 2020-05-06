Что можно приготовить из 3 литров меда, который некуда девать: мой опыт приготовления самогона

В далекие девяностые я с удовольствием ездил на заработки заграницу. Сравнительно большие деньги, которые я получал за тяжелый труд, находясь вдали от родины, подогревали душу.

Так я проездил 15 лет, а затем стал подрабатывать у себя в поселке, делая ремонты квартир. Но со временем пошатнулось здоровье — начала беспокоить подорванная спина.

Я решился заняться чем-то более легким. Мне посоветовали развести пчел. Выделив практически все наколенные деньги на закупку пчел, ульев и сопутствующих средств, я завел пасеку.

Вначале все было отлично — пчелы собрали приличное количество меда. Майский мед удалось быстро реализовать, но мед, собранный в конце лета так и остался непроданным. Что делать в этой ситуации я не мог сообразить. К тому же одна банка забродила.

Какие ингредиенты потребовались

Однажды, копаясь в интернете, я увидел ролик о том, как можно гнать самогон из меда. «Это идея,— подумал я, — хоть не будет стоять как немой укор моим стараниям». Опыта в самогоноварении у меня не было, но я подумал, что при желании все можно одолеть.

Как оказалось, для самогонки нужны были только вода, мед, и дрожжи, а из приспособлений — большая кастрюля и, конечно, самогонный аппарат.

У меня был ароматный мед, собранный пчелами с поля подсолнечника. Взяв трехлитровую банку меда, которая решали забродить, и подогрел ее на водяной бане, чтобы можно было проще вынуть мед из банки. Для процесса брожения я попросил у соседки огромную кастрюлю (на 20 литров).

Вылив туда мед и 15 литров воды, которую набрал из колодца. В интернете писали, что от качества самой воды также будет зависеть вкус готового продукта.

Выбирая дрожжи, я остановил выбор на сухих пекарских дрожжах. В дальнейшем я испробовал и другие, но от сухих дрожжей брожения начиналось быстрее и проходило интенсивнее.

Процесс приготовления бражки

На каждые 5 литров жидкости я добавил 20 г дрожжей.Сначала у меня не поучалось быстро растворить мед, тогда я подогрел воду примерно до 60 градусов, и после этого мед быстро растворился. Дрожжи также не стоит сразу всыпать в основную емкость. Лучше растворить их в литровой банке с суслом, а затем влить в общую емкость.

В видео говорилось, что для дрожжей еще нужна подкормка из аммония фосфорнокислого. Его можно найти в магазинах, которые специализируются по продаже пива. Но мне так и не пришлось его приобрести.

Для того, чтобы дрожжи начали размножаться, им также нужен кислород. Но в процессе нагревания воды кислород улетучился, поэтому чтобы пополнить воду кислородом пришлось переливать брагу в другие емкости, причем наливать воду нужно было с большой высоты.

Как оказалось, нужно заполнять емкость для браги не более чем на ¾ части. Так как у меня эта пропорция не была соблюдена, то через 3 дня бражка полезла из кастрюли.

Пришлось отобрать около 3 литров жидкости в другую кастрюлю, чтобы она вела себя спокойно и не хулиганила. Следующие разы я готовил бражку в бочке с закручивающейся крышкой.

После брожения бочка должна простоять в теплоте около недели. Главное, чтобы температура в это время была в диапазоне от 16 до 30 градусов. В противном случае бактерии могут погибнуть, либо просто прекратить размножаться, если температура будет слишком низкая.

Затем бражке требуется более прохладная температура. Ее даже можно опустить в подвал, если таковой имеется. Время выдержки в прохладе около 2 недель. В это время бражка становится светлой, и выпадает осадок. Аккуратно вылив содержимое бочонка, оставив на дне осадок, можно начинать перегонку.

Какой результат я получил

Так как у меня были навыки работ со слесарными инструментами, то сделать сам аппарат для перегонки не составило особого труда.

Основная сложность была найти большой 40-литровый ненужный молочный бидон. Остальное только дело рук и техники.

Самогон получился качественный, но конечно запаха меда в нем не осталось. У меня из 3-х литровой банки меда получилось столько же самогона.

Заключение

Мед не пропал. Мои пчелки поработали недаром. Скоро пчелы соберут следующую партию майского меда. Надеюсь, что его удастся реализовать в натуральном виде.

Конечно, я не утверждаю, что я мастер, и возможно, кого-то не согласен с таким переводом меда. Но почему мед начал бродить, и что мне нужно было делать, чтобы этого не произошло?

Если возникнут замечания по поводу процесса самогоноварения, готов их выслушать и принять к сведению.