Что получится, если попытаться добавить березовые почки в самогон: делюсь результатами эксперимента

Я большой любитель березового сока! В начале весны я отправился на «охоту» за своим излюбленным напитком и заприметил, что почки на ветвях уже начали набухать, но раскрываться еще не начали. Как опытный «самогонщик» я решил, что это знак, и пора испробовать новый рецепт.

Собрал совсем немного, буквально пригоршню, так как процесс это муторный, но и этого количества мне с головой хватило на поллитру чудесной настойки из березовых почек.

Историю прислал подписчик блога Виктор.

Ингредиенты и оборудование

В первую очередь нам нужны березовые почки. Это основной ингредиент, и хотелось бы несколько слов уделить их сбору и подготовке.

Почки нужно выбирать очень внимательно, они должны быть полностью закрыты. Лучше собирать крупные экземпляры. Старайтесь снимать почки с ветвей предельно аккуратно, чтобы не повредить кору.

Для поллитры нам понадобится 3 чайных ложки почек (10-15 г), поэтому при сборе ориентируйтесь на желаемое количество настоя.

Если такую настойку захотелось сделать в другое время года, то в любом случае березовые почки можно приобрести в аптеке или специализированных магазинах.

Помимо березовых почек, нам понадобятся:

мед – 1 чайная ложка;

самогон или дистиллят не менее 40 % крепости – 0,5 л.

Из оборудования понадобятся только литровая банка и устройство для процеживания. Я использую марлю, сложенную в 4 слоя.

Сразу посчитаем себестоимость напитка:

0,5 самогона стоит от 75 рублей;

0,5 чистого дистиллята – от 125 рублей;

15 г березовых почек – 35 рублей;

1 ч. л. меда – 5 рублей.

Итого, стоимость нашей настойки из березовых почек будет варьировать от 115 до 165 рублей в зависимости от выбора спиртовой основы, а может и меньше, если почки вы соберете самостоятельно, как сделал это я.

Приступаем к самому интересному.

Процесс приготовления

Березовые почки нужно тщательно промыть и ошпарить кипятком. Пересыпаем почки в банку или бутылку и добавляем 1 чайную ложку мёда. Заливаем ингредиенты выбранным видом алкоголя в количестве 0,5, закрываем ёмкость и взбалтываем.

Процесс приготовления крайне прост и не займет много времени:

Оставляем будущий настой в темном и сухом месте на 10 дней.

Спустя указанное количество времени настойку из березовых почек необходимо процедить удобным вам способом, после чего можно сразу приступать к дегустации.

Процесс идет.

Результат

Настойка из березовых почек имеет очень красивый чайный цвет с едва уловимым оттенком зелени.

Аромат свежий, древесный, хорошо чувствуется основной ингредиент – почки. Мед не дает настойке сладости, но убирает горечь, и несмотря на высокий градус – смягчает вкус как на вдохе, так и на выдохе.

Если брать большее количество почек, то настойка может приобрести откровенно лекарственный вкус, но, если вам такое нравится, объем почек не возбраняется увеличить.

Мед вообще добавлять необязательно. Как таковой сладости настойка все равно иметь не будет, но послевкусие будет несколько более освежающе древесным.

С чем употреблять

Употреблять настойку из березовых почек можно действительно с любой закуской. Лично мне понравилось сочетание этого напитка с пастой из чеснока и сыра на крекере: они отлично дополнили друг друга, и чеснок, к слову, совсем не перебивает древесный аромат настойки.

Как ни странно, отлично к березовому настою подходят орехи, особенно лесные или кешью. Удивительно свежее, прямо-таки природное сочетание вкусов!

А вот с соленьями эта настойка сочетается плохо, сами по себе они прекрасно употребляются, но в симбиозе получается что-то непонятное, ибо уксус и соль перебивают основной букет.

Интересно, вкусно ли записать настойку на березовых почках березовым соком? Сам я как-то не догадался оставить немного сока…