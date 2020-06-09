Висельник – это даже не напиток, это скорее способ приготовления напитка. Наверное, каждый самогонщик-винокур когда-то да пытался придать своему продукту приятный цитрусовый аромат, поэтому неудивительно, что и у меня появилось такое желание.

Я в этом деле новичок, поэтому допустил немало ошибок. Все же у меня получилось это сделать, пусть и не с первого раза. Путь мой был очень долгим.

Эту историю прислал мой подписчик Денис К.

Первая попытка или первый блин комом

Я хотел сделать мягкий напиток с приятным лимонным ароматом. И, как и многие новички, я просто решил настоять дистиллят на лимонной цедре.

Результат, мягко говоря, был просто ужасным. На выходе я получил напиток мутного цвета, аромат был слишком выраженный, а пить его было невозможно. Горький привкус был хуже, чем у самой дешевой магазинной водки.

Но ведь я использовал хороший ректификат 42°, который перегонял четыре раза, тщательно отбирая хвосты! Как мне уже подсказали на форуме спецы, настаивать на лимоне – это утопия. Для создания цитрусовых напитков есть специальная методика.

Висельник на ниточке

Для правильного приготовления нужно использоваться не лимонную цедру, а сам фрукт. Причем достаточно одной половинки лимона на 10 литров ректификата! К слову, когда я настаивал свою первую версию напитка, я использовал около 500 г очищенной цедры, что обошлось, несомненно, дороже.

Итак, я решил все-таки закончить начатое и освоить приготовление лимонного напитка. Что я использовал:

2 целых лимона (по половинке на каждые 10 литров);

обычные хлопковые нитки;

самую малость молотой корицы.

Далее, я взялся за приготовление.

Нарезал лимоны пополам и продел через них нити с помощью обычной швейной иглы

Слегка присыпал две половинки молотой корицей (в качестве эксперимента) и попробовал закрепить их на своей емкости.

Настаивание такого напитка – дело небыстрое

Лучше всего крепить лимон, задавливая его пробкой. Главное условие – лимон ни в коем случае не должен касаться основы, иначе вся суть сводится к нулю и результат будет похож на то, что у меня получилось в первый раз.

Я не знаю физики процесса, но спиртосодержащие жидкости действительно активно впитывают аромат, нужно только дать время. Я настаивал практически 2 недели и снял «висельников» только на 13 сутки.

Стоит отметить что, когда я достал лимон, он не был пересохшим, но и не имел никакого запаха. Мне даже хватило смелости попробовать его на вкус – фрукт отчетливо оставлял спиртное послевкусие. Но качество напитка при этом, оставалось выше всяких похвал.

Результат – приятный аромат и легкий вкус

Напиток не изменил цвет и остался таким же прозрачным, однако, вместо характерного запаха спирта от него исходил приятный, но ненавязчивый аромат. Удивительно, что изменился еще и вкус, он стал еще мягче, появилась некая легкая кислота, которая дополняла фруктовые нотки аромата.

Также скажу, что присыпка корицей не дала никакого результата. Напитки из емкостей с чистым лимоном и посыпанным, ничем не отличались. Аромат корицы, вероятно, просто «забился» запахом лимона. С тех пор я часто делаю висельников, но корицу больше не использую.

Я пробовал делать напитки не только с лимоном, а еще и с апельсином, мандарином, грейпфрутом, но они не оправдали ожиданий.

Можно выделить только грейпфрут, так как супруге очень понравился запах моей настойки, но, скольких мне стоило усилий просунуть половину грейпфрута в узкое горлышко емкости…

Поэтому я считаю оптимальным приготовление именно на лимоне, только нужно учитывать некоторые нюансы:

Между толстошкурым и тонкошкурым фруктом лучше отдавать предпочтение второму. Не спешить и выдерживать напиток не менее 10 суток. Уделять особое внимание качеству основы, она должна быть очищена от хвостов, а ее крепость быть не ниже 35°.

А вы пробовали такой метод? Как думаете, что будет, если использовать заморские цитрусовые, вроде помело, лайма, юдзу или бергамота?