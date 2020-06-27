Что выгоднее: купить виски в магазине или выгнать самому - проверяю расчеты на опыте

Я люблю хороший алкоголь, причем, единственным достойным, который я встречал, был виски. Виски – по своей сути, тот же самогон и технология его производства мало чем отличается. Но согласитесь, хорошие напитки встают в копеечку.

Например, тот же Jameson (Джемисон), на мой взгляд, один из лучших напитков по соотношению цена/качество обойдется минимум в 1500 рублей. Более бюджетный вариант LAUDERS (Лаудерс) – 800 рублей, но и качество уже совсем не то.

Я сам занимаюсь производством домашнего виски, и, стоит отметить, это хобби тоже не из дешевых, поэтому мне стало интересно, и я решил подсчитать, что дешевле: самому выгнать виски или купить.

Эту историю прислал мой подписчик Дмитрий К.

Стоимость покупного напитка

Для более объективных расчетов будем брать бюджетный виски, так как перегонкой в домашних условиях эталонного качества достичь получается далеко не всегда.

А если равняться на тот же Chivas (Чивас), то разница в цене будет колоссальная, но не объективная.

Для примера возьмем виски, который я любил покупать в Duty Free – LAUDERS. Его стоимость – 9 евро, в пересчете на рубли для простоты подсчетов возьмем сумму в 800 рублей.

Это цена готового напитка, который сразу же готов к употреблению. Для более точных подсчетов возьмем 3 бутылки, чтобы получить 3 л алкоголя. У меня куб – 30 литров, чистый выход с него – около 1,5 л высококачественного 90⁰напитка, а это примерно и есть 3 литра 40⁰ виски.

Оборудование для приготовления самодельного виски

Куб нержавеющий – 10 000 рублей. Ректификационная колонна – 10 000 рублей. Переходники, шланги, уплотнители – 1 000 рублей. Термоконтроллер – 1 000 рублей. Термометры Х3 – 1 000 рублей. Канистра для сбраживания (30л) – 1 000 рублей. Затворы, воронки, переходнички – 1 000 рублей. Бочка дубовая для выстаивания напитка – 3 000 рублей.

Чтобы была более ясная картина, стоит учитывать, что виски гонится не в кастрюле или баночке, для этого необходимо специальное оборудование, которое также стоит немалых денег. Например:

Получается, что первоначальные вложения будут порядка 30 000 рублей. При этом у меня пусть и не самое дешевое оборудование, но далеко и не самое дорогое. У гуру самогоноварения встречаются аппараты стоимостью в 100 000 рублей или даже 150 000.

Себестоимость самого напитка

Итак, подсчитаем, во сколько нам обойдется 3 литра домашнего виски. Нам понадобится качественный солод, который можно приобрести только в профильном магазине. Я беру по 150 руб./кг солод Pilsner.

Нам понадобиться 7 кг солода. Второй момент – дрожжи. Хорошие дрожжи для односолодового виски обойдутся в 500 рублей. Итого: 750+500=1 250 рублей.

Дополнительные расходы в расчет можно и не брать. Но для того чтобы было максимально объективно подсчитаем:

затраты на бензин, чтобы съездить купить солод – 300 рублей;

затраты на воду – около куба - 20 рублей;

затраты на газ/электричество (кто как делает), я гоню газом – около 30 рублей.

Со всеми дополнительными тратами получается сумма 1 600 рублей. Получается, что, изготавливая напиток самостоятельно, мы получаем на 1 литр больше при тех же затратах. С одной стороны, выгодно, с другой – не забываем, что на оборудование было потрачено практически 500 $.

Другие нюансы и заключение

Если виски можно купить в магазине и сразу наслаждаться вкусным ароматным напитком, то с домашним продуктом все не так просто. Самогон должен настояться в дубовой бочке в течение 8-10 месяцев, и только после этого он будет очень похож на виски.

Выгода, как видим – минимальна. Я не думаю, что люди, которые увлекаются самогоноварением на более-менее профессиональном уровне, делают это ради сомнительной экономии в 1 000 рублей.

Это хобби, которое приносит удовольствие не только от результата своих трудов, но и от процесса изготовления.

Выгода пойдет только через несколько лет, так как первое время отбиваются вложения на дорогостоящее оборудование. По своему опыту могу сказать, что выгода сомнительная, ее не стоит брать в расчет.

Можно, конечно, приобрести самый бюджетный аппарат и гнать сахарную брагу, но и результат будет соответствующий, напоминающий самую дешевую магазинную водку.

Как вы считаете, почему самогоноварения стало настолько популярным на сегодняшний день и что движет винокурами?