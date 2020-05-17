Делаем аристократический бренди Кальвадос из отечественных яблок: мой опыт

Много лет назад я поехал знакомиться с родителями своей девушки. Очень я переживал. “Смотрины” проходили на даче, папа полковник ракетных войск, мама - декан факультета иностранных языков… Взял я тогда цветы для дам, коньячок для отца и поехал.

Оказалось вполне себе прекрасные люди. Угощали меня домашними пирогами, умопомрачительным борщом. А вечером Сергей Иванович угостил меня вкусным напитком - кальвадосом собственного приготовления.

С той девушкой мы так и не поженились, но у меня остался рецепт того замечательного яблочного вина.

О приготовлении этого аристократичного напитка рассказал мне мой хороший знакомый, а по совместительству еще и мой подписчик Вячеслав. Я сам не раз пробовал его кальвадос и могу с уверенностью сказать, что вы, приготовив его, не пожалеете!

Как я решил сделать самогон из яблок

Решение использовать яблоки в качестве сырья для самогона подсказала мне моя «врожденная» практичность. Когда я пребывал на даче в деревне, больно было видеть, как нерадивые соседи просто вываливают излишки урожая в канавы и ямы.

Бороться с захламлением деревни убеждениями бесполезно. Тогда я и стал забирать излишки выросших яблок. Никто не был против, особенно если я вывозил их самостоятельно.

В результате у меня оказалось очень много, пусть не отменного, но все же вполне пригодного сырья для самогона.

Какие яблоки использовать для самогона

Конечно, самый вкусный напиток получится, если приготовить его из самых сладких и спелых плодов. Но такие не всегда отдавали. Да и те, что я выращивал на своем участке, хотелось съесть, а не превращать их в «бурду».

Оказалось, что «паданки» — упавшие с деревьев плоды, вполне пригодны для этого. Они, как правило, уже достигли технической спелости, набрали необходимое количество сахаров и были достаточно сочными.

Главная задача — не допустить долгого лежания на земле или в траве. Поэтому и свои рейды на участки соседей я осуществлял довольно часто.

Собранные яблоки нужно перебрать, отобрав самые крепкие.

Важно. Если есть гниль, ее обязательно нужно срезать. А вот мыть плоды категорически не рекомендую, так как на их поверхности содержится множество спор винных дрожжей. Конечно, не столько, сколько на винограде, но вполне достаточно для начала брожения.

Как поставить брагу и правильно ее перегнать

Выжать сок, сбродить и перегнать его. Измельчив яблоки, сделать брагу, которую нужно перегонять особым способом. Сделать обычную дрожжевую брагу, а при перегонке придать ей аромат яблок.

Хвостики-палочки и семечки из яблок нужно удалить. Их наличие в браге может сильно испортить вкус напитка.Самогон из яблок, в зависимости от их качества и наличия, можно сделать тремя способами:

Расскажу о каждом из них подробнее.

Выжав из яблок сок (подойдет только холодный отжим!), поместить его в емкость с гидрозатвором и оставить на несколько дней для сбраживания при температуре 22-28°С. В итоге получится отличный сидр, который и нужно будет просто перегнать два раза.

При каждом перегоне необходимо разделять дистиллят на фракции, отбирая «головы» и «хвосты».

Полученный самогон крепостью примерно 60-70 % об. сам по себе будет иметь немного желтоватый цвет и удивительный, свежий аромат печеных яблок. Дистиллят нужно разбавить чистой водой до 40 % об. тогда аромат раскроется «в полную силу».

Если яблоки не очень сочные или нет возможности выжать из них достаточное количество сока, можно просто измельчить их на электрической терке или даже мясорубке.

Вручную делать это не рекомендую — объемы большие, а трудозатраты, скорее всего, не окупятся удовольствием от вкушения «домашнего кальвадоса».

Измельчив яблоки до консистенции полужидкой кашицы, необходимо разбавить ее водой до жидкого состояния, чтобы впоследствии можно было отфильтровать через марлю или сито.

Можно добавить немного сахара — примерно 0,5 кг на полведра яблок. Полученную массу необходимо поставить для брожения под гидрозатвор при температуре 22-28°С.

Перегонка осуществляется, как и в первом случае. Из-за меньшей концентрации аромат получится беднее, чем при использовании первого метода, но можно улучшить его, добавив в сусло при второй перегонке немного резаных свежих яблок.

В этом случае ставится обычная дрожжевая брага в следующих пропорциях:

1 кг сахара;

5 литров воды;

20 г сухих или 100 г живых дрожжей.

После сбраживания, при второй перегонке в сусло нужно добавить резаные свежие и сушеные яблоки. Чем больше их будет, тем лучше будет вкус и аромат. Можно добавить две-три палочки корицы. Это немножко «нивелирует» ощущения от сахарной браги.

После того как вы перегнали брагу, необходимо настоять полученный напиток в деревянной бочке в течение двух недель. Это придаст цвет и неповторимый «кальвадосный» аромат.

Результат порадовал

Когда я сделал первый свой яблочный самогон, а делал я его по второму способу, то пришел в восторг от того, насколько близок по своим свойствам оказался он к тем бренди, которые я покупал в торговых сетях.

Конечно же, в следующий раз я сделал партию побольше и выдержал ее месяц в бочке. Результат великолепный. Напиток приобретает золотистый карамельный цвет и удивительную мягкость. Настоящий бренди.

За неимением бочки можно выдержать самогон на специально подготовленной дубовой щепе. Такие способы тоже используются, но лично мне больше нравится бочка. В ней не настолько насыщенный цвет, но нет жесткости, как от щепы, и приобретается истинный вкус и аромат благородного напитка.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Но это мое личное мнение. Если кто-то знает, как еще можно улучшить свойства напитка, пишите. С удовольствием почитаю!