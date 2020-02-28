Я давно занимаюсь самогоноварением. Но пить дистиллят в чистом виде мне уже надоело. Хочется порадовать и себя, и близких чем-то новым, необычным. Лет 5 назад был небывалый урожай калины. Но куда ее использовать?

Ягода горькая, варенье не сваришь. Тогда я придумал сделать на ней настойку. И с этого времени это стало моим «фирменным» напитком. Приготовить ее нетрудно. Я думаю, что каждый сможет найти эту ягоду в своем регионе. Она растет практически везде и дикая калина так же вкусна и ароматна, как и садовая.

Такое письмо я получил от своего подписчика Николая В., специалиста по самогоноварению. Спешу познакомить и вас с одной из его настоек.

Как собрать и подготовить калину

Собирать калину лучше сразу после первых заморозков. Тогда она считается наиболее вкусной пригодной для приготовления настойки. Но на практике это не всегда возможно.

Пару раз я просто прозевал урожай, и его склевали птицы, прилетевшие из ближайшего леска. Небольшая стайка уничтожила все ягоды на кусте, присев всего на 15-20 минут.

А несколько раз было так, что внезапный ночной мороз около -10°С утром сменялся оттепелью. Замерзшие, а впоследствии оттаявшие ягоды становились мягкими и водянистыми. Собрать их в таком состоянии невозможно.

Сейчас я собираю калину в конце сентября-начале октября. Промыв ее под водой из водопроводного крана, выкладываю на полотенце. После небольшой сушки укладываю в полиэтиленовые пакеты и отправляю в морозилку.

Там она и хранится до приготовления настойки. Можно использовать и свежую, вкус от этого не изменится. Просто у меня в сезон сбора ягод мало времени на приготовление настойки.

Необходимые ингредиенты

Самогон. Я обычно беру двойной перегонки, требуется примерно 1,5 – 2 литра. Вода. Для разведения самогона до 40% об. Если у меня самогон не крепкий, то я его и не разбавляю. Градусы замеряю при помощи спиртометра. Калина. Свежая или замороженная – 2 стакана. Если вы берете свежую, то ее необходимо слегка раздавить, до появления сока.

Для приготовления настойки понадобятся простые и доступные ингредиенты. У меня себестоимость напитка получается низкой, потому что самогон у меня свой, калина растет у дома, так что потратиться пришлось только на сахар. Итак, для приготовления нужно:

Вот и все. Да, я экспериментировал с добавлением специй (гвоздики, корицы, ванилина), но вкус мне не понравился. Поэтому их применение я вам не рекомендую.

Как настаивать самогон на калине

Для того, чтобы приготовить вкусную настойку, калину недостаточно просто залить самогоном. В этом случае настойка получится, но пить ее будет не очень приятно. Специфическая горечь калины не каждому придется по вкусу.

Для того, чтобы сделать достойный напиток, нужно добавить немного сахара. Опишу свой порядок приготовления настойки:

Примерно два стакана калины размораживаю в микроволновой печи при средней мощности в течение 5-7 минут. Этого хватает, чтобы ягоды начали давать сок. Ягоды вместе с соком помещаю в сосуд с широким горлом. Для этого у меня есть удобная двухлитровая банка. Растворив в самогоне крепостью 40% об. полстакана сахара, заливаю этим сиропом калину в банке доверху. Плотно закрыв сосуд, оставляю для настаивания в темном прохладном (но не в холодильник) месте. В первые 5-6 суток взбалтываю два раза в день. Через месяц настойка будет готова. Ее нужно аккуратно процедить через марлю и разлить по бутылкам.

За время, пока самогон настаивается, он приобретает красивый красный цвет. Сахара можно добавить и больше, но тогда настойка будет очень сладкой. Конечная крепость получается примерно 35% об.

Однако измерить ее точнее трудно, так как плотность напитка из-за присутствия сахара будет больше, чем у водно-спиртового раствора.

Как хранить и пить настойку

Если соблюдать определенные правила, хранить настойку из калины можно долго – до двух лет. Чтобы напиток не потерял свои свойства, необходимо разлить его в небольшие – не более 0,5 литра, бутылки и плотно закрыть, чтобы не допускать попадания воздуха.

Бутылки предварительно нужно тщательно вымыть и просушить. Хранить настойку лучше в темном прохладном погребе или в холодильнике.

Калиновую настойку можно пить и как аперитив, и как десертный напиток. Калина полностью забивает запах алкоголя и пить настойку легко и приятно. А небольшая рюмка сладкой настойки после трапезы создает приятное послевкусие.

Это абсолютно универсальный напиток. Мои друзья любят его пить и под шашлык, и после баньки с сырной нарезкой, и во время застолий с обилием салатов. А вот моя жена с подругами предпочитают пить «Калиновку» с шоколадными конфетами и разговорами «за жизнь» В общем, кому как нравится.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А теперь небольшое предупреждение: настаивать калину более месяца не рекомендуется. Я в этом году забыл про банку с настойкой, и через два месяца напиток получился очень терпким и горьким.

Пить его неприятно даже после добавления сахара. Сейчас раздумываю, как лучше поступить: разбавить его чистым самогоном или все-таки перегнать и настаивать снова? Что вы мне посоветуете?