Делаем самбуку через перегонку браги: весь процесс с результатом не хуже элитных брендов

Недавно провели с друзьями хороший вечер в местном баре. К своим сорока годам мне тогда впервые довелось «курить» алкогольный напиток.
Культура питья самбуки меня, конечно же, поразила, да и сам ликер произвел отличное впечатление. Тот факт, что самбука считается ликером, меня удивил больше всего.
Интересный вкус и необычное яркое послевкусие этого напитка трудно с чем-либо сравнить, а все эти манипуляции с поджиганием и курением – вообще нечто завораживающее. Поэтому мне стало интересно приготовить самбуку самому.
Я давно увлекаюсь производством домашнего вина, виски и всевозможных настоек с ликерами, но почему бы не расширить ассортимент домашней продукции?
Историю прислал мой подписчик Анатолий.
Методика приготовления самбукиПриготовление самбуки это нечто среднее между приготовлением настойки, ликера и водки. Мне пришлось поработать на всех фронтах, поэтому могу сказать что самбука – далеко не самых легкий напиток по сложности приготовления. Я бы разделил производство ликера на несколько этапов:
- Перегонка основы.
- Настаивание.
- Перегонка настойки.
- Добавление недостающих ингредиентов.
Самое сложное, с чем мне довелось столкнуться – это покупка аниса, той самой пряности, которая придает самбуке изысканный аромат и своеобразный терпкий привкус. Стоит анис копейки, но вот попробуйте его найти.
Объездив весь город, я понял, что без интернета не обойтись. Пришлось заказывать приправу из столицы, при этом я заплатил за услуги почты значительно больше, чем за сами пряности.
Перегонка основы и настаиваниеДля основы настойки нам нужен спирт, но лучше будет перегнать ректификат самому, чтобы быть уверенным в его должной очистке. Пойдет любая брага, даже самая бюджетная, сделанная по принципу «сахар, дрожжи и вода – наши лучшие друзья».
А вот к самому процессу перегонки я отношусь довольно серьезно. Отбор голов проводится дотошно и медленно, дабы получить максимально чистый продукт на выходе.
Спирт-сырец перегоняется дважды, даже несмотря на то, что все равно будет еще одна перегонка. Чем выше качество основы – тем лучше любая настойка.
Будет обидно потратить столько времени и сил, и получить ликер сомнительного качества, который будет пахнуть не анисом, а ацетоном. Тоже, конечно, ароматно и аутентично, но не стоит.
Далее нам потребуется приготовить настойку. Для этого я брал свой ректификат 70° и разбавлял его дистиллированной водой до 42-44°. Заливал 8 л основы в 10-литровый бутыль и добавлял различные пряности и другие ингредиенты:
- Ягоды черной бузины – 1 000 г.
- Семена аниса – 2 000 г.
- Лимонная цедра – 150 г.
Все это тщательно перемешал, плотно закрыл крышкой и убрал в темной теплое место на неделю.
Перегонка настойкиСпустя неделю настойка приобрела характерный темно-коричневый оттенок и резкий, даже не особо приятный аромат. Следующий этап – фильтрация настойки. Это можно сделать очень просто, достаточно пропустить содержимое бутыля через ватно-марлевый фильтр.
Внимание! Ни в коем случае нельзя пробовать настойку! Такая концентрация аниса, а тем более эфира бузина опасна для организма! Сырец из бузины – это старинный известный яд! Поэтому обязательно храните настойку в недоступном для детей месте!Далее я просто залил отфильтрованную настойку в куб и перегнал ее. Главное делать это аккуратно, не допуская попадания хвостов, так как хвосты пойдут мутные и безумно вонючие.
Последние штрихиНа выходе получаем около 3 литров ароматной 75° самбуки. Запах уже становится не таким резким как у настойки, он приятный и немного терпкий. Далее я разбавил продукт до 50° дистиллированной водой.
Чтобы приготовить настоящую самбуку, недостает только одного ингредиента – сахара. Тут есть несколько вариантов: использовать сахар, сироп или фруктозу.
Я выбрал фруктозу, так как сахар может сделать ликер более мутным и придать ему неприятные желтоватые оттенки. Добавив на литр напитка 300 грамм фруктозы, я отправил самбуку повторно настаиваться в шкаф на месяц.
Когда пришло время дегустировать, я был удивлен результатом. Очень нежный и приятный вкус, благородный запах – ничуть не хуже элитных напитков мировых производителей. Но! Я переборщил с фруктозой!
Рекомендую засыпать поменьше сахара, иначе будет сладковатый привкус. Осталось только определиться с вопросом техники питья полученного напитка. А как пьете самбуку вы?