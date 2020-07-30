Делаем самбуку через перегонку браги: весь процесс с результатом не хуже элитных брендов

Недавно провели с друзьями хороший вечер в местном баре. К своим сорока годам мне тогда впервые довелось «курить» алкогольный напиток.

Культура питья самбуки меня, конечно же, поразила, да и сам ликер произвел отличное впечатление. Тот факт, что самбука считается ликером, меня удивил больше всего.

Интересный вкус и необычное яркое послевкусие этого напитка трудно с чем-либо сравнить, а все эти манипуляции с поджиганием и курением – вообще нечто завораживающее. Поэтому мне стало интересно приготовить самбуку самому.

Я давно увлекаюсь производством домашнего вина, виски и всевозможных настоек с ликерами, но почему бы не расширить ассортимент домашней продукции?

Историю прислал мой подписчик Анатолий.

Методика приготовления самбуки

Перегонка основы. Настаивание. Перегонка настойки. Добавление недостающих ингредиентов.

Приготовление самбуки это нечто среднее между приготовлением настойки, ликера и водки. Мне пришлось поработать на всех фронтах, поэтому могу сказать что самбука – далеко не самых легкий напиток по сложности приготовления. Я бы разделил производство ликера на несколько этапов:

Самое сложное, с чем мне довелось столкнуться – это покупка аниса, той самой пряности, которая придает самбуке изысканный аромат и своеобразный терпкий привкус. Стоит анис копейки, но вот попробуйте его найти.

Объездив весь город, я понял, что без интернета не обойтись. Пришлось заказывать приправу из столицы, при этом я заплатил за услуги почты значительно больше, чем за сами пряности.

Перегонка основы и настаивание

Для основы настойки нам нужен спирт, но лучше будет перегнать ректификат самому, чтобы быть уверенным в его должной очистке. Пойдет любая брага, даже самая бюджетная, сделанная по принципу «сахар, дрожжи и вода – наши лучшие друзья».

А вот к самому процессу перегонки я отношусь довольно серьезно. Отбор голов проводится дотошно и медленно, дабы получить максимально чистый продукт на выходе.

Спирт-сырец перегоняется дважды, даже несмотря на то, что все равно будет еще одна перегонка. Чем выше качество основы – тем лучше любая настойка.

Будет обидно потратить столько времени и сил, и получить ликер сомнительного качества, который будет пахнуть не анисом, а ацетоном. Тоже, конечно, ароматно и аутентично, но не стоит.

Далее нам потребуется приготовить настойку. Для этого я брал свой ректификат 70° и разбавлял его дистиллированной водой до 42-44°. Заливал 8 л основы в 10-литровый бутыль и добавлял различные пряности и другие ингредиенты:

Ягоды черной бузины – 1 000 г. Семена аниса – 2 000 г. Лимонная цедра – 150 г.

Все это тщательно перемешал, плотно закрыл крышкой и убрал в темной теплое место на неделю.

Перегонка настойки

Внимание! Ни в коем случае нельзя пробовать настойку! Такая концентрация аниса, а тем более эфира бузина опасна для организма! Сырец из бузины – это старинный известный яд! Поэтому обязательно храните настойку в недоступном для детей месте!

Последние штрихи

Спустя неделю настойка приобрела характерный темно-коричневый оттенок и резкий, даже не особо приятный аромат. Следующий этап – фильтрация настойки. Это можно сделать очень просто, достаточно пропустить содержимое бутыля через ватно-марлевый фильтр.Далее я просто залил отфильтрованную настойку в куб и перегнал ее. Главное делать это аккуратно, не допуская попадания хвостов, так как хвосты пойдут мутные и безумно вонючие.На выходе получаем около 3 литров ароматной 75° самбуки. Запах уже становится не таким резким как у настойки, он приятный и немного терпкий. Далее я разбавил продукт до 50° дистиллированной водой.

Чтобы приготовить настоящую самбуку, недостает только одного ингредиента – сахара. Тут есть несколько вариантов: использовать сахар, сироп или фруктозу.

Я выбрал фруктозу, так как сахар может сделать ликер более мутным и придать ему неприятные желтоватые оттенки. Добавив на литр напитка 300 грамм фруктозы, я отправил самбуку повторно настаиваться в шкаф на месяц.

Когда пришло время дегустировать, я был удивлен результатом. Очень нежный и приятный вкус, благородный запах – ничуть не хуже элитных напитков мировых производителей. Но! Я переборщил с фруктозой!

Рекомендую засыпать поменьше сахара, иначе будет сладковатый привкус. Осталось только определиться с вопросом техники питья полученного напитка. А как пьете самбуку вы?