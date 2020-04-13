Впервые я услышал про анисовую водку еще в детстве, когда смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Что такое анис, я знал.

Меня лечили от простуды «Каплями датского короля», в состав которых входил анис. Многие дети не любили их, но я обожал. И, еще не понимая, что такое водка, я решил, что анисовая водка должна быть очень вкусной.

Сегодня поделюсь с вами ее рецептом от моего подписчика Андрея Николаева. Заодно выясним, был ли я прав в детстве.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Став взрослым, я много раз пил водку. Разную: и пшеничную, и виноградную, и даже рисовую. Но «мечта детства» так и оставалась неосуществленной. Ну не было нигде в продаже анисовой водки.

И мне даже начало казаться, что это была выдумка сценариста.

Поэтому, когда я начал заниматься самогоноварением, анисовая водка стала одним из первых напитков, которые я решил приготовить. Результат превзошел все ожидания. И я хочу поделиться с вами самым легким рецептом.

Как приготовить брагу

Сахар 3 кг Сухие дрожжи 45 г Анис 3 столовые ложки

Чтобы получить два литра водки, вам понадобятся:

Берем 10-литровую стеклянную емкость. Тщательно моем с мылом, чтобы в браге не завелась плесень. Она нам совершенно ни к чему.

Заливаем в емкость 3 литра чистой воды и прогреваем до 80-90 градусов.

Сахар растворяем в воде так, чтобы получился однородный сироп.

Даем остыть до 30 градусов и добавляем в смесь дрожжи. Я обычно использую обычные сухие «Саф-момент».

Закрываем емкость гидрозатвором. В качестве него можно использовать и резиновую перчатку. При брожении образуется углекислый газ, от которого перчатка надуется.

Поэтому нужно проколоть 2–3 «пальца» иглой, чтобы углекислый газ выходил. Брагу необходимо поставить на 1–1,5 недели в темное теплое место.

Не ставьте к батарее! От перегрева дрожжи могут погибнуть!

Процесс приготовления

«Головы» — это первые 30–50 мл самогона, вытекающие при перегонке. Их пить нельзя. Такой продукт годится только для технических целей.

Ну вот, перчатка опала, и наша брага готова. Теперь мы можем залить ее в самогонный аппарат и перегнать на максимальном огне, отсекая только «головы».Далее мы продолжаем перегонку до падения крепости струи ниже 10%. Для проверки нужно использовать спиртометр.

Получившийся продукт необходимо очистить. Для этого самогон разводим 2:1 — на 2 литра самогона добавляем 1 литр воды и пропускаем через угольный фильтр. Я использую фильтр «Макарыч».

Анис следует предварительно залить горячей водой так, чтобы она покрывала зерна. И дать постоять полчаса. Затем добавить его в очищенный самогон и оставить на 7–10 дней.

Получившийся настой фильтруем через марлю. Заливаем в самогонный аппарат и начинаем перегонку.

Сначала обязательно отсекаем и сливаем «головы». Напоминаю: их пить нельзя, это опасно для здоровья.

«Головы» и есть тот самый, популярный когда-то «первач», самая крепкая и сногсшибательная фракция самогона. Сильное опьянение «первач» вызывает именно из-за высокой концентрации вредных веществ, эфиров и альдегидов.

Убавляем огонь и неспешно перегоняем до падения крепости в струе до 40 градусов. После этого перегонку прекращаем. То, что получилось, называется «тело», крепость напитка — 65–75%. Разбавляем до 40% и оставляем на 3–4 дня для стабилизации вкуса.

Какой результат я получил

Водка получается мягкой, с тонкими нотками аниса. Вкус не такой интенсивный и резкий, как у абсента, и пьется анисовая водка легко. Анисовую водку можно смело ставить на праздничный стол с икрой красной, черной и заморской, баклажанной. Мы ничуть не хуже царей!

Я храню готовый продукт в плотно закрытых бутылках в холодильнике. Потому что люблю пить анисовку охлажденной. А вот мой тесть, наоборот, любит эту водку комнатной температуры. Каждый выбирает сам.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Вот только всегда была интересно, как же ключница царя Ивана обходилась без самогонного аппарата? А какие напитки из советских фильмов вы бы хотели попробовать?