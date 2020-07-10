Делаю арбузное вино по рецепту деда: гости в восторге и себестоимость всего 500 рублей

Сегодня мы с вами будем готовить арбузное вино. Да-да, вы не ослышались: настоящее, очень вкусное вино из арбуза и винограда.

Для многих арбуз – это прекрасная ягода, которая ассоциируется с теплой летней порой. Но мои воспоминания об арбузе связаны еще и со спиртным напитком.

Еще в юности мой родной дедушка угощал меня арбузным вином. Рецептуру приготовления он никому не рассказывал. Однако в последние годы жизни все-таки поделился технологией со своим любимым внуком.

Я внимательно слушал и записывал все, что он говорил, и теперь, спустя годы оттачивания мастерства, делюсь секретами приготовления арбузного вина с вами, дорогие читатели.

Эту историю прислал мой подписчик Олег.

Что нам понадобится

Арбуз – водянистая ягода. Она состоит из сахара, кислоты и воды. Лучше всего для вина использовать специальный выпаренный арбузный сок, но найти его тяжело, практически невозможно.

Поэтому покупаем сразу десять килограмм арбуза на рынке или в магазине. Берите ягоды сахаристых сортов: меньше потратитесь на сахар при изготовлении вина.

Двигаемся дальше. Без винограда нам точно не обойтись. Он придаст вину легкую кислую нотку. Вместо винограда можно использовать изюм, но тогда нужно снизить количество сахара, добавляемого при приготовлении.

Лично я покупаю темный виноград без косточки. Он идеально подходит для приготовления вина.

Не забываем про главное – сахар. Наверное, он есть в каждом доме, но на всякий случай проверьте. Будет ужасно в разгар готовки не обнаружить его на кухне.

Нам потребуется около 500 грамм. Все зависит от тех продуктов, которые вы будете использовать: добавляем чуть меньше сахара, если готовим вино с изюмом, и, наоборот, добавляем больше чуть больше, если готовим с виноградом.

Основные ингредиенты:

10 кг арбуза;

1 кг винограда;

500 грамм сахара.

Как будем это готовить

Первое действие довольно простое - моем исходные продукты: арбуз и виноград. Разрезаем арбуз на мелкие кусочки, избавляемся от зеленой кожуры и семечек.

Полученную мякоть отправляем в мясорубку: много раз слышал, что некоторые виноделы мнут арбуз руками, но, говорю по своему многолетнему опыту, что это дико неудобно. Переливаем полученную жидкость в сосуд.

Прокручиваем виноград через мясорубку. Затем добавляем виноградную смесь к арбузу. Накрываем сосуд марлевой повязкой и отправляем в теплое место на несколько дней.

Через некоторое время вино начнет шипеть. Именно тогда потихоньку добавляем сахар. Перемешиваем жидкость и переливаем в другой сосуд. Надеваем на горлышко резиновую перчатку.

Отправляем бутылку в укромное место примерно на один месяц. Не забываем, что один палец у перчатки должен быть проколот. В течение этого времени будет происходить брожение.

Убедитесь, что температура в помещении не превышает отметку в двадцать пять градусов. Иначе вино просто не получится: скорее всего, взорвется бутылка или перчатка.

Что получится в итоге

Как мы поймем, что вино готово? Ответ на этот вопрос очень простой – нужно посмотреть на перчатку. При полной готовности вина она просто сдуется. В этот момент важно соблюсти некоторую последовательность.

Ни в коем случае нельзя сливать вино через край. Вместо этого, достаем трубочку или шланг и переливаем жидкость в другую емкость.

Закрываем крышку и отправляем вино настаиваться. В течение двух-трех месяцев бутылка должна простоять в холодном помещении.

Не пугайтесь, если вино будет постепенно менять свой окрас с розового на темно-коричневый цвет. Если это произошло, то вы сделали все правильно. После созревания вино станет еще вкуснее.

Вкус и аромат арбузного вина достаточно специфичен. Наверное, этот спиртной напиток понравится далеко не всем, но истинные ценители вина точно отметят его сладковатый привкус и очень тонкий ягодный аромат. А темно-коричневый цвет придаст напитку долю аристократический шик.

Как подавать и с чем употреблять

Арбузное вино подходит под любой стол. Мы с супругой любим баловать себя вином за ужином. Ну и, конечно же, мы с удовольствием угощаем друзей и близких родственников своим арбузным вином.

Я люблю пить фруктовое вино просто так без закуски. Оно для этого довольно легкое. После тяжелого рабочего дня очень приятно посидеть на кухне в тишине и умиротворении. А вот мой лучший друг делает так: он наливает вино в несколько рюмок и пьет такими шотами.

Подавать вино нужно в бутылке. Перед употреблением я ставлю его в холодильник примерно на два-три часа. За это время вино станет холодным и приятным на вкус. Затем разливаю вино по бокалам, а бутылку вновь убираю в холодильник. Терпеть не могу теплый алкоголь.

Что можно изменить в рецепте

Как я уже говорил раньше, этот рецепт арбузного вина достался мне по наследству от дедушки.

Он бережно хранил всю технологию приготовления, а я в течение длительного времени, когда готовил вино самостоятельно, ничего не менял. Но однажды жена подсказала мне, как можно ускорить процесс приготовления.

К словам любимой супруги я прислушиваюсь довольно часто: она очень мудрая женщина. Поэтому вместе длительного брожения я попробовал другой путь и добавил в смесь арбуза, сахара и винограда целый литр водки.

Конечно, градус напитка сильно повысился, но это не помешало вину (хотя, по сути, это уже не вино, а настойка) остаться очень вкусным и изящным. Я готовил по этому рецепту всего несколько раз.

Все гости были в полном восторге от арбузно-виноградной водки. Поэтому если не хотите долго париться над брожением - этот рецепт точно ваш вариант. Помните, что количество исходных продуктов при этом не меняется.

И наконец, рассчитаем себестоимость

Себестоимость арбузного вина невысока. В сезон арбузы в нашем городе стоят около двадцати пяти рублей за килограмм.

При приготовлении вина мы использовали 10 килограмм. То есть на арбузы было потрачено около двухсот пятидесяти рублей. Конечно, цены могут варьировать у разных продавцов, но разница будет небольшая.

Темный виноград я приобретаю на рынке в большом овощном ларьке. Там у меня знакомый продавец, который приберегает для меня самый лучший товар.

А за это иногда приходится переплачивать. За виноград прошлым летом я отдал двести кровно заработанных рублей. Как мне кажется, это более чем адекватная цена.

И последнее – сахар. Здесь все просто: один килограмм песка стоит сорок деревянных рублей. Нам потребовалось половина упаковки.

Теперь складываем всю сумму вместе и получаем итоговый результат: на изготовление арбузного вина мы потратили с учетом электроэнергии пятьсот рублей. Небольшая стоимость за такой божественный напиток.

Дорогие читатели, мой рецепт – не истина в последней инстанции. Многие мои знакомые готовят вино по собственной технологии, которая сильно отличается от моей.

С удовольствием послушаю критику и почитаю ваши рецепты приготовления вкусного арбузного вина. Надеюсь, что вы дочитали это до конца: если да, то спасибо и всех благ!