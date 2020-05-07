Когда мне предлагали попробовать чачу и говорили, что это самогон из винограда, я всегда морщилась и отказывалась.

Мне казалось, что это что-то совсем противное на вкус и совершенно неприемлемое для употребления нормальным человеком. Всё изменилось в один момент. Но обо всём по порядку.

Эту историю прислала моя подписчица Ангелина З.

Почему я делаю чачу

У моих родителей большая арка с виноградом сорта «Изабелла». После обнаружения у отца сахарного диабета ему запретили пить виноградное вино и сок.

Возникла проблема, что делать с виноградом? Вопрос о вырубке лозы даже не рассматривался. Я предложила делать чачу. Выход этого продукта по объёму меньше чем вина.

Чача не требует постоянного наблюдения за условиями хранения. А летом планировалось раздавать её в качестве сувениров приезжающим родственникам.

Исходные продукты

Главный продукт для изготовления чачи это виноградное вино. Его крепость зависит от сорта винограда и его сахаристости. У меня вино было крепостью 14 градусов. Оно было изготовлено традиционным способом без добавления воды и сахара и являлось перебродившим виноградным соком.

Я купила дистиллятор объёмом 13 литров, специальную насадку для подключения к смесителю, спиртомер, шланги маленького диметра для подачи и оттока воды из самогонного аппарата.

Кроме этого, мне понадобились средства для фильтрации и очистки самогона. Для этих целей я приобрела кокосовый уголь в специализированном магазине. Для очистки я решила использовать медицинскую вату и обычный фильтр для кофейного аппарата.

Важно! Нельзя использовать пластиковую посуду. Если она будет находиться рядом с включённой плитой и сильно нагреется, может расплавиться и воспламениться.

Процесс изготовления

Начинать процесс перегона виноматериала в самогон нужно с изучения инструкции, приложенной к дистиллятору.

Этапы производства чачи:

Подготовка к работе.

Подключение к источнику воды.

Перегон виноматериала.

Очистка активированным углём.

Грубая фильтрация.

Окончательная очистка.

Я разобрала самогонный аппарат и хорошо его помыла. У меня дистиллятор с большой горловиной и термометром. Широкая горловина очень удобна при заполнении ёмкости.

А термометр указывает оптимальную температуру перегоняемой жидкости и предупредит о её перегреве. После всех подготовительных действий я поставила аппарат на плиту и заполнила его на 70% вином. Потом я плотно закрутила крышку.

Важно! Заполнять ёмкость лучше на плите, потому что после её заполнения поднимать её будет тяжело и неудобно.

Для подключения к источнику воды я использовала специальный переходник, устанавливающийся на смеситель. Это очень удобно, потому что, он сделан по принципу тройника. Можно одновременно пустить воду к дистиллятору и пользоваться водой для других целей.

Установив аппарат на плиту и, подключив к источнику воды, необходимо сначала включить воду и убедиться, что она прошла весь цикл и начала стекать в раковину. Напор отрегулировать нужно так, чтобы вода бежала маленькой струйкой. Только после этого можно включать плиту и начинать процесс перегонки.

Важно! Оставлять без присмотра сепаратор ни в коем случае нельзя.

Очень важно следить за температурой на термометре. Когда стрелка доходит до зелёного поля, начинает капать самогон. Первая стекающая самогонка называется «Первачом».

Она очень крепкая, но пить её нельзя, потому что в ней находится максимальная концентрация канцерогенных веществ и эфирных масел. Я её не выливаю, а собираю и использую в качестве розжига для приготовления шашлыков.

С моей загрузки дистиллятора вином получается немного больше литра самогона. После того как слился первый некондиционный продукт, я убираю стеклянную ёмкость и ставлю трёхлитровую банку.

Теперь я внимательно отслеживаю температуру. Как только она подходит к красному полю, дистиллятор выключаю и даю немного остыть.

В полученный самогон я засыпаю 4 столовые ложки кокосового угля. Жидкость сначала немного пузырится и приобретает чёрный цвет. В течение 4 часов периодически помешиваю для оптимальной работы угля. После этого даю дистилляту немного постоять, чтобы жидкость стала почти прозрачной.

После того как уголь осядет на дно, я аккуратно переливаю её в другую банку через фильтр, предназначенный для кофеварок. При такой очистке крупные частицы угля остаются в фильтре, но самогон ещё имеет сероватый оттенок.

Дистиллят опять отставляю в сторонку на некоторое время. Как только он станет прозрачным, а на дне появится осадок, перехожу к следующей стадии очистки.

Важно! Угольные фильтры для воды использовать нельзя.

На последней стадии приготовления чачи я окончательно очищаю самогон от примесей. Для этого я беру воронку и делаю ватный тампон. Вставляю его в горловину по всей глубине и процеживаю через него дистиллят. Очистка проходит медленно, но на выходе получается кристально чистый продукт.

Что можно приготовить на основе чачи

Чачу в чистом виде женщине пить сложно по причине крепости напитка. Поэтому я делаю на основе чачи дамские напитки, которые пришлись по вкусу и мужчинам.

Самый востребованный напиток - это вишнёвая наливка. Её крепость составляет примерно 25 градусов. Очень вкусной получается настойка на кизиле. Цвет этого напитка очаровывает всех, а его слегка терпкий вкус просто поражает. Можно приготовить наливку на смеси ягод малины, чёрной смородины и ежевики.

Для своей племянницы я делаю кофейный ликёр с добавлением желтка и сгущёнки. Такой напиток нравится молодёжи. Крепость получается небольшая, а алкоголь больше напоминает сладкий продукт.

На этом мои изыскания в области приготовления различных напитков с использованием чачи не закончились. Мне очень интересно, что ещё можно сделать. Одно я поняла точно, что чача - это вкусно.

Её можно пить в чистом виде, или использовать как компонент в алкогольном напитке на её основе. А главное, её можно использовать в лечебных целях. Если сделать двойной перегон чачи, то получается виноградный спирт примерно 86 градусов. Его можно применять и внутренне, и наружно.