Делаю клюквенную настойку на самодельном дистиляте тройной перегонки: что вышло в итоге

Я не люблю водку, не чувствую ни вкуса, ни аромата у этого напитка. Просто спирт, разбавленный водой. У меня порой возникает ощущение, что люди ее пьет сугубо ради опьяняющего эффекта, но никак не ради удовольствия.

Тот же виски может иметь целую палитру ароматов и оставлять настолько приятное послевкусие, что водка никогда и рядом не стояла.

Как-то довелось мне попробовать Finlandia Redberry (Финляндия Клюква), вроде как водка, но я бы сказал, что это искусно приготовленная настойка на клюкве. Ничего общего с водкой она не имела: приятный запах, легкий вкус и нежное ягодное послевкусие.

Поэтому как самогонщик со стажем я принял вызов, и решил приготовить Финляндию самостоятельно. И вот что у меня из этого получилось.

Эту историю прислал мой подписчик Михаил.

Набор ингредиентов и расчет сахара

Первым делом я купил клюкву. Я взял 3 банки по 3 литра и засыпал их наполовину клюквой, на все про все у меня ушло порядка 6 кг ягод. Саму клюкву я сахарил из расчета 200 г сахара на 1 кг, сахар нужен только для того, чтобы избавить будущий напиток от характерной кислоты и горечи.

Далее я долго думал, чем залить эту настойку. И все-таки ко мне пришла отличная идея, я не стал связываться с покупной водкой, чтобы не испортить всю задумку, а перегнал собственный дистиллят. Делал я его по своей классической методике, тройной перегонкой.

За основу использовал сахарно-ягодную брагу. Несмотря на то что я не фанат сахарных браг, я боялся, что солодовый напиток не будет сочетаться со вкусом клюквы. На выходе у меня получился дистиллят крепостью 95⁰ с легким, едва заметным клубничным ароматом абсолютно прозрачного цвета.

Заливаем и настаиваем

Вся клюква не моется, веточки, где попались, там же и остаются. Потом я просто раздавливаю ягоды рукой, без особого фанатизма, но так, чтобы большая часть клюквы была раздавленной. Далее все это дело присыпается сахаром, заливается ректификатом и закрывается крышкой.

После чего настойку необходимо размешать. Чтобы сделать это равномерно, можно просто потрясти банку. Делать такую процедуру нужно ежедневно, а лучше всего – два или даже три раза в день.

Настаивается клюквенная настойка около месяца. За это время она приобретает очень насыщенный оттенок, куда более плотный, чем у оригинального напитка.

Как я судил о готовности? Просто открывал банку и нюхал, если запах спирта еще сохранился – оставляем еще, если же преобладает ягодный аромат – напиток готов.

Переливаем и разбавляем

Далее остается только процедить настойку через марлю, чтобы отделить все «лохмотья» клюквы. Я это делал, используя обычное сито и небольшой таз, но вариантов много, каждый фильтрует так, как ему удобно.

А теперь внимание! Есть оставшиеся ягоды нельзя! Да, на вкус они покажутся еле-еле горькими от спирта, в остальном – клюква как клюква.

Но какое же это заблуждение. Я люблю клюкву, и решил попить чаек с ягодками. Минут через 20 я себя ощущал так, словно выпил грамм 400 крепкого алкоголя!

После фильтрации просто разбавляем полученный напиток до необходимой крепости.

Я использую для этого дистиллированную воду и разбавляю не до 40⁰, а до 35⁰, как по мне, так настойка получается еще нежнее и мягче.

Полученный результат

Более густая консистенция, нежели у классических настоек. Клюква что-то добавляет в спирт, благодаря чему тот становится более плотным. Яркий и натуральный бордовый оттенок. Аромат ягод. Прослеживался запах и клубники, так как я использовал ректификат после сухопарника на клубнике, но клюква пахнет так, что спирт не ощущается вообще.

В результате у меня получилась довольно интересная настойка. Не скажу, что она напоминала Финляндию, но могу сказать смело, что была уж точно не хуже. Если бы меня спросили, как можно описать этот напиток, я бы выделил его главные достоинства:

И конечно же, колоссальная доза витамина С, благодаря этому, от настойки никогда не бывает похмелья. Из моих гостей клюковку заценили как мужчины, так и женщины.

Я бы сказал, что если убрать еще немного крепости – получился бы отличный женский напиток. Я был рад, что моя Финляндия вышла даже лучше оригинальной. А вам удавалось обойти заводской продукт по качеству, вкусу и аромату?