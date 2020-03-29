Делаю малиновую настойку из некондиции: мятой, битой, переспелой ягоды - 2 недели на подоконнике, потом 3 в шкафу

Несколько лет назад я познакомился с прекрасной дамой, которая вскоре стала моей законной супругой. Именно она сподвигла меня на многие подвиги: готовить ужин, когда она задерживается на работе, везти ранним субботним утром тещу с рассадой на дачу, закрывать тюбик с зубной пастой… А еще, ради нее я приготовил свою первую в жизни некрепкую ягодную настойку.

Сам я предпочитаю крепкий алкоголь, но моя спутница жизни отдает предпочтение мягким, вкусным ликерам и настойкам. Но магазинными напитками ее не удивишь, поэтому я решил приготовить сладкий алкогольный напиток сам.

Это письмо написал мой подписчик Константин. А ведь правда, мужики, кто из нас не хотел бы удивить свою женщину настойкой, сделанной своими руками? Так сказать, с любовью и от души. Я думаю, что Костин рецепт отлично подойдет для этого. Напишите мне потом, что у вас получилось.

Почему я решился изготовить наливку самостоятельно

Вполне осознавая, что настоящий ликёр (Бейлис, Мок-ка, Кофейный) дорог и может быть бесстыдной подделкой, я обратил внимание на отечественные продукты – настойки и наливки.

Точно зная, что практически любые, в том числе и ягодные настойки, как правило – это горькие напитки, я на пробу купил бутылочку наливки из малины с очень красивой этикеткой, марку уже не помню.

Как выяснилось, лишь для того, чтобы убедиться в абсолютной ненатуральности напитка – это было явное достижение пищевой химии, но никак не продукт на натуральном сырье.

Потому я и подумал, что лучше изготовлю малиновую наливочку своими руками, благо у меня в окружении отличные соседи, которые всегда делятся со мной своими ягодными урожаями и недостатка в малине не было.

Оставалось только решить – как именно и из каких ягод малины приготовить вкусную, мягкую, а главное – натуральную наливку.

Все ингредиенты приготовления малиновой наливки

Обычно свежая и качественная малина мгновенно поедается, идёт в заморозку или на приготовление варений и компотов.

Именно потому я решил сделать наливку из некондиционной – мятой, побитой и перезрелой малины.

Кроме малины, мне понадобились ещё:

сахар;

5 ложек чистой воды;

несколько горошин душистого перца;

пара бутончиков гвоздики.

Ну и наконец то, что и делает из ягоды наливку –водка. Я использовал «Таёжные росы» – для приготовленной 3х литров настойки – 2 бутылки по 0.5 л. При таком соотношении крепость напитка будет не выше 30°.

Совет: если вы хотите сделать настойку «покрепче», то вместо водки можно взять питьевой спирт (лучше всего – Мариинский) или самогон – это уже дело вкуса. Чем больше и крепче алкоголь, тем больше градусов будет в итоговом напитке.

Процесс приготовления малиновой наливки по моему рецепту

Способов приготовления малиновой наливки оказалось множество, как в интернете, так и в рассказах опытных производителей домашних ягодных спиртных напитков, которые хоть и похожи, но в каждом случае имелись некоторые отличия.

Я, обобщив всю информацию о разных вариантах малиновых наливок, вывел свой способ, мало отличающийся от прочих рецептур, но с некоторыми, именно моими, тонкостями.

В банку (3 л) насыпаем «некондиционную» малину. Ровно до половины ёмкости, добавляем 5 столовых ложек воды и 8 столовых ложек сахара. Закрываем банку полиэтиленовой крышкой с небольшими отверстиями.

Я сделал их при помощи нагретой над зажигалкой спице. Ставим ее на окно так, чтобы на неё падал солнечный свет –брожение произойдет быстрее.

Выдержав основу для наливки в течение 5–7 дней на подоконнике, готовим уже сам напиток:

добавляем 7–10 горошин черного перца и 2–3 бутончика гвоздики;

наливаем в банку с чуть забродившей малиной водку до ободка горлышка;

накрываем лоскутом полиэтиленового пакета;

закручиваем крышку.

После этого вновь ставим банку на солнечный свет на неделю. По истечении этого срока убираем банку с готовящейся наливкой в тёмное и тёплое место (у меня это шкаф на кухне) еще на 3 недели.

Через 3 недели процеживаем напиток в любую чистую ёмкость через фильтр – сложенную в несколько раз марлю. Малиновая наливка готова – осталось лишь разлить её в красивые бутылки или графинчик.

Какая наливка получилась в результате

Отмечу, что по моему рецепту наливка получилась чуть тягучей и очень мягкой на вкус, но слишком сладкой и недостаточно крепкой – как раз для моей дамы сердца.

Напиток получился красивого темно-красного цвета. В свете свечей на романтическом ужине с супругой он смотрелся просто шикарно! Крепость небольшая – 20-30 градусов.

Моей супруге понравилось закусывать ее сыром и шоколадом. Позже этот напиток оценили и ее подруги.

Главное, же в этом опыте – осознание того, что наливку можно приготовить из любых ягод – смородина, клубника и даже жимолость, всё зависит лишь от собственных предпочтений или вкусов дамы, для которой (в основном) и готовится напиток.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А из каких ягод вы мне посоветуете приготовить еще настойку? Хотелось бы, чтобы вкус получился мягким и сладким. Ну и секретами приготовления поделитесь.