Помню, несколько лет назад я поехал на охоту со своим другом. Целый день ходили по лесу в поисках добычи, ну а под вечер, что неудивительно, немного притомились. Заночевать решили на берегу небольшой речки.

Развели костер, приготовили ужин. Товарищ достал бутылку украинской горилки. Выпили. И вот я стал выспрашивать у друга ее рецепт. Знал ведь, что готовит он ее самостоятельно, а не покупает.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Для начала мне захотелось выяснить, а из чего вообще, собственно говоря, делают горилку? На тот момент я уже твердо решил приготовить, как только вернемся домой. Благо с самогонным аппаратом я на ты, а тут, думаю, ничего сложного или особенного не предвидится.

То ли горилка на нас так подействовала, то ли свежий лесной воздух, но на все вопросы друг старался дать мне как можно более подробные ответы.

Итак, для приготовления традиционного украинского самогона потребуется приобрести:

Сахар, 1,25 кг - 50 руб. Прессованные пекарские дрожжи, 125 гр. - 90 руб. Острый перец, 2 стручка - 30 руб. Вода – 5 л.

Обратите внимание! Для горилки лучше использовать не водопроводную, а родниковую воду.

Процесс приготовления

Друг особое внимание уделял перцу. Оказалось, что он должен быть не абы какой, а самый что ни на есть чили. Ну, или на худой конец астраханский. Откуда в традиционном украинском самогоне взялись такие диковинные ингредиенты, я, конечно, не понял, но спорить все же не стал.Мы с другом немного пообсуждали цены на продукты в магазинах. Товарищ утверждал, что по сравнению с другими видами самогона у горилки довольно небольшая себестоимость. Я был с ним в принципе согласен.

Так, не спеша, мы подобрались к самому процессу приготовления. Он оказался не таким уж и сложным, как я и предполагал:

Вода делится на две равные части и разливается по разным емкостям. В одной нужно растворить сахар, в другой дрожжи. Затем содержимое обеих емкостей объединяется. Лучше делать это в металлическом бидоне или на худой конец в канистре. Бидон укутывают одеялом и оставляют в теплом месте на 2-3 недели. По прошествии этого времени брага заливается в перегонный куб самогонного аппарата, после чего проводят дистилляцию по стандартной технологии. Горилка разливается в бутылки. В каждую из них кладется стручок острого перца. Бутылки настаиваются еще 5 дней.

Обратите внимание! Дрожжи, перед тем как положить их в воду, лучше растереть руками. Так они быстрее растворятся.

Что получится в итоге

Рецепт, надо сказать, оказался несложным. Несмотря на выпитую горилку, я смог его запомнить с первого раза.Задумку я свою все-таки выполнил. Как только мы вернулись домой с охоты, я принялся готовить украинскую горилку. Как ни странно, но мой «первый блин» не вышел «комом», ее даже можно было пить.

На первую дегустацию я позвал своего товарища, все же благодаря ему я вообще узнал о горилке. Самогон у меня получился приятного светло-коричневого цвета. Во вкусе и запахе преобладали нотки перца.

Горилка оказалась довольно обжигающей. Но в этом и был весь смак. Мне кажется, выпив стакан украинского самогона, я на несколько лет вперед обезопасил свое бренное тело от любых «недугов и хворей».

А может, и нет, кто знает? Но опустив стакан на стол, я еще несколько секунд не мог спокойно вздохнуть, покрывшись испариной. Перец обжег все от языка до самой моей бессмертной души. Это, наверное, от непривычки.

Что можно добавить/заменить в рецепте

И вновь мы с товарищем разговорились. Интересно, это на нас горилка так действует или мы просто болтуны?

Друг рассказал мне, что горилка не ограничивается классическим рецептом. Люди постоянно с ней импровизируют, чтобы, как говорится, подогнать ее «под себя».

Обратите внимание! Чтобы сбить обжигающий вкус можно добавить меда. Некоторые пускают в ход свеклу, чтобы придать самогону красноватый оттенок.

Добавляют туда гвоздику и прочие специи.

Ну и как же традиционный украинский самогон можно представить без сала. Его, оказывается, тоже нужно уметь выбирать.

Хорошее сало должно пахнуть парным молоком и, как говорится, таять во рту. На нем не должно быть фиолетовых вкраплений. Сало лучше брать большими кусками по 1-2 кг и самостоятельно нарезать.

Как правильно пить

После первой бутылки друг сказал, что на Украине питие горилки – это едва ли не целый ритуал. Накрывают большой стол, на который ставят сало и прочие мясные блюда.

Кроме мяса, по его словам, на столе обязательно должны быть вареники с картошкой и сыром. Причем последний часто немного коптят, перед тем, как пустить в начинку.

Саму горилку пьют залпом из рюмок или небольших стаканов. Перед этим обязательно надо чокнуться с товарищем, как и у нас на Руси. Откуда у моего друга были такие познания, я, честно говоря, так и не понял. Оставалось поверить на слово.

В общем, украинская классическая горилка мне очень понравилась. Хороший, качественный самогон, который не сложно приготовить в домашних условиях. Но вот насчет традиционного застолья, у меня, честно говоря, остались вопросы. Действительно ли горилку пьют именно так? Или мой друг что-то напутал? Может, кто знает?

