Поехал в гости к своему дедушке, и первым делом он по традиции с моего детства угостил внучка хурмой. Ненавижу ее, потому что во рту остается характерный сильно вяжущий привкус. Увидев мое недовольное лицо, дедушка сказал, что пора мне узнать секрет взрослой «охурмительной» настойки.

Своей историей поделился подписчик блога Артём.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Никогда не думал, что из моей нелюбимой хурмы можно сделать очень вкусную настойку. Хочу теперь и вам раскрыть этот секрет. К тому же настойку на хурме очень просто приготовить самостоятельно дома. Для этого понадобятся основные ингредиенты, кастрюля, стеклянная банка или бутылка.

Рекомендую следующие пропорции для основы:

водка Беленькая – 1 л (в Пятерочке купил за 590 рублей);

свежая хурма – 5 шт. (75 рублей);

сахар – 200 гр. (по стоимости выйдет рублей 8, килограмм покупал за 46 рублей).

Хурму рекомендую выбирать слегка недоспелую. Из нее напиток получится не слишком мутный и более сочный по вкусу (по сравнению с настойкой на переспелых плодах). Хурма должна быть плотной и упругой, на кожуре – никаких вмятин, темных пятен.

Хурма должна быть очень хорошего качества, однако не стоит слишком уж маниакально относиться к ее выбору. Это такой фрукт, для которого характерны отметины на кожуре в виде полос и точек. И это вполне пригодные для настойки экземпляры. Главное – никаких следов порчи и гнили.

Мне больше по душе настойка на водке. Но можно приготовить и более бюджетный вариант, заменив водку домашним самогоном. Себестоимость литра самогона – в пределах 100 рублей. Рецепт аналогичный, но экономия бюджета существенная.

Процесс приготовления

Хурму мою под горячей водой, затем срезаю с нее кожуру. Разрезаю пополам, вынимаю косточки. Мякоть нарезаю кубиками по 5-6 сантиметров.

Нарезанную хурму пересыпаю в кастрюлю, насыпаю сахар, перемешиваю. Закрываю крышкой, убираю на 3 дня в теплое темное место. Примерно такой срок нужен, чтобы сахар превратился в сироп.

Очень важно дождаться, чтобы хурма в сахаре дошла до такой консистенции.

Получившийся сироп переливаю в бутылку, добавляю туда водку. Бутылку закрываю и убираю на 2 недели. Весь этот период ежедневно встряхиваю бутылку с настойкой. По окончании срока выдержки процеживаю через марлю.

Что получится в итоге

Сразу предупреждаю – настойка получится немного мутная. Но это нормально, поэтому не старайтесь добиться идеальной прозрачности за счет многократных фильтраций. Солнечный напиток из вяжущей хурмы – удивительный результат моего эксперимента.

Цвет нежно-оранжевый, притягательный и вызывающий желание пригубить. Во вкусе и аромате преобладают характерные нотки свежей хурмы. Спирт уходит далеко на второй план, слабо ощущается в послевкусии.

В итоге получил чуть больше литра изумительной настойки. По себестоимости ее приготовление мне обошлось в 673 рубля. Но напомню, что готовил я ее на водке. Если же по аналогичному рецепту делать настойку на домашнем самогоне, сэкономите около 500 рублей.

Как подавать и с чем употреблять настойку

Настойку желательно подавать охлажденной. Холодок делает ее вкус более насыщенным. Пробовал и холодную, и теплую. При комнатной температуре настойка становится менее десертной, поскольку вкус спирта начинает преобладать.

Очень хорошо сочетается с фруктами. Настойке на хурме особенно импонирует вкус и аромат цитрусовых (апельсинов, мандаринов).

Перепробовал много закусок, но с апельсинами настойка на хурме оставляет неповторимое послевкусие.

К моему сожалению, такая настойка не очень хорошо гармонирует с мясными и рыбными блюдами, поэтому не рекомендую подавать ее на стол к ужину. В качестве закуски лучше подобрать универсальные варианты – орешки, оливки и даже ломтики сыра.

Приятно удивлен, что из «так себе фрукта» - хурмы получилась такая необычная настойка. Если у вас тоже есть рецепты вкусных настоек из нелюбимых продуктов, обязательно поделитесь в комментариях.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!