Перед трапезой я люблю угощать друзей вермутом. Как-то мелькнула шальная мысль: а не подменить ли напиток продуктом собственного производства.
Тем более что в последнее время цены на алкоголь, в отличии от зарплаты, стали расти в геометрической прогрессии. Я задался целью — попробовать сделать подобие вермута самому.
Эта история была прислана нам подписчиком Олегом Юрьевичем.
Почему я решил сделать алкоголь самМне нравится экспериментировать с самогоном, я считаю его универсальной основой. И хотя сейчас в продаже появился большой выбор различных концентратов, пищевых добавок для облагораживания самогона, я предпочитаю натуральные компоненты.
Сделать из самогона коньяк или виски сравнительно несложно, а вот аналог вина – задача. Способов приготовления домашнего вермута немало, но обилие ингредиентов и сложная рецептура отпугивали.
Хотелось придумать что-нибудь свое.
Дорогу осилит идущий.
Разбавить напиток до нужной крепости просто, а над созданием нужного цвета и вкуса пришлось повозиться. Я решил попробовать отвары. Если щепа фруктовых деревьев при копчении дает разный аромат, то и отвары могут дать различные вкусовые оттенки.
После нескольких неудач удалось получить крепленый напиток по необычной технологии на основе вишневого отвара.
Какие ингредиенты потребуютсяРецептура напитка несложна. Для приготовления понадобятся следующие компоненты:
- сухие веточки вишни;
- самогон крепостью 40-42 % - 0,5 л;
- 2/3 стакана сахара;
- 1 чайная ложка лимонной кислоты;
- 0,7-1 л воды.
Все составляющие легкодоступны и недороги. Самогон желательно использовать двойной перегонки, «хвосты» отсекать при крепости в струе не менее 45 % алк., чтобы избежать сивушного аромата.
Процесс приготовленияНаломать две пригоршни сухих вишневых веточек. Именно веточек — деревья пилить не надо.
Важно: зеленые ветки использовать нельзя, будет неприятная горечь, убедился на своем опыте.Веточки поместить в кастрюлю, промыть и залить водой. Я предпочитаю родниковую воду, по вкусовым качествам она выигрывает у водопроводной. Полученный состав довести до кипения и кипятить на медленном огне один час.
Важно: при кипячении образуется налет, поэтому лучше использовать старую посуду, иначе можно заработать внеочередное дежурство на кухне.Затем кастрюлю плотно закрыть крышкой, остудить в естественных условиях до комнатной температуры. Отвар профильтровать. Проще всего это делается с помощью воронки и ватных косметических дисков — легко меняются и обеспечивают хорошую очистку. Из полученного отвара взять примерно 0,5 литра.
Важно: больший объем не нужен, иначе напиток потеряет крепость.После, в отвар добавить остальные ингредиенты: сначала насыпаю сахар, растворяю его, затем добавляю лимонную кислоту и доливаю самогон.
Смесь переливаю в соответствующую емкость и помещаю в темное место на сутки. На этом приготовление заканчивается. Напиток готов к употреблению.
Важно: если на дне будет виден осадок, полученная смесь дополнительно фильтруется.
Какой результат я получилНа выходе получился любопытный напиток с характерным вкусом и янтарным цветом, крепостью 18-20 % алк.
Я не сторонник использовать тару из-под других напитков. Всегда хочется подчеркнуть свое мастерство, самобытность. Поэтому разливаю в нейтральную посуду.
Преимущества моего вермута в сравнении с покупным:
- Отсутствует временной фактор: если ягодные вина и настойки приготавливаются в период созревания ягод, то вишневое дерево всегда под рукой.
- Просто и быстро.
- Бюджетная цена. Ценовая линейка, например, вермутов: 800-1000 рублей за литр. Себестоимость моего варианта практически определяется затратами на приготовление самогона.
- Отсутствие химических концентратов. Небольшое количество лимонной кислоты безвредно.
Я стремился из простого самогона сделать с минимальными затратами своеобразный аперитив, по вкусу и крепости напоминающий вермут.
Угощая друзей, я намекнул на итальянское происхождение напитка. Но фокус не прошел, потребовали показать бутылку. Пришлось покаяться и под общий смех рассказать правду. В конечном итоге напиток понравился, особенно представительницам слабого пола, и получил путевку в жизнь.
Возможно, кто-нибудь пытался сделать нечто подобное, будет интересно обменяться мнениями.
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!