Делюсь рецептом домашнего вермута из самогона и вишневых веточек, который можно приготовить даже зимой

Перед трапезой я люблю угощать друзей вермутом. Как-то мелькнула шальная мысль: а не подменить ли напиток продуктом собственного производства.

Тем более что в последнее время цены на алкоголь, в отличии от зарплаты, стали расти в геометрической прогрессии. Я задался целью — попробовать сделать подобие вермута самому.

Эта история была прислана нам подписчиком Олегом Юрьевичем.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Мне нравится экспериментировать с самогоном, я считаю его универсальной основой. И хотя сейчас в продаже появился большой выбор различных концентратов, пищевых добавок для облагораживания самогона, я предпочитаю натуральные компоненты.

Сделать из самогона коньяк или виски сравнительно несложно, а вот аналог вина – задача. Способов приготовления домашнего вермута немало, но обилие ингредиентов и сложная рецептура отпугивали.

Хотелось придумать что-нибудь свое.

Дорогу осилит идущий.

Разбавить напиток до нужной крепости просто, а над созданием нужного цвета и вкуса пришлось повозиться. Я решил попробовать отвары. Если щепа фруктовых деревьев при копчении дает разный аромат, то и отвары могут дать различные вкусовые оттенки.

После нескольких неудач удалось получить крепленый напиток по необычной технологии на основе вишневого отвара.

Какие ингредиенты потребуются

Рецептура напитка несложна. Для приготовления понадобятся следующие компоненты:

  • сухие веточки вишни;
  • самогон крепостью 40-42 % - 0,5 л;
  • 2/3 стакана сахара;
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты;
  • 0,7-1 л воды.

Все составляющие легкодоступны и недороги. Самогон желательно использовать двойной перегонки, «хвосты» отсекать при крепости в струе не менее 45 % алк., чтобы избежать сивушного аромата.

Процесс приготовления

Наломать две пригоршни сухих вишневых веточек. Именно веточек — деревья пилить не надо.
Важно: зеленые ветки использовать нельзя, будет неприятная горечь, убедился на своем опыте.
Веточки поместить в кастрюлю, промыть и залить водой. Я предпочитаю родниковую воду, по вкусовым качествам она выигрывает у водопроводной. Полученный состав довести до кипения и кипятить на медленном огне один час.

Важно: при кипячении образуется налет, поэтому лучше использовать старую посуду, иначе можно заработать внеочередное дежурство на кухне.
Затем кастрюлю плотно закрыть крышкой, остудить в естественных условиях до комнатной температуры. Отвар профильтровать. Проще всего это делается с помощью воронки и ватных косметических дисков — легко меняются и обеспечивают хорошую очистку. Из полученного отвара взять примерно 0,5 литра.
Важно: больший объем не нужен, иначе напиток потеряет крепость.
После, в отвар добавить остальные ингредиенты: сначала насыпаю сахар, растворяю его, затем добавляю лимонную кислоту и доливаю самогон.

Смесь переливаю в соответствующую емкость и помещаю в темное место на сутки. На этом приготовление заканчивается. Напиток готов к употреблению.

Важно: если на дне будет виден осадок, полученная смесь дополнительно фильтруется.

Какой результат я получил

На выходе получился любопытный напиток с характерным вкусом и янтарным цветом, крепостью 18-20 % алк.

Я не сторонник использовать тару из-под других напитков. Всегда хочется подчеркнуть свое мастерство, самобытность. Поэтому разливаю в нейтральную посуду.

Преимущества моего вермута в сравнении с покупным:

  1. Отсутствует временной фактор: если ягодные вина и настойки приготавливаются в период созревания ягод, то вишневое дерево всегда под рукой.
  2. Просто и быстро.
  3. Бюджетная цена. Ценовая линейка, например, вермутов: 800-1000 рублей за литр. Себестоимость моего варианта практически определяется затратами на приготовление самогона.
  4. Отсутствие химических концентратов. Небольшое количество лимонной кислоты безвредно.

Я стремился из простого самогона сделать с минимальными затратами своеобразный аперитив, по вкусу и крепости напоминающий вермут.

Угощая друзей, я намекнул на итальянское происхождение напитка. Но фокус не прошел, потребовали показать бутылку. Пришлось покаяться и под общий смех рассказать правду. В конечном итоге напиток понравился, особенно представительницам слабого пола, и получил путевку в жизнь.

Возможно, кто-нибудь пытался сделать нечто подобное, будет интересно обменяться мнениями.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!

