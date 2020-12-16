Перед трапезой я люблю угощать друзей вермутом. Как-то мелькнула шальная мысль: а не подменить ли напиток продуктом собственного производства.

Тем более что в последнее время цены на алкоголь, в отличии от зарплаты, стали расти в геометрической прогрессии. Я задался целью — попробовать сделать подобие вермута самому.

Эта история была прислана нам подписчиком Олегом Юрьевичем.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Мне нравится экспериментировать с самогоном, я считаю его универсальной основой. И хотя сейчас в продаже появился большой выбор различных концентратов, пищевых добавок для облагораживания самогона, я предпочитаю натуральные компоненты.

Сделать из самогона коньяк или виски сравнительно несложно, а вот аналог вина – задача. Способов приготовления домашнего вермута немало, но обилие ингредиентов и сложная рецептура отпугивали.

Хотелось придумать что-нибудь свое.

Дорогу осилит идущий.

Разбавить напиток до нужной крепости просто, а над созданием нужного цвета и вкуса пришлось повозиться. Я решил попробовать отвары. Если щепа фруктовых деревьев при копчении дает разный аромат, то и отвары могут дать различные вкусовые оттенки.

После нескольких неудач удалось получить крепленый напиток по необычной технологии на основе вишневого отвара.

Какие ингредиенты потребуются

сухие веточки вишни;

самогон крепостью 40-42 % - 0,5 л;

2/3 стакана сахара;

1 чайная ложка лимонной кислоты;

0,7-1 л воды.

Рецептура напитка несложна. Для приготовления понадобятся следующие компоненты:

Все составляющие легкодоступны и недороги. Самогон желательно использовать двойной перегонки, «хвосты» отсекать при крепости в струе не менее 45 % алк., чтобы избежать сивушного аромата.

Процесс приготовления

Важно: зеленые ветки использовать нельзя, будет неприятная горечь, убедился на своем опыте.

Наломать две пригоршни сухих вишневых веточек. Именно веточек — деревья пилить не надо.Веточки поместить в кастрюлю, промыть и залить водой. Я предпочитаю родниковую воду, по вкусовым качествам она выигрывает у водопроводной. Полученный состав довести до кипения и кипятить на медленном огне один час.

Важно: при кипячении образуется налет, поэтому лучше использовать старую посуду, иначе можно заработать внеочередное дежурство на кухне.

Важно: больший объем не нужен, иначе напиток потеряет крепость.

Затем кастрюлю плотно закрыть крышкой, остудить в естественных условиях до комнатной температуры. Отвар профильтровать. Проще всего это делается с помощью воронки и ватных косметических дисков — легко меняются и обеспечивают хорошую очистку. Из полученного отвара взять примерно 0,5 литра.После, в отвар добавить остальные ингредиенты: сначала насыпаю сахар, растворяю его, затем добавляю лимонную кислоту и доливаю самогон.

Смесь переливаю в соответствующую емкость и помещаю в темное место на сутки. На этом приготовление заканчивается. Напиток готов к употреблению.

Важно: если на дне будет виден осадок, полученная смесь дополнительно фильтруется.

Какой результат я получил

На выходе получился любопытный напиток с характерным вкусом и янтарным цветом, крепостью 18-20 % алк.

Я не сторонник использовать тару из-под других напитков. Всегда хочется подчеркнуть свое мастерство, самобытность. Поэтому разливаю в нейтральную посуду.

Преимущества моего вермута в сравнении с покупным:

Отсутствует временной фактор: если ягодные вина и настойки приготавливаются в период созревания ягод, то вишневое дерево всегда под рукой. Просто и быстро. Бюджетная цена. Ценовая линейка, например, вермутов: 800-1000 рублей за литр. Себестоимость моего варианта практически определяется затратами на приготовление самогона. Отсутствие химических концентратов. Небольшое количество лимонной кислоты безвредно.

Я стремился из простого самогона сделать с минимальными затратами своеобразный аперитив, по вкусу и крепости напоминающий вермут.

Угощая друзей, я намекнул на итальянское происхождение напитка. Но фокус не прошел, потребовали показать бутылку. Пришлось покаяться и под общий смех рассказать правду. В конечном итоге напиток понравился, особенно представительницам слабого пола, и получил путевку в жизнь.

Возможно, кто-нибудь пытался сделать нечто подобное, будет интересно обменяться мнениями.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!