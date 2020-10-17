Французский коньяк настаивается в бочках объемами 500 и 1000 литров. Почти все из моих друзей его пробовали и, конечно, восхищались им. И я тоже восхищался, пока не понял некоторые технологические особенности.

Огромная бочка имеет очень небольшую площадь соприкосновения коньячного дистиллята со стенками. Когда дубовые стенки бочки отдают свои дубильные вещества в жидкость, за счет диффузии эти вещества распределяются по всему объему жидкости, но с большим градиентом.

Так и хочется потрясти эти бочки, чтобы жидкость равномерно перемешалась, но такую 500-литровую бочку в подвале не сдвинуть ничем.

Историей поделился подписчик блога Тимур В.

Почему я решил делать коньяк сам

Все мы изучали физику в школе, и, очевидно, что маленькие бочки будут отдавать жидкости нужные вещества быстрее и с меньшим градиентом концентрации. Значит, в домашних условиях я смогу сделать коньяк точно не хуже заводского, если буду использовать те же технологии заготовки, хранения и купажа.

Поэтому я и решил купить бочки по 5 и 10 литров, закупить оборудование для дистилляции виноградного вина, ну и изучить подробнее технологию производства коньяков.

Сегодня технологических секретов практически не существует, потому что коньяки (бренди) производятся во многих странах. Существуют сотни научных книг, в которых ученые исследуют процессы производства.

Таким образом, ничего не препятствует тому, чтобы делать коньяк Hand Made (ручного производства).

Какие ингредиенты я использовал

По оригинальной технологии используется исключительно виноградное сырье, которое запрещено перемалывать, чтобы сок из косточек не попадал в дистиллят.

За неимением огромных объемов недорогого винограда я использовал различные виноградные сухие вина. Проблема в том, что найти в России настоящее вино (а не разбавленный водой винный порошок) очень тяжело. Однако я нашел несколько таких вин. Стоимость их в среднем составляет 2000 рублей за 10 литров.

Для наполнения бочки в 10 литров нужно не менее 50 литров такого сухого вина крепостью 10-12 градусов.

Лучшие результаты дали сухие вина:

белое Совиньон Блан;

белое Саперави;

красное Мерло.

После нескольких экспериментов, длинной по 3-6 месяцев каждый, я определил для себя, что лучший коньяк получается из белого сухого вина Саперави. Прошу не рассматривать фото как рекламу производителя – я публикую его только с целью, чтобы вы могли получить более насыщенный по вкусу коньяк.

В одной из бочек я использовал дополнительный ингредиент – разбавленный до 65 градусов спирт, ректифицированный из сахарной браги.

Процесс приготовления

Для изготовления качественных вин, коньяков и виски необходима ректификационная колонна, которая позволяет получать как дистилляты любой градусности, так и чистый спирт-ректификат 96,5 градусов.

Если говорить о приготовлении коньяка, то я делаю следующее:

Первый перегон сухого вина для получения «грязного» дистиллята, при котором в продукт попадают все вещества из сырья, в том числе и особо вредные типа метилового спирта, фенолфталеина и других.

Второй перегон выполняется с царгой, наполненной медной сеткой. Царга – это труба над перегонным кубом, через которую проходят винные пары. Часть вредных веществ типа серы осаждается на меди. В результате получается 65-70 градусный дистиллят. При этом первые 200-300 грамм отбирается в качестве «голов» (особо вредных веществ, в которые попадает большая часть метилового спирта) и 0,5 литра «хвостов» (тоже неполезных эфирных и сивушных масел). Головы и хвосты отбрасываются, а средняя часть дистиллята используется в настойке.

Если делать коньяк с добавлением спирта-ректификата, то предварительно настоянную в течение недели сахарную брагу надо ректифицировать – также перегнать два раза, но второй раз уже с использованием дефлегматора для получения чистого спирта 96,5 градуса.

Далее в предварительно подготовленную бочку наливается дистиллят 65 градусов.

Если бочка новая (первой заливки), то дистиллят в ней настаивается не более 3 месяцев, иначе он превратится в жидкость, которую невозможно пить.

Если бочка старая, то дистиллят настаивается в ней от 6 месяцев, после которых еженедельно пробуется на вкус с целью своевременного извлечения из бочки.

После настаивания делается купажирование – смешивание спиртов с нужными ингредиентами, которые добавляют и во Франции в элитные коньяки. В одной из следующих статей я опишу, какие дополнения можно использовать при купажировании.

Результат

После первой выдержки дистиллята в течение 3 месяцев я получил прекрасный на вкус и цвет бренди. Пригласил в гости специальных «нюхачей» (людей с повышенной чувствительностью к запахам).

По словам всех специалистов, качество полученного напитка не уступало по уровню коньяку Courvoisier (Курвуазье) VSOP.

10 литров ценнейшего бренди.

Именно этого я и добивался, так как себестоимость моего напитка составила около 1000 рублей за литр, а Курвуазье VSOP стоит от 4 000 рублей за емкость 0,7 литра.

Стоит ли игра свеч, как вы думаете?