Делюсь своими ТОП 3 домашними настойками на рябине, пока еще не грянули морозы и ее можно собрать

Когда-то со своим давним приятелем попали мы в гости к его теще, и угостила она нас своим коронным напитком, графинчик которого мы с товарищем дружно опустошили. Это была рябиновка солнечно-оранжевого цвета, прозрачная, как слеза, с удивительным вкусом и ароматом.

Так мне понравилась тещина рябиновка, что я решил и сам сделать такой напиток. Расспросил приятелеву тещу, узнал несколько рецептов от знакомых, и попробовал настоять сразу несколько видов, благо рябины в прошлом году уродило много. Хочу поделиться самыми лучшими.

Историей поделился мой подписчик Олег.

Классический вариант на водке

Важно: для получения качественной настойки следует брать только вызревшие ягоды без повреждений. Собирать их следует сразу после первых заморозков. Водка или другой алкоголь также должны быть хорошего качества.

Водка – 500 мл;

Сахар – 500 г;

Вода- 500 мл.

Все, что вам понадобится для приготовления классической рябиновки – это трехлитровая стеклянная банка, сахар, вода, водка и сама ягода.На 1 килограмм спелых ягод рябины понадобится:

Готовить будем так:

Ягоды очищаем от плодоножек, перебираем и промываем. Из воды и сахара делаем сироп – смешиваем в емкости и доводим до кипения. В стеклянную банку или эмалированную емкость с плотной крышкой выкладываем подготовленную рябину, заливаем сиропом и добавляем водку. Все хорошо перемешиваем, плотно укупориваем и ставим емкость в темное место на 3 недели, не забывая время от времени взбалтывать. По истечении указанного срока процеживаем и разливаем в красивые бутылки.

Важно: при периодическом, один-два раза в день встряхивании во время настаивания, настойка получается насыщеннее по цвету, вкусу и аромату.

Если рябину покупать не надо, затраты на 1 литр рябиновки по классическому рецепту составят не более 320 рублей: водка (например, «Белая березка», 1 бутылка 0,5 л – 300 руб., сахар, 0,5 кг – до 20 руб.)

Классическая рябиновка на водке имеет нежный красноватый оттенок и приятный рябиновый аромат с кислинкой и легким горьковатым послевкусием.

Рябиновка на водке с яблоками

Я решил поэкспериментировать и сделать рябиновую настойку с моими любимыми душистыми яблочками. Для этой цели хороши и пепинка, и грушовка. Но пепинка мне нравится больше из-за ее кислинки.

Итак, для приготовления нашей рябиново-яблочной наливки нужно взять трехлитровую чисто вымытую банку. Ягоды предварительно моем, очищаем от стебельков и даем стечь воде. Яблочки промываем, очищаем от сердцевины и нарезаем мелкими дольками.

Затем в банку слоями насыпаем ягоды рябины, яблочные дольки и присыпаем каждый слой небольшим количеством сахара. Таким образом заполняем банку на 2/3 и заливаем до горлышка водкой или очищенным 50° самогоном.

Важно: всего нам понадобится приблизительно 1 литр водки и около 750 г сахара. Если взять водку по 250 руб. и сахар по 40 руб. за килограмм, затраты на приготовление рябиновки, без учета стоимости яблок и ягоды, составят не более 530 рублей.

Закрываем емкость крышкой и ставим в теплое темное место на месяц.

Через месяц процеживаем полученный настой в другую стеклянную банку через марлю, бумажный фильтр или ватные диски, закрываем крышкой и забываем о нем на неделю.

В банку с оставшимся яблочно-рябиновым сырьем засыпаем 0,5 кг сахара, хорошо встряхиваем и отправляем на солнечный подоконник на неделю. При этом нужно встряхивать содержимое банки каждый день, чтоб сахар впитал из фруктов оставшийся алкоголь и аромат.

Через неделю образовавшийся сахарный сироп сливаем через фильтр и соединяем с уже готовой настойкой.

Совет: при желании можно уменьшить количество сахара, тогда настойка будет менее сладкой. Также вместо водки можно использовать коньяк, тогда получится совсем другой вкус и более насыщенный аромат.

Рябиновка на коньяке с медом и дубовыми щепами

В итоге получается светло-янтарный напиток с ароматом красной рябины и яблок с нежным вкусом и приятной крепостью.Вот мы и подошли к самому изысканному рецепту рябиновой настойки. Это поистине божественный напиток для настоящих гурманов. А готовится он все так же просто. Единственный нюанс – ягоды лучше предварительно перетереть, чтоб они пустили сок. Но это необязательно.

Как и в предыдущих рецептах, для приготовления будем использовать трехлитровую банку или бутыль с широким горлышком.

На пол-литровую бутылку коньяка «Троекуров Жемчужина Ставрополья 5 лет» (495 руб.) нам понадобятся:

рябина – 300 г;

мед – 2 ст. л.;

дубовая щепа (кора) – 1 ст. л.;

сушеная гвоздика – 2 шт.;

вода – 0,5 л.

Приготовление:

Дубовую кору залить водой и кипятить в течение 30 минут. В горячий настой добавить 2 шт. гвоздики и дать настояться 4 часа. Затем процедить – готового отвара должно получиться около стакана. Подготовленную рябину истолочь до появления сока, поместить в стеклянную емкость, добавить мед, коньяк и дубовый отвар. Укупорить и оставить настаиваться 3-4 недели, не забывая встряхивать банку каждый день. Через положенное время процедить настой и разлить по бутылкам с плотными пробками.

Совет: рябиновая настойка после процеживания должна вызреть не меньше месяца, хотя ее можно пить сразу. Но чем дольше она стоит, тем благороднее в итоге получится напиток.

Как подавать и с чем употреблять рябиновку

Финансовые затраты на приготовление рябиновки на коньяке «Троекуров» с учетом стоимости меда и специй составят не более 520 рублей. И, поверьте, оно того стоит!Я указал в своих рецептах минимальные сроки настаивания рябины. В некоторых старинных рецептах рекомендуют ягоды настаивать на алкоголе до года. Готовая рябиновая настойка может храниться 6 лет – при этом ее вкус становится более насыщенным, а градус увеличивается.

Подавать настойку лучше в охлажденном виде в красивом графинчике с фужерами. В зависимости от содержания сахара, напитки могут быть мужскими и дамскими.

Сладкая настойка идет на десерт и подается с фруктами. Более мужские напитки с небольшим содержанием сахара прекрасно подходят к любой традиционной закуске.

Я впервые сделал рябиновую настойку в разных вариантах и остался доволен результатом. В этом году хочу поэкспериментировать снова – сделать настойку на сушеной рябине и на рябине, слегка запеченной в духовке. Как вы думаете, стоит попробовать? Может, кто-то из вас уже так делал?