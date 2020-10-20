Для тех, кому некуда девать сливы: делюсь 2 домашними рецептами украинской наливки "Сливянки" - отлично дополнят вечер с тортиком

Вот ведь как велика сила искусства! После прочтения «Мастера и Маргариты» почему-то еще долго хочется огненного борща непременно с мозговой косточкой, как в кастрюле у Пелагеи Антоновны. А после «Вечеров на хуторе близ Диканьки» мечтается попробовать украинской сливянки.

Нет, не сливовицы — этот крепкий продукт перегонки на основе сливового сырья часто путают со сливянкой. Сливянка же — это густая, чуть даже тягучая, слегка кисловатая и ароматная наливка. Строго говоря, наливкой ее я назвать тоже не могу — готовят сливянку иногда и совсем без сахара.

Историей поделился подписчик блога Антон.

Почему я решил приготовить сливянку

В этом году слив у нас уродилось много, надо было куда-то их девать. Заготовила жена соуса ткемали, закрутила компот, варенье, наделала даже пастилы. А слива все не заканчивалась.

Вот тогда я и вспомнил про свою давнюю идею — попробовать домашней сливянки. В доме есть питьевой спирт, с ним и решил поэкспериментировать.

Сливянка - это алкогольный напиток средней крепости. На вкус сладковато-кислый, с выраженным ароматом слив. Изготавливают его настаиванием на спирту или водке свежего сливового сырья с добавлением сахара или патоки.

Готовый напиток при промышленном производстве настаивался двое суток. В домашнем же изготовлении обычно иные сроки.

Что мне для этого потребовалось

Считается, что для сливянки подходят разные сорта (например, канадская слива, мирабель, ренклод), но чаще всего берут неприхотливую и повсеместно распространенную венгерку.

Вообще, по опыту могу сказать, что чем темнее слива, тем более насыщенным и темным будет цвет напитка. Я пробовал с сортом мирабель, но ради эксперимента немного сделал и с красной сливой.

Важно! Считается, что сливы должны быть только очищенными от косточек, потому что в косточках содержится синильная кислота. Но как же тогда компоты с вишнями, которые мы заливаем кипятком, держим в закромах по году и пьем с удовольствием?

В общем, я делаю и так, и так. В интернете есть рецепты и с косточками, и без. Я сделал и с косточками, и из очищенных слив. Там, где была косточка, и аромат был более выраженным.

Из алкоголя подойдет и спирт, и водка, и хороший самогон. Наша задача — обогатить и немного разбавить крепкий алкоголь сливовым соком.

Поэтому если есть, как в моем случае, спирт, берите его. Если есть хорошая чача или очищенный самогон из иного сырья — тоже годится, лишь бы не было у «базы» неприятного запаха.

Мой рецепт

По классике, нужен сахар. Я сделал и с сахаром, и без него. Попробовал потом сладкую наливку — вкусно, приятная сладость чувствуется хорошо.

Но все же, на мой вкус, лучше пьется та, что без сахара, она более спокойно «ложится» и наутро не вызывает головной боли и иных побочных явлений. А от сладких наливок некоторые люди жалуются похмелье.

Потребуется:

200 мл чистого спирта;

2 кг слив;

450 г сахарного песка.

Готовим:

Взять сливы без косточки.

Совет! Если сливы плохо отдают косточки, надо карандашом или тупым концом палочки для суши надавить на сливу с тупого конца и аккуратно выдавить косточку. Если слива недозревшая, сделать это сложнее, но попробовать стоит. А если не удастся — заливайте прямо с косточками.

Спирт и развести с тем расчетом, чтобы получился 40-градусный напиток.

В банку сложить сливы, нарезанные кусочками.

Залить спиртом.

Дать постоять в темном месте с неделю. Потом процедить, слить в другую банку, закрыть крышкой.

В оставшийся жмых положить сахар. Дать настояться еще несколько дней. Слить сладкий сироп, массу отжать.

Соединить с настоянным раствором, перемешать и отцедить через марлю, чтобы исключить разные мелкие вкрапления.

Разлить по бутылкам, в которых будете хранить. К Новому году получится отменная сливянка.

Если слива не очищается от косточек, то вполне годится второй метод.

Просто взять трехлитровую стеклянную банку. В нее сложить промытые и обсушенные целые сливы, потряхивая, чтобы дошло до плечиков.

В банку вылить водку, самогон или разбавленный до 40 градусов спирт с водой. Закрыть крышкой и в темном месте дать постоять в течение месяца. Чем дольше стоит, тем насыщеннее вкус и аромат.

Слить напиток, разлить по бутылкам.

В заключение

Сливянка получается либо сладкой, как положено быть наливке, или же выходит с приятной кислинкой. Ее хорошо подавать к десерту — под пирожные, тортик и просто, когда хочется вкусного алкоголя. Кстати, целые проспиртованные сливы мне всегда жаль выкидывать.

Они великолепно сохраняются, так что можно было бы применить их для каких-нибудь самодельных конфет с алкоголем или на украшение для торта.

Но делать этого нельзя! Именно в сливах скапливается все самое вредное и гадкое, что есть в спирте. Особенно, если слива была с косточкой!

Общее впечатление: напиток вышел вкусный, пьется легко, сладкий вариант - для девочек, без сахара — мужская тема, если кто предпочитает не очень крепкий алкоголь. А вы как относитесь к наливкам? Готовите сами, угощались ли в гостях? Мне кажется, именно эту стоит попробовать.