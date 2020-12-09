В свое время я потратил много времени и ценного дистиллята на приготовление домашнего рома, но ни используемые специи, ни специальные эссенции не помогли мне достигнуть вразумительных результатов.

А потом я узнал, что существует меласса – побочный продукт сахарного производства, на основе которого делают настоящий ром! И сегодня я поделюсь с вами своим опытом приготовления рома в домашних условиях!

Эту историю прислал читатель блога Михаил.

Ингредиенты и оборудование

Так как основным ингредиентом будущего рома является меласса, расскажу вам о ней поподробнее. Меласса или патока получается в результате переработки сахаросодержащих продуктов.

В моем случае меласса получилась в результате производства сахара из свеклы, посему называется она свекловичной патокой.

Свекловичная патока представляет из себя густой бурый сироп с ароматом жженного сахара или карамели. Этот продукт сохраняет в себе достаточное количество сахара, питательных веществ и ферментов, способствующих брожению.

Идеальный продукт для ароматного рома! От количества патоки будет зависеть цвет напитка.

Ингредиенты:

свекловичная патока – 5 литров;

воды - 21 л;

дрожжи для приготовления рома – 1 пакетик (70-100 г в зависимости от производителя, я использовал дрожжи фирмы Double Snake Rum);

дубовая щепа – 100 г.

Оборудование:

емкость для подогрева воды;

перегонный куб;

ректификационная колонна.

Далее можно приступать к приготовлению домашнего рома

Процесс приготовления

10 литров воды доводим до кипения и добавляем нашу патоку. Размешиваем до получения однородной массы, после чего убираем с огня, накрываем крышкой и оставляем на полчаса.

Как только смесь остынет до 25-30 С, добавляем дрожжи в соответствии с инструкцией.

Добавляем дубовую щепу, еще 11 литров холодной воды и перемешиваем. Температура сусла не должна превышать 30 С.

Закрыть ёмкость на гидрозатвор и оставить смесь бродить на 10-12 дней.

Готовую брагу переливаем в перегонный куб без осадка и отправляем на перегонку в обычном режиме без разделения на фракции до тех пор, пока крепость в струе не достигнет 20 %.

Остатки в кубе (барду) необходимо замерить и разбавить водой 1:3. Полученную смесь из барды и воды добавляем к нашему свекловичному самогону и отправляем на повторную перегонку с помощью ректификационной колонны.

Собираем «головы» 12-15 % от общего количества жидкости в кубе (в нашем случае примерно 6 л).

Собираем основное тело, пока крепость в струе не снизится до 45 %.

Чтобы приготовить ром из свекловичной патоки, необходимо действовать в следующей последовательности:

На выходе мы получим 12 литров домашнего рома. Сразу замеряем крепость и при необходимости разбавляем водой до 40-45 %. Далее нужно слить ром в стеклянные сосуды, закупорить и оставить «отдыхать» на несколько суток.

Результат

В результате мы имеем самогон карамельно-бурого цвета без каких-либо примесей. Оттенок напитка зависит не от количества свекловичной патоки, а от дубовой щепы. Помимо цвета, щепа добавляет домашнему рому терпкие древесные нотки.

Ром имеет насыщенный аромат с карамельным послевкусием. Патока придает самогону еле уловимую сладость, от чего ром идет очень мягко как на вдохе, так и на выдохе.

Посчитаем итоговую себестоимость рома из свекловичной патоки:

свекловичная патока – 150 рублей за 1 л (750 рублей);

дрожжи для рома Double Snake Rum 1 пачка – 240 рублей;

щепа дубовая 100 г – 80 рублей.

Итого, 12 литров рома обошлись мне в 1070 рублей, цена 1 литра – 90 рублей.

С чем употреблять

Я очень долго откладывал момент, когда представлю свое произведение алкогольного искусства друзьям. Очень уж было волнительно, ведь не бражку им предлагаю, а настоящий ром! И оказалось, зря я вообще переживал.

Сначала хочу сказать, что дамы предпочли пить ром с колой. Удивительно, как два этих карамельных напитка дополнили друг друга! Также в качестве закуски отлично подошли апельсины и шоколад, и излюбленная закуска моего лучшего друга – орехи (миндаль и кешью).

Расскажите о своем опыте использования мелассы. У кого-то из читателей получился домашний ром? А может, вы готовили его как-то иначе?