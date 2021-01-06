Все лето мы с женой ездили к теще на дачу. Потратили там немало сил, надо сказать. Естественно, мы за свои труды ожидали вознаграждения. Оно и было, естественно, в виде урожая, с которого мы получили свою долю.

А что? Вы видели почем сейчас продукты? А свое с огорода еще и намного вкуснее. В качестве вознаграждения была предложена картошка, капуста, лучок, огурцы, помидоры и многое другое. В том числе нам досталось несколько ящиков свеклы.

Жена сразу начала делать заготовки на борщ. Но я вовремя вспомнил о вине из свеклы, и решил попробовать его сделать. Все равно у нас было слишком много клубней. Столько борща мы точно бы не съели.

Историей поделился подписчик блога Владимир.

Что мне для этого понадобилось

Суть приготовления в чем-то похожа на манипуляции с обычным виноградным вином, но есть и свои отличия. Касаемо ингредиентов и оборудования, то это все доступно любому человеку. Естественно, для вина из свеклы понадобится сама свекла.

Брать её нужно спелую, чтобы она была по всей своей поверхности равномерно красной, без светлых пятен. Я делал с расчетом на то, что у меня получится вина 4-5 литров. Свеклы для этого нужно 2 кг.

Также нужен сахар в количестве 1,5 кг. Касаемо ингредиентов, то для начала процесса брожения нужна закваска, которая делается из разных продуктов. В основном это виноград, яблоки или изюм. Я выбрал последнее.

Еще потребуется кастрюля на 5 литров и более, воды 4 литра, тара, где сусло будет бродить, и гидрозатвор. Некоторые используют резиновую перчатку, но я не люблю такой вариант. Я использую специальную капроновую крышку. Еще я использую чернослив (200 гр.), но это необязательный ингредиент. Об этом я расскажу ниже.

Важно! Свеклу желательно выбирать хорошего качества, без порченых участков (очагов гниения).

Процесс приготовления

Первое что нужно сделать, это промыть свеклу и удалить гнилые участки. Порезать её на средние кусочки. Самое важное, её не нужно чистить от кожуры. После я закинул кусочки в кастрюлю и залил водой.

Сделал газ на максимум и дождался, когда вода закипит. Затем сбавил огонь практически до минимума и ждал, пока свекла станет совсем мягкой. Я взял времени немного с запасом и проварил её часа так полтора.

После этого сама свекла не понадобится. Полученную смесь нужно процедить через марлю, оставив одну жидкость. Подождав, как этот сок остынет, добавить треть сахара, чернослив (в моем случае) и заготовленную закваску из изюма.

Накрыть емкость марлей, поставить в место, где будет температура +18 - +25 градусов, и ждать процесса брожения. Как только он начался, перелить в емкость (банку или бутыль), добавить еще 500 гр. сахара и поставить гидрозатвор.

Спустя еще 4 суток добавить оставшийся сахар. Естественно, во всех случаях надо его растворить в сусле.

По окончании брожения сусло переливается в чистую емкость, плотно закрывается и опускается в погреб на 2-3 месяца. После этого, убрав осадок, можно наслаждаться напитком. Я не особо верил в успех, но получившееся вино меня сильно удивило и порадовало.

Важно! Закваска готовится 3 дня. После этого она способна прожить еще 10 дней. Нужно успеть добавить её за этот период.

Что у меня получилось

Как я уже сказал, результат меня удивил. Цвет получился алый, похожий на гранатовый сок. Очень уж мне нравится этот оттенок. Я слышал, что он со временем светлеет и превращается в морковный, но у меня вино до этого времени не дожило, я его все выпил. Кстати, такое вино живет около 2 лет.

Градус у него небольшой, около 10 %. Но тут больше и не нужно. Вкус своеобразный, ни на что не похожий. Конечно, чувствуется вкус самой свеклы, но он какой-то другой. Словами сложно объяснить, лучше вам самим это попробовать.

Само вино лично у меня получилось средней сладости, как я и люблю. Перед тем как ставить вино в подвал, попробуйте на сахар. Если вам мало, добавьте еще, подождите какое-то время, если вдруг начнется брожение. Если же все спокойно, тогда уже ставьте в холод.

Важно! В моем случае чернослив внес свою нотку пряности.

Что еще можно добавить

Я уже вам говорил, что готовил вино с черносливом. На самом деле существует много вариантов, что еще можно добавить. Мне это вино понравилось, и, наверное, буду делать еще. Там и попробую другие варианты. Естественно, все эти добавки повлияют на вкус в результате.

Многие еще добавляют цитрусовые. Делают это все по-разному. Кто-то бросает шкурки вместе со свеклой в воду перед варкой, кто-то кидает вместе с мякотью. Другие кидают после варки на время брожения. Третьи просто выдавливают сок. Я, наверное, попробую кинуть вместе с мякотью на время варки.

Думаю, так плоды лучше всего отдадут свой аромат и вкус. Используются в основном апельсины и лимоны. Еще добавляется гвоздика, корень имбиря, корица, мята и многое другое. Опираясь на их вкус, стоит примерно понимать, какой аромат получит наше вино.

Но у меня остался один вопрос и в интернете про него говорят по-разному. Надеюсь, на ваш опыт. Дело в том, что закваска добавляется, как рассадник дрожжей, чтобы запустить брожение в сусле. Но мне не очень нравится её вкус, и как мне кажется, она портит, хоть и немного, все вино.

У меня такой вопрос - можно ли добавлять вместо закваски какие-то другие дрожжи, например, винные? Если да, то поделитесь рецептом, как это все осуществить.

*Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью!