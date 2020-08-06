В виноделии я не совсем новичок, был единичный, но положительный опыт приготовления вишневого вина в прошлом году.

Тогда я еле отбил два ящика ягод у тещи с закаточным ключом и впервые рискнул сделать самостоятельно домашнее вино. Проверенным рецептом обязательно поделюсь ниже.

Новое лето опять порадовало урожаем, и вся семья, уже не спрашивая моего мнения, начала считать, сколько литров вина мы получим. Значит, точно понравилось, подумал я, но повторить успех оказалось не так просто.

Эту историю мне прислал мой читатель Евгений П.

Как я стал семейным виноделом

Сложилось впечатление, что к этому делу меня привела сама судьба. Год назад друзья приехали в гости с домашним вином, мне и жене оно очень понравилось.

Тогда меня посетила мысль - а чем я хуже? Сад с виноградом и вишней есть, погреб также имеется, как говорится - дело остается за малым.

Спустя несколько недель я обнаружил в сарае у отца стеклянную бутыль на 20 л, и эта находка стала толчком к действию. До созревания винограда надо было ждать еще месяц, а вот вишня уже поспела. Какая разница из чего делать напиток, решил я окрыленный энтузиазмом.

Вино делалось интуитивно и по подсказкам отца. Позже я узнал, что эту технологию называют «советской». Я был уверен в результате – и действительно напиток получился отличный, тогда я не знал с какими проблемами столкнусь в этом году, но об этом чуть позже.

Домашнее вишневое вино для новичков в виноделии по «советскому рецепту»

Это легкая инструкция подойдет для начинающих, потому что не требует особых финансовых затрат и усилий

Для приготовления вина в прошлом году мне понадобилось:

стеклянная бутыль на 20 л;

вода;

сахар - около 3 кг;

вишня - примерно 10 кг (мыть ягоды не нужно, только сильно загрязненные, потому что с водой смываются необходимые бактерии и сок плохо бродит).

Первым делом удалил косточки, а это самая муторная работа. Заполнил бутыль наполовину ягодой (ушло около 10 кг), засыпал весь сахар и залил водой на уровень ¾.

Чтобы не было контакта с воздухом, установил гидрозатвор. Для небольшой тары подойдет и перчатка с проколотым иглой пальцем.

Недели через три-четыре сок перестал «играть» и пениться – значит, пора процеживать. Аккуратно, чтобы не поднять со дна осадок и жмых, я с помощью силиконовой трубки слил сок, остальное отжал с помощью марли.

Молодое вино разлил по бутылкам и повез в погреб, где ему так и не суждено было долго пролежать и настояться. Напиток пился как компот, но легкое опьянение ощущалось достаточно быстро.

Показатели дешевого виномера за 80 руб. были на 10 градусах. Результат понравился «дегустаторам» всех возрастов – друзьям и родителям.

Первые проблемы в виноделии

В этом году на вино семейным советом было выделено шесть ящиков вишни. Окрыленный успехом прошлого года, я одолжил вторую бутыль у друзей, а теща выделила мне (на благое дело) нержавеющую емкость на 20 литров. Когда-то в кризис 90-х годов в ней готовили бражку.

Первая проблема стала очевидной сразу - это косточки. Одно дело за несколько вечеров, после работы обработать два ящика, как в прошлом сезоне, а другое целых шесть.

Побоявшись, что ягода начнет портиться, жена нашла рецепт вишневого вина с косточками. С этого и начались проблемы.

Вино перестало играть, кто виноват и что делать

Возвращаюсь к реальному времени и жалею, что в этот раз не сделал вино по старой схеме. Уверен, что и с косточками оно прекрасно бы получилось. Самое главное проколоть ягоду, чтобы она дала сок, но мы с женой решили «изобрести велосипед заново», о чем сейчас и жалеем.

По новому рецепту жмых от ягод и косточки я залил водой с сахаром, пропорции практически те же, что и в испытанной инструкции (выше), на тот момент это придало уверенности в конечном успехе.

Однако отличие в рецептурах было в том, что перед сливом смеси в бутыль с гидрозатвором она должна была постоять под марлей в обычной таре четыре дня (я использовал пластмассовый таз).

Потом сок фильтруется и переносится в емкость с четвертью использованного жмыха и ставится под гидрозатвор. Вот тут что-то пошло не так.

Сок играл только в одной емкости (металлической фляге от мамы), остальные две «спали» крепким сном. Я снял с них гидрозатвор, добавил немного сахара и надел на бутыли перчатки.

Либо они оказались некачественные, либо ночью от сахара смесь хорошо бродила – утром перчатки оказались порвавшимися. Я опять поставил гидрозатвор, но вино, как назло, постепенно перестало играть.

Лайфхак при неудаче

Впав в отчаянье, я отлил немного успешно «играющего» вина в две проблемные емкости. Этим я заменил винные дрожжи, хотя они достаточно доступны - от 70 до 250 руб. за пачку. Процесс брожения медленно, но стабильно пошел.

Боюсь сглазить! Скрестив пальцы, надеюсь на положительный результат в итоге, жалко испортить столько продукта.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Не могу понять, что же пошло не так, где-то я допустил ошибку или она в новом рецепте домашнего вина?