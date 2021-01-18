Готовлю с тестем самогон на картошке и томатной пасте: жалею что не пробовал сделать его раньше

В прошлом году мы с женой, как обычно, поехали в деревню помогать ее родителям убирать картошку. Урожай был богатый. Я в шутку подколол тестя, что половину картошки видимо, придется выкинуть. «Зачем?» - удивился тот. «Мы с тобой лучше сделаем из нее самогон».
Необходимые ингредиентыПредложение меня заинтересовало. Тесть у меня был известный на всю округу самогонщик, который периодически удивлял народ новыми рецептами. Я не упускал случая научиться у него чему-то оригинальному.
Правда, про картофельный самогон я уже слышал, но оказалось, что в этот раз он будет не простой, а с томатной пастой. В общем, на первой же попутке мы отправились в город за необходимыми продуктами:
- Картофель, 15 кг. У нас этого добра было много, но я для интереса обратил внимание, сколько он стоит в магазине. Оказалось, цена за килограмм 16 рублей.
- Солод, 1 кг - 150 руб.
- Вода, 30 л.
- Дрожжи, 100 гр. - 55 руб.
- Сахар, 1 кг - 45 руб.
- Томатная паста, 1 кг - 230 руб.
Сахар, кстати, как сказал тесть, брать не обязательно. Можно обойтись и без него, однако, он несколько улучшает вкус самогона.
Обратите внимание! Картофель можно использовать как свежий, так и слегка подмороженный.
Приготовление брагиИтак, продукты закуплены. Мы решили не откладывать начало работы в долгий ящик, тем более отпуск у меня был не такой большой. В итоге готовить самогон, ну вернее сказать сначала брагу, мы начали наследующий день после того, как был собран урожай.
- Сначала мы вымыли клубни и измельчили их на терке до состояния пюре.
- Нагрели в баке 20 литров воды до температуры в 70оС и добавили картофель.
- Перемешали до однородной консистенции.
- Добавили солод и снова перемешали.
- Закрыли бак крышкой и в течение часа поддерживали температуру сусла в 65оС.
- По прошествии этого времени охладили картофельную кашу до 30оС.
- Слили жидкость в бродильную емкость, добавили туда сахар, томатную пасту и воду в пропорции 1:4.
- Внесли разведенные дрожжи.
- В оставшуюся смесь картошки и солода залили 10 л воды нагретой до 50оС. Перемешали. Дали настояться 20 минут и залили в бродильную емкость, как дополнение к предыдущему.
- Закрыли емкость гидрозатвором и убрали в шкаф на 10 дней.
Варим.
Обратите внимание! Определить готовность браги можно по гидрозатвору. Как только он сдуется, можно быть уверенным, что брага готова.В общем, с брагой у нас проблем не возникло. Она была приготовлена за 3 часа с перекурами.
Брага в процессе приготовления.
Приготовление самогонаДождавшись, когда приготовится брага, мы приступили к следующему этапу – выгон самогона. Для этого нам, естественно, понадобился самогонный аппарат, благо, он стоял в доме у тестя едва ли не на самом почетном месте.
- Брагу профильтровали через марлю и залили в перегонный куб.
- Сделали первую перегонку, отбирая дистиллят до падения крепости в струе ниже 30%.
- Разбавили дистиллят до 20 % и заново перегнали.
- Первые 15 % выхода вылили – они как-никак опасны для здоровья.
- Отобрали основной продукт до падения крепости в струе ниже 45 % и закончили перегонку.
- Разбавили самогон водой до 40 %.
Обратите внимание! После перегонки лучше дать самогону отстояться в течение 2-3 дней в темном, прохладном помещении. Это улучшит его вкусовые качества.Ну, вот и все. Две недели работы и отличный самогон был готов. Подоспели мы как раз к окончанию моего отпуска. Так что можно сказать вечерком мы обмывали наш отъезд.
РезультатМы сели за стол, когда уже стемнело. Теща приготовила богатый ужин. Все как полагается – закусочки, запивка и все такое прочее.
Тесть достал бутылки и разлил самогон по стаканам. Я с интересом взглянул на находящуюся у меня в руках жидкость. Запаха почти не ощущалось. Сам самогон был слегка мутноватый. Произнесли первый тост, выпили. На вкус алкоголь оказался сладкий. Сахар и томаты перебивали спиртовые нотки.Ну, теперь можно и пробовать.
В общем, самогон на картофеле и томатной пасте меня впечатлил. Да, тесть у меня умеет удивлять. Боюсь представить, что он приготовит, когда мы приедем в следующий раз. А какой самый необычный алкогольный напиток приходилось пробовать вам?
