Готовлю с тестем самогон на картошке и томатной пасте: жалею что не пробовал сделать его раньше

В прошлом году мы с женой, как обычно, поехали в деревню помогать ее родителям убирать картошку. Урожай был богатый. Я в шутку подколол тестя, что половину картошки видимо, придется выкинуть. «Зачем?» - удивился тот. «Мы с тобой лучше сделаем из нее самогон».

Историю прислал подписчик блога Святослав.

Необходимые ингредиенты

Предложение меня заинтересовало. Тесть у меня был известный на всю округу самогонщик, который периодически удивлял народ новыми рецептами. Я не упускал случая научиться у него чему-то оригинальному.

Правда, про картофельный самогон я уже слышал, но оказалось, что в этот раз он будет не простой, а с томатной пастой. В общем, на первой же попутке мы отправились в город за необходимыми продуктами:

Картофель, 15 кг. У нас этого добра было много, но я для интереса обратил внимание, сколько он стоит в магазине. Оказалось, цена за килограмм 16 рублей. Солод, 1 кг - 150 руб. Вода, 30 л. Дрожжи, 100 гр. - 55 руб. Сахар, 1 кг - 45 руб. Томатная паста, 1 кг - 230 руб.

Сахар, кстати, как сказал тесть, брать не обязательно. Можно обойтись и без него, однако, он несколько улучшает вкус самогона.

Обратите внимание! Картофель можно использовать как свежий, так и слегка подмороженный.

Приготовление браги

Сначала мы вымыли клубни и измельчили их на терке до состояния пюре. Нагрели в баке 20 литров воды до температуры в 70оС и добавили картофель. Перемешали до однородной консистенции. Добавили солод и снова перемешали. Закрыли бак крышкой и в течение часа поддерживали температуру сусла в 65оС. По прошествии этого времени охладили картофельную кашу до 30оС. Слили жидкость в бродильную емкость, добавили туда сахар, томатную пасту и воду в пропорции 1:4. Внесли разведенные дрожжи. В оставшуюся смесь картошки и солода залили 10 л воды нагретой до 50оС. Перемешали. Дали настояться 20 минут и залили в бродильную емкость, как дополнение к предыдущему. Закрыли емкость гидрозатвором и убрали в шкаф на 10 дней.

Итак, продукты закуплены. Мы решили не откладывать начало работы в долгий ящик, тем более отпуск у меня был не такой большой. В итоге готовить самогон, ну вернее сказать сначала брагу, мы начали наследующий день после того, как был собран урожай.

Варим.

Обратите внимание! Определить готовность браги можно по гидрозатвору. Как только он сдуется, можно быть уверенным, что брага готова.

В общем, с брагой у нас проблем не возникло. Она была приготовлена за 3 часа с перекурами.

Брага в процессе приготовления.

Приготовление самогона

Брагу профильтровали через марлю и залили в перегонный куб. Сделали первую перегонку, отбирая дистиллят до падения крепости в струе ниже 30%. Разбавили дистиллят до 20 % и заново перегнали. Первые 15 % выхода вылили – они как-никак опасны для здоровья. Отобрали основной продукт до падения крепости в струе ниже 45 % и закончили перегонку. Разбавили самогон водой до 40 %.

Дождавшись, когда приготовится брага, мы приступили к следующему этапу – выгон самогона. Для этого нам, естественно, понадобился самогонный аппарат, благо, он стоял в доме у тестя едва ли не на самом почетном месте.

Обратите внимание! После перегонки лучше дать самогону отстояться в течение 2-3 дней в темном, прохладном помещении. Это улучшит его вкусовые качества.

Результат

Ну, вот и все. Две недели работы и отличный самогон был готов. Подоспели мы как раз к окончанию моего отпуска. Так что можно сказать вечерком мы обмывали наш отъезд.Мы сели за стол, когда уже стемнело. Теща приготовила богатый ужин. Все как полагается – закусочки, запивка и все такое прочее.

Тесть достал бутылки и разлил самогон по стаканам. Я с интересом взглянул на находящуюся у меня в руках жидкость. Запаха почти не ощущалось. Сам самогон был слегка мутноватый. Произнесли первый тост, выпили. На вкус алкоголь оказался сладкий. Сахар и томаты перебивали спиртовые нотки.

Ну, теперь можно и пробовать.

В общем, самогон на картофеле и томатной пасте меня впечатлил. Да, тесть у меня умеет удивлять. Боюсь представить, что он приготовит, когда мы приедем в следующий раз. А какой самый необычный алкогольный напиток приходилось пробовать вам?

*Злоупотребление алкоголем и курение опасно для вашего здоровья!