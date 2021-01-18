Ромовый Дневник

Готовлю с тестем самогон на картошке и томатной пасте: жалею что не пробовал сделать его раньше

Рецепты подписчиков · Вячеслав Буров
Готовлю с тестем самогон на картошке и томатной пасте: жалею что не пробовал сделать его раньше

В прошлом году мы с женой, как обычно, поехали в деревню помогать ее родителям убирать картошку. Урожай был богатый. Я в шутку подколол тестя, что половину картошки видимо, придется выкинуть. «Зачем?» - удивился тот. «Мы с тобой лучше сделаем из нее самогон».

Историю прислал подписчик блога Святослав.

Необходимые ингредиенты

Предложение меня заинтересовало. Тесть у меня был известный на всю округу самогонщик, который периодически удивлял народ новыми рецептами. Я не упускал случая научиться у него чему-то оригинальному.

Правда, про картофельный самогон я уже слышал, но оказалось, что в этот раз он будет не простой, а с томатной пастой. В общем, на первой же попутке мы отправились в город за необходимыми продуктами:

  1. Картофель, 15 кг. У нас этого добра было много, но я для интереса обратил внимание, сколько он стоит в магазине. Оказалось, цена за килограмм 16 рублей.
  2. Солод, 1 кг - 150 руб.
  3. Вода, 30 л.
  4. Дрожжи, 100 гр. - 55 руб.
  5. Сахар, 1 кг - 45 руб.
  6. Томатная паста, 1 кг - 230 руб.

Сахар, кстати, как сказал тесть, брать не обязательно. Можно обойтись и без него, однако, он несколько улучшает вкус самогона.

Обратите внимание! Картофель можно использовать как свежий, так и слегка подмороженный.

Приготовление браги

Итак, продукты закуплены. Мы решили не откладывать начало работы в долгий ящик, тем более отпуск у меня был не такой большой. В итоге готовить самогон, ну вернее сказать сначала брагу, мы начали наследующий день после того, как был собран урожай.

  1. Сначала мы вымыли клубни и измельчили их на терке до состояния пюре.
  2. Нагрели в баке 20 литров воды до температуры в 70оС и добавили картофель.
  3. Перемешали до однородной консистенции.
  4. Добавили солод и снова перемешали.
  5. Закрыли бак крышкой и в течение часа поддерживали температуру сусла в 65оС.
  6. По прошествии этого времени охладили картофельную кашу до 30оС.
  7. Слили жидкость в бродильную емкость, добавили туда сахар, томатную пасту и воду в пропорции 1:4.
  8. Внесли разведенные дрожжи.
  9. В оставшуюся смесь картошки и солода залили 10 л воды нагретой до 50оС. Перемешали. Дали настояться 20 минут и залили в бродильную емкость, как дополнение к предыдущему.
  10. Закрыли емкость гидрозатвором и убрали в шкаф на 10 дней.

Варим.

Обратите внимание! Определить готовность браги можно по гидрозатвору. Как только он сдуется, можно быть уверенным, что брага готова.
В общем, с брагой у нас проблем не возникло. Она была приготовлена за 3 часа с перекурами.

Брага в процессе приготовления.

Приготовление самогона

Дождавшись, когда приготовится брага, мы приступили к следующему этапу – выгон самогона. Для этого нам, естественно, понадобился самогонный аппарат, благо, он стоял в доме у тестя едва ли не на самом почетном месте.

  1. Брагу профильтровали через марлю и залили в перегонный куб.
  2. Сделали первую перегонку, отбирая дистиллят до падения крепости в струе ниже 30%.
  3. Разбавили дистиллят до 20 % и заново перегнали.
  4. Первые 15 % выхода вылили – они как-никак опасны для здоровья.
  5. Отобрали основной продукт до падения крепости в струе ниже 45 % и закончили перегонку.
  6. Разбавили самогон водой до 40 %.

Обратите внимание! После перегонки лучше дать самогону отстояться в течение 2-3 дней в темном, прохладном помещении. Это улучшит его вкусовые качества.
Ну, вот и все. Две недели работы и отличный самогон был готов. Подоспели мы как раз к окончанию моего отпуска. Так что можно сказать вечерком мы обмывали наш отъезд.

Результат

Мы сели за стол, когда уже стемнело. Теща приготовила богатый ужин. Все как полагается – закусочки, запивка и все такое прочее.

Тесть достал бутылки и разлил самогон по стаканам. Я с интересом взглянул на находящуюся у меня в руках жидкость. Запаха почти не ощущалось. Сам самогон был слегка мутноватый. Произнесли первый тост, выпили. На вкус алкоголь оказался сладкий. Сахар и томаты перебивали спиртовые нотки.

Ну, теперь можно и пробовать.

В общем, самогон на картофеле и томатной пасте меня впечатлил. Да, тесть у меня умеет удивлять. Боюсь представить, что он приготовит, когда мы приедем в следующий раз. А какой самый необычный алкогольный напиток приходилось пробовать вам?

*Злоупотребление алкоголем и курение опасно для вашего здоровья!

Похожие статьи

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как сделать бренди в домашних условиях

Как сделать бренди в домашних условиях

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания