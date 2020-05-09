Достался самогонный аппарат, выкидывать было жалко: что получилось приготовить из 6 кг сахара, полкило дрожжей и 3 киви

Вы будете смеяться. Мне в наследство достался самогонный аппарат. Долгое время этот агрегат я не могла никуда пристроить. Когда я вынесла его в гараж, муж тут же притащил его обратно. Попытавшись устроить аппарат в кладовке, я выслушала от родителей целую лекцию о ненужном хламе.

Что было делать? Можно было избавиться от него навсегда. Но, с другой стороны, если превратить хлам в полезное оборудование, то место для него сразу найдется.

История от моей подписчицы Арины К.

Почему я решила сделать алкоголь сама

И вот поэтому я решила опробовать самогонный аппарат в действии. Я – не ценитель крепкого алкоголя. И собственными рецептами не обзавелась. Мне на помощь пришел всезнающий интернет. Я порылась в его недрах. Проанализировала массу полезной информации.

Я, конечно, пообщалась на эту тему еще и со «знающими» людьми. Риск испортить продукты был велик, но игра стоила свеч. Тем более что меня уже подхлестывал азарт. И я решила, что буду экспериментировать.

Забегая вперед, скажу, что заранее задумала: если у меня получится самогон, то я его обязательно «облагорожу». Я очень люблю киви. Мне нравится добавлять его в торты, мороженое или желе. Отлично сочетается ягода и с мясом. Почему бы не настоять на ней самогон?

Какие ингредиенты потребуются

Для того чтобы начать «производственный процесс», я купила 6 килограммов сахара и полкилограмма дрожжей. Ну, и в дальнейшем, мне понадобилось 3 киви. Еще я запаслась кристалликами марганца.

Итак, я нашла подходящую емкость - пластиковую бочку, предназначенную для пищевых продуктов.

Насыпала туда сахар. Размяла дрожжи и добавила в бочку. Затем залила все 18 литрами горячей воды. Закрыла емкость крышкой плотно, но не герметично.

Процесс приготовления

Мое сырье в бочке бродило две недели. Для того чтобы понять, что можно приступать к следующему этапу, я налила в металлическую кружку немного браги и бросила туда зажженную спичку. Жидкость сразу вспыхнула. Значит, - пора.

Теперь я приступила к следующему алгоритму действий:

конечно, с помощью мужа, перелила брагу в самогонный аппарат, установленный на печке;

подсоединив охладитель с проточной водой, я включила две конфорки;

как только жидкость в аппарате закипела, огонь я прикрутила;

из аппарата понемногу начала капать жидкость. Струя должна быть несильной. Это очень важно.

«Живительная влага» у меня проходила через ватные валики, которые я размесила в большой лейке. Между тампонами я насыпала две таблетки размягченного активированного угля (в качестве фильтра).

Самогон постепенно наполнял 10-литровую бутыль. Знаете, как в старых фильмах. Я сразу вспомнила «Свадьбу в Малиновке».

«Гнать продукт» можно до определенного момента. Я проверяла так. В ложку наливала самогон и подносила к нему горящую спичку. Если огонь сразу «схватывался», то градус еще хороший. Процесс продолжается.

У меня получилось 6 литров самогона крепостью 50 градусов. Дальше я добавила в бутыль на кончике ножа марганец. И отправила ее в кладовку (там темно).

Отстаивался у меня самогон целый месяц. После этого я аккуратно его процедила и разлила по бутылкам. Самогонка получилась идеально прозрачной.

Но я хотела непросто получить самогон. Мне хотелось, чего-то более интересного. Поэтому я взяла три штуки киви и очистила от кожуры. Затем вилкой размяла их до состояния пюре.

Сразу скажу, что ягоды я брала мягкие. Ягодную массу я добавила в трехлитровую банку с домашним самогоном. И отправила все опять в кладовку на три недели.

Когда мое терпение уже было на исходе, я достала самогонку из кладовки. Тщательно процедила ее через ватно-марлевый фильтр. Иначе ягодная мякоть замутнит алкоголь. И вот, все готово.

Какой результат я получила

Пора снимать пробу. Для этого дела мне, конечно, нужны были помощники. Мои родители и муж вызвались быть «волонтерами».

В первую очередь, скажу, что запах был приятным и ненавязчивым. В целом «продукт» выглядел достойно благодаря светло-лимонному оттенку. А вкус оказался мягким с легким флером цитрусовых.

В общем, мои домашние пришли в удивление и восторг от моих экспериментов!

И что самое смешное, у самогонного аппарата теперь появилось достойное место.

А я с тех пор стала использовать самогон для создания интересных композиций. Хотите, и с вами поделюсь рецептами?