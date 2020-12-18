Друг на даче угостил "Смородиновкой" на водке - пьется легко как чай и ничуть не горчит: делюсь рецептом

Как-то раз друг позвал меня отдохнуть к нему на дачу. Я не смог отказаться – давно не был на природе. Днем сходили на реку.
Порыбачили, искупались, а под вечер устроили небольшое застолье. Выпили магазинной водки, а на следующее утро товарищ предложил мне приготовить настойку на листьях смородины.
Историей поделился мой давний читатель Артём.
Какие ингредиенты и оборудование понадобятсяСлышать о такой настойке я, конечно, слышал, но вот пробовать ее как-то не приходилось. Ну да все бывает в первый раз. В первую очередь я спросил, что нам понадобится для ее приготовления.
Оказалось, что ингредиентов используется не так уж и много:
- зеленый лист смородины;
- водка;
- марля либо вата;
Красавица смородина
Бюджетная такая настойка выходит. Все ингредиенты и оборудование были под рукой, нам пришлось потратить только 400 рублей на водку.
Важно! Основным ингредиентом настойки являются листья смородины. При их выборе нужно обратить внимание на оттенок – он должен быть насыщенным - и на отсутствие пятен на поверхности. Если они есть – это значит, что растение болеет. Такие листья для настойки не подойдут.Пока мы обдирали куст смородины, друг уточнил, что если я вдруг решу приготовить настойку зимой, можно вместо свежих листьев брать сушеные. Приобрести их можно в аптеке или специализированных магазинах. Цена вопроса – 200-300 рублей за 100 грамм.
Процесс приготовленияИтак, смородина была ободрана и мы перешли непосредственно к приготовлению настойки. Для начала потребовалось подготовить листья:
- Промыть их под краном и убрать все загрязнения.
- Разложить на газете в несколько слоев и оставить сушиться на солнце.
После того как листья просохли, мы перешли к следующему этапу – приданию смородине статуса алкогольного напитка:
- Взяли стеклянную банку и почти полностью наполнили ее листьями смородины.
- Залили их водкой.
- Закрыли банку крышкой.
- Оставили настаиваться на 10 дней.
Обратите внимание! Настаивание должно происходить при комнатной температуре.Настаивается, осталось только крышкой закрыть
10 дней, конечно, срок немалый, на первый взгляд, ну да по счастливой случайности я планировал отдыхать у друга на даче две недели, так что настойку собственного приготовления мы решили выпить перед моим отъездом.
Что получится в итогеПо прошествии 10 дней настойка была профильтрована и оставлена достаиваться еще 4 дня. Затем нам оставалось только еще раз перелить ее, на этот раз в чистые бутылки.
И вот первая дегустация после второго переливания. Настойка по цвету очень напоминала коньяк. Хотя после первой фильтрации я обратил внимание, что она была бледно-зеленой. Теперь же у меня в стакане колыхалась светло-коричневая жидкость.
На вкус – как смородинный чай со спиртом. На запах – примерно то же самое. Пить настойку было легко, она в отличие от той же водки, ничуть не горчила.
Однако основное застолье мы решили устроить вечером. Все-таки никто из нас не знал, когда нам вновь удастся посидеть вдвоем на природе и поговорить на наши мужские темы без лишних ушей. Все-таки дача у друга находилась за несколько сотен километров от того города, где проживал я.
Как подавать и с чем употреблять настойкуПеред застольем друг целый день продержал бутылку с настойкой в колодце. Он утверждал, что ее нужно подавать к столу в сильно охлажденном виде. Дескать, так она пьется намного лучше, чем, если ее подогреть.
Обратите внимание! В стеклянной таре настойка может храниться несколько месяцев.В качестве закуски товарищ сделал шашлык. Опять же по его утверждению, настойку лучше заедать мясными продуктами. Так это или не так, я не знаю. Но, я честно говоря, просто соскучился по шашлыку, уж больно давно я его не ел, поэтому возражать не стал.
В общем, настойка на смородиновом листе мне понравилась. В последующие года я даже несколько раз готовил ее самостоятельно. Попутно узнал, что алкоголь готовят не только из смородины, но и из других растений. А какие настойки предпочитаете вы?
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!