Друг на даче угостил "Смородиновкой" на водке - пьется легко как чай и ничуть не горчит: делюсь рецептом

Как-то раз друг позвал меня отдохнуть к нему на дачу. Я не смог отказаться – давно не был на природе. Днем сходили на реку.

Порыбачили, искупались, а под вечер устроили небольшое застолье. Выпили магазинной водки, а на следующее утро товарищ предложил мне приготовить настойку на листьях смородины.

Историей поделился мой давний читатель Артём.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Слышать о такой настойке я, конечно, слышал, но вот пробовать ее как-то не приходилось. Ну да все бывает в первый раз. В первую очередь я спросил, что нам понадобится для ее приготовления.

Оказалось, что ингредиентов используется не так уж и много:

зеленый лист смородины;

водка;

марля либо вата;

Красавица смородина

Бюджетная такая настойка выходит. Все ингредиенты и оборудование были под рукой, нам пришлось потратить только 400 рублей на водку.

Важно! Основным ингредиентом настойки являются листья смородины. При их выборе нужно обратить внимание на оттенок – он должен быть насыщенным - и на отсутствие пятен на поверхности. Если они есть – это значит, что растение болеет. Такие листья для настойки не подойдут.

Процесс приготовления

Промыть их под краном и убрать все загрязнения. Разложить на газете в несколько слоев и оставить сушиться на солнце.

Пока мы обдирали куст смородины, друг уточнил, что если я вдруг решу приготовить настойку зимой, можно вместо свежих листьев брать сушеные. Приобрести их можно в аптеке или специализированных магазинах. Цена вопроса – 200-300 рублей за 100 грамм.Итак, смородина была ободрана и мы перешли непосредственно к приготовлению настойки. Для начала потребовалось подготовить листья:

После того как листья просохли, мы перешли к следующему этапу – приданию смородине статуса алкогольного напитка:

Взяли стеклянную банку и почти полностью наполнили ее листьями смородины. Залили их водкой. Закрыли банку крышкой. Оставили настаиваться на 10 дней.

Обратите внимание! Настаивание должно происходить при комнатной температуре.

Настаивается, осталось только крышкой закрыть

10 дней, конечно, срок немалый, на первый взгляд, ну да по счастливой случайности я планировал отдыхать у друга на даче две недели, так что настойку собственного приготовления мы решили выпить перед моим отъездом.

Что получится в итоге

По прошествии 10 дней настойка была профильтрована и оставлена достаиваться еще 4 дня. Затем нам оставалось только еще раз перелить ее, на этот раз в чистые бутылки.

И вот первая дегустация после второго переливания. Настойка по цвету очень напоминала коньяк. Хотя после первой фильтрации я обратил внимание, что она была бледно-зеленой. Теперь же у меня в стакане колыхалась светло-коричневая жидкость.

На вкус – как смородинный чай со спиртом. На запах – примерно то же самое. Пить настойку было легко, она в отличие от той же водки, ничуть не горчила.

Однако основное застолье мы решили устроить вечером. Все-таки никто из нас не знал, когда нам вновь удастся посидеть вдвоем на природе и поговорить на наши мужские темы без лишних ушей. Все-таки дача у друга находилась за несколько сотен километров от того города, где проживал я.

Как подавать и с чем употреблять настойку

Обратите внимание! В стеклянной таре настойка может храниться несколько месяцев.

Перед застольем друг целый день продержал бутылку с настойкой в колодце. Он утверждал, что ее нужно подавать к столу в сильно охлажденном виде. Дескать, так она пьется намного лучше, чем, если ее подогреть.В качестве закуски товарищ сделал шашлык. Опять же по его утверждению, настойку лучше заедать мясными продуктами. Так это или не так, я не знаю. Но, я честно говоря, просто соскучился по шашлыку, уж больно давно я его не ел, поэтому возражать не стал.

В общем, настойка на смородиновом листе мне понравилась. В последующие года я даже несколько раз готовил ее самостоятельно. Попутно узнал, что алкоголь готовят не только из смородины, но и из других растений. А какие настойки предпочитаете вы?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!