Друг угостил виски за 5000 - по вкусу прямо мой домашний бурбон за 500 рублей: делюсь бюджетным рецептом

Недавно друг пригласил в гости и начал хвастаться дорогим американским виски. Он потратил на бутылку достаточно нескромную сумму в 5000 рублей и был очень горд собой.

Попробовав импортный напиток, я не разделил восторга друга и сказал, что мой домашний бурбон ничуть не уступает американскому виски по вкусу.

Историей поделился подписчик блога Евгений.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

кукуруза дробленая (или кукурузная крупа) – 2,4 килограмма;

фильтрованная вода – 9 литров;

дрожжи (я использую хмельные «Красноярские») – по 2,5 грамма на 10 литров основы;

ферменты глюкавамарин и амилосубтилин – по 2 грамма на килограмм кукурузной крупы.

Для приготовления отменного домашнего бурбона потребуются следующие компоненты:

Глюкавамарин и амилосубтилин сложно найти в обычных магазинах. Я перед приготовлением очередной коллекции бурбона заказываю ферменты в интернете. Цена колеблется в пределах 60-80 рублей за упаковку.

Процесс приготовления

Чтобы приготовить дома бурбон, понадобится кастрюля 10-12 литров объемом или большой котел. Также потребуются половник для размешивания и марля. Главный атрибут – бродильная емкость. Ну и самогонный аппарат.Для начала в глубокую кастрюлю или котел наливаю воду, нагреваю ее до 40°. После этого медленно засыпаю помолотую кукурузу. Оставляю вариться кукурузную крупу, чтобы она набухла. В итоге получается каша, которая содержит необходимое для приготовления бурбона количество крахмала.

Кукурузная каша не должна быть слишком густой. В противном случае не удастся получить качественный напиток. Если консистенция чрезмерно плотная, необходимо добавить небольшое количество горячей воды.

Выключаю газ, кастрюлю плотно закрываю крышкой. Сверху обязательно накрываю чем-то теплым, можно даже курткой. Охлаждаю до температуры 65°. Именно при ней в каше выделится необходимое количество крахмала и из нее можно будет делать брагу.

Далее потребуется первый фермент – амилосубтилин. В кашу добавляю совсем немного теплой воды и сверху насыпаю амилосубтилина (как и указывал выше, из расчета 2 грамма фермента на 1 килограмм кашицы).

Перемешиваю. Субстанция мгновенно станет жидкой. В такой же пропорции следом добавляю второй фермент и снова размешиваю. Начнется процесс осахаривания, которое продлится не более 4 часов.

Охлаждаю смесь до 40°. Согласно инструкции, указанной на упаковке дрожжей, добавляю их в общий состав. Примерно 2,5 грамма на 10 литров жидкой основы. Перемешиваю и убираю в бродильную емкость. Брагу фильтрую через марлю, далее – стандартный процесс перегонки.

Что получится в итоге

По цвету домашний бурбон на кукурузе ничем не отличается от элитного виски. По вкусу мягкий, но с легкой ноткой терпкости. Дополнительно ощущается древесный оттенок. Легкий дубовый привкус делает напиток еще более изысканным.

Кукурузная крупа придает сладковатые тона попкорна. Нестандартная изюминка для крепкого самогона, которая и привлекла меня.

По себестоимости домашний бурбон не сильно бьет по бюджету. За кукурузу отдал около 200 рублей. Необходимое количество дрожжей – в пределах 100 рублей. Ферменты недорогие.

За глюкавамарин заплатил 44 рубля (упаковка), за амилосубтилин – 89 рублей. 500 рублей за 11 литров отменного бурбона - приемлемые расходы для качественного домашнего алкоголя.

Как подавать и с чем употреблять

Подавать рекомендую в бокалах для виски или коньяка. Для бурбона актуальна классическая американская традиция – пить его с охлажденной Колой или содовой. Но я воздерживаюсь, поскольку мне такое дополнение не позволяет полноценно насладиться своим трудом.

А вот закусывать бурбон обязательно. Закуска немного снизит градус и смягчит терпкость бурбона. Подойдут сырные нарезки, ломтики лосося, тонко нарезанные кусочки колбасы.

Идеальная закуска под домашний бурдон – фрукты и ягоды. Долька лимона хорошо оттенит вкус напитка. Интересное вкусовое сочетание – кукурузный самогон с дыней.

На протяжении нескольких лет делаю домашний бурбон именно по этому рецепту. Но уже хочется экспериментов, поэтому будет интересно прочитать ваши секреты приготовления благородного напитка.