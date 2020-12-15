Один мой друг – педагог по образованию - увлекается исторической реконструкцией. Его интересует буквально все – начиная от римских легионеров и кончая событиями недавнего прошлого.

Особое внимание он уделяет напиткам прошедших эпох. Каждый раз приезжая к нему в гости я в шутку задавал один и тот же вопрос: «Что будем готовить на этот раз?».

Ответ каждый раз был разный. Мы делали сидр эпохи викингов, грог английских матросов времен адмирала Нельсона, а в этот раз решил попробовать приготовить настойку графа Разумовского – фаворита императрицы Елизаветы Петровны.

Историей поделился читатель блога Сергей.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Откуда мой друг узнавал рецепты, для меня оставалось загадкой. На эту тему он старался не распространяться. Почему? Не знаю, может, что-то додумывал сам? Ну да и ладно!

Мне нравилась увлеченность моего товарища историей и то, что его сидры, медовухи и прочее всегда выходили очень вкусными и позволяли таким своеобразным образом соприкоснуться с историей.

Однако вернемся к графу Разумовскому, вернее, к его настойке. Я в очередной раз приехал к другу в отпуск и с ходу задал традиционный вопрос. Он ответил, что недавно увлекся эпохой Елизаветы Петровны, и сегодня мы с ним будем готовить любимую настойку ее фаворита.

А вот и сам граф Алексей Разумовский

По сложившейся традиции мы с товарищем пошли в магазин за необходимыми ингредиентами и оборудованием:

Водка – 1 л. Мы взяли стандартную бутылку за 600 руб. Липовый цвет – 50 гр. У товарища цветки этого дерева были засушены еще с лета. Если бы не его запасливость, пришлось бы бежать в аптеку, где они продаются за 135 руб. Мята – 10 гр. 60 руб. Анис – 10 гр. 70 руб. Можжевельник – 20 гр. 65 руб. Молотый имбирь – 5 гр. 45 руб. Мед – 30 гр. 250 руб.

Обратите внимание! То, что настойку изобрел граф Разумовский историками, к сожалению, не доказано, однако, то, что он любил ее пить – это исторический факт.

Процесс приготовления

Итак, ингредиенты закуплены, настала пора начать приготовление самой настойки. Пока мы все подготавливали, друг делился интересными фактами, которые были связаны с историей России.

Сам процесс приготовления, кстати говоря, оказался несложный:

Цветки липы, а также анис, мяту и можжевельник складывают в стеклянную банку. Заливают водкой. Перемешивают. Закрывают крышкой и оставляют настаиваться на 15 дней.

Здесь мы вынуждены были прерваться. Я уехал домой, но обещал вернуться через две недели и погостить хотя бы дней пять.

После моего обещанного приезда мы продолжили наши алкогольные эксперименты. Настойка как раз успела, как говорится, дойти до кондиции. После этого дело оставалось за малым. Нужно было процедить жидкость и добавить в нее имбирь с медом.

Тщательно перемешав, мы оставили настойку в темном помещении еще на 4 дня. Далее последовала еще одна фильтрация. После этого настойка была готова к употреблению.

Обратите внимание! В качестве фильтра можно использовать сложенную в несколько слоев марлю или вату.

Что получится в итоге

Когда процесс приготовления был завершен, у нас получилась бутылочка жидкости коричнево-красного цвета с пряным запахом. Видимо, граф любил обжигающие напитки, потому что вкус у нее был именно такой. Однако это вызывалось скорее не водкой, а имбирем.

В общем, Разумовский знал, что пить. Мы продегустировали только по одной рюмочке и поняли, что погружение в русскую историю в этот раз удалось.

В самой настойке, кстати, говоря почти не чувствовалось алкоголя, ее перебивали пряности, а мед придавал немного сладости, что было очень неплохо при общем чуть горьковатом вкусе.

Как подавать и с чем употреблять

Была у нас с другом и еще одна традиция. Приготовив напиток по старинным рецептам, мы старались устроить небольшой вечер исторической реконструкции. Нет, в костюмы мы не переодевались и галантные поклоны друг другу тоже не отвешивали.

Но, к примеру, сидр эпохи викингов мы пили из рогов и закусывали жареным мясом, а русскую медовуху наливали в деревянные кружки и заедали кислой капустой.

В общем, мы старались употреблять очередную новинку в духе той эпохи, в которой она была популярна, пускай и делали это на современный манер.

Вот и с настойкой графа Разумовского мы поступили абсолютно также. Для начала друг хорошенько охладил ее в холодильнике (современный аналог погреба). Затем перелил в стеклянный графин и поставил на стол.

К графину товарищ подал два небольших стакана. В качестве закуски мы использовали фрукты и десерты.

В общем, вечер прошел неплохо. Мы пили настойку, вспоминали графа и всю ту непростую эпоху, в которой он жил. А вам приходилось пробовать алкоголь, приготовленный по старинным рецептам?