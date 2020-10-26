Дух дворянства всего за 400 рублей: делюсь дореволюционным рецептом

Недавно были с другом на рыбалке с ночевкой. Вечером, когда запылал костерок, друг предложил выпить. Отказываться в таких случаях как-то не принято.

У меня с собой как раз была водка собственного изготовления. Выпили по рюмочке. Ее приятный, но несколько странный вкус заинтересовал товарища.

Историей поделился подписчик блога Никита.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Конечно, ведь мы пили не простую ароматизированную бодягу из магазина, а водку, приготовленную по старинному рецепту, который придумали еще до революции. После третьей рюмки друг решил, что хочет научиться готовить ее самостоятельно.

Начались долгие расспросы по поводу рецепта и способов приготовления.

Для начала друг решил выяснить у меня, какие ингредиенты и оборудование используются для приготовления этой водки. Он сначала решил, что ее готовят из каких-нибудь компонентов, которые стоят в пять раз дороже самой водки.

Все было гораздо проще. Итак, нам понадобится:

сам смородиновый лист, который можно найти в любом огороде;

водка крепостью не более 45%;

стеклянная тара, где будет приготовлена водка;

вата и марля для фильтрации.

Важно! Тара под алкоголь должна быть обязательно стеклянной. Деревянная, металлическая или пластиковая могут плохо повлиять на вкус и аромат продукта.

Процесс приготовления

Друг стал выспрашивать про процесс приготовления. Я предлагал подождать до утра, но товарищ, вооружившись блокнотом и карандашом, продолжал настаивать. Пришлось уступить и поделиться секретом.

Итак, чтобы окунуться в дореволюционный дух русского дворянства необходимо:

Наполнить банку на 2/3 листьями смородины. Залить все это дело водкой, ну или на худой конец самогоном. Закрыть пробкой и оставить настаиваться в темном сухом помещении с комнатной температурой. После 2-х недель хранения водку нужно профильтровать.

Фильтрация происходит через марлю или ватные диски. Этот процесс лучше выполнить 2 раза. Первый после 2-х недель настаивания, второй – через 4 дня после первого. Это позволит получить продукт, не имеющий посторонних примесей.

Обратите внимание! После фильтрации водку можно хранить в погребе, но тоже в стеклянной таре.

Что получится в итоге

Для улучшения вкусовых качеств можно добавить в водку по ложке меда и пригоршне липового цвета на каждые 3 литра продукта.Позже друг рассказывал, что, приехав с рыбалки, он решил испытать себя в роли винокура. Сделав все, как я рекомендовал, он мучительные две недели ждал результата своей работы, который оказался надо сказать впечатляющим.

Водка имела зеленоватый цвет и приятный терпковатый вкус. Листья смородины скрывали спиртовые нотки. Пить ее было очень легко.

Обратите внимание! Простояв некоторое время в помещении, настойка светлеет и по своему внешнему виду начинает напоминать марочный коньяк.

бутылка водки стоит в среднем около 300 рублей;

сушеные листья смородины можно приобрести в аптеке по цене около 100 рублей за 50 грамм, но для настойки лучше использовать свежие, которые можно нарвать в любом огороде совершенно бесплатно;

ваты и марли для фильтра понадобится не так уж и много, поэтому их можно взять из домашней аптечки.

Бухгалтер по специальности, он тут же решил подсчитать себестоимость полюбившегося ему рецепта. Вот что вышло:

Как подавать и с чем употреблять

Спустя несколько месяцев после той памятной рыбалки мы с другом снова поехали в поход. И вновь мерцал уютный костерок под сенью деревьев, а мы пили водку, правда на этот раз она была приготовлена товарищем.

Он достал бутылку из рюкзака, где она до этого целый день пролежала на солнцепеке. Я сделал замечание, сказав, что смородинную водку лучше пить охлажденной. В условиях похода это можно было сделать только в реке, поэтому пришлось отложить наши посиделки еще на полчаса.

С закуской друг, как выяснилось, тоже слегка опростоволосился. Стандартный лимон здесь не подойдет. Эту водку лучше заедать мясными продуктами.

В общем, водка, настоянная на смородинном листе, товарища сильно впечатлила. Мы еще долго сидели у костра, предаваясь воспоминаниям. Друг сказал, что алкоголь, приготовленный своими руками, намного лучше настоек, которые можно приобрести в магазине. А как думаете вы?