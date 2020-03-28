Два рецепта настойки из черноплодки на самогоне от моей бабушки: мужской и женский вариант

Моя бабушка в деревне всегда готовила какие-то настойки, наливки, вина. Нам, малолетним шалопаям, их пробовать, естественно, не разрешалось. Но в моей памяти навсегда остались застолья взрослых (а гуляли там всей деревней), на каждом из которых гости хвалили бабушкины напитки.

К сожалению, я так и не успела попробовать ее настойки – бабушка умерла, когда мне было всего 14 лет. Но у меня осталась ее кулинарная книга. Именно благодаря ей я пеку самые вкусные блинчики, а теперь очередь дошла и до приготовления алкогольных напитков.

Эту историю написала мне поя подписчица Валентина Романовна. С удовольствием поделюсь ей и с вами.

Почему я решила сделать алкоголь сама

А началось все как ни странно, с переезда в новую квартиру. Одной из особенностей нового двора были заросли черноплодной рябины. Кусты и кустики крупной чёрной ягоды растут практически везде – вдоль пешеходной зоны, на детской площадке, вокруг парковки.

К концу августа тяжёлые ветви начали провисать под грузом тяжёлых гроздей. И чем больше ягод бесполезно погибало под ногами прохожих, тем больше мыслей об их спасении роилось в моей голове.

Я собрала ее очень много. Хватило и на варенья, и на компоты, и на заморозку. К декабрю осталась только вымытая и замороженная черноплодка, терпеливо ждущая своего кулинарного часа в морозильной камере.

Я долго не могла придумать, куда ее использовать, но вспомнила о бабушкиной кулинарной книге. Именно там я прочитала о терпко-сладкой, изысканной на вкус, насыщенного бордового цвета оригинальной алкогольной настойке.

Но я не люблю следовать каноническим рецептам, поэтому решила его немного изменить. В итоге у меня получилось два напитка, но об этом позже.

Какие ингредиенты потребуются

На пожелтевших страницах поварской книги моей прабабушки записан простенький рецепт ликёра из водки и черноплодной рябины. В списке ингредиентов - ещё вода и сахар.

В оригинальном рецепте прабабушка смешивала следующие ингредиенты в трёхлитровой банке:

4 стакана плодов рябины;

4 стакана сахара;

4 стакана воды;

4 стакана водки.

Поскольку мой кулинарный эксперимент состоялся в декабре, буквально за две недели до нового года, то для приготовления ликёра я использовала замороженные ягоды, без предварительного размораживания.

Вместо водки решено было использовать чистый прозрачный самогон. Отчасти хотелось получить напиток покрепче, отчасти исключить возможность использования некачественного алкоголя и, конечно, удешевить саму задумку, так как самогон гонит мой муж.

Процесс приготовления

Итак, все названные компоненты были помещены в трёхлитровую банку. Слои не смешались, и дополнительно взбалтывать их также не нужно. Затем банку я поместила в кухонный шкаф, место должно быть теплым и темным.

Спустя две недели я увидела, что напиток приобрел равномерный почти чёрный глянцевый цвет.

Первоначальный результат неприятно поразил. Ликер получился очень густой, сладкий и крепкий. Напиток настолько концентрированный, что и одного глотка казалось чрезмерно много.

И вот тут я решила поэкспериментировать! Полученную настойку я разделила на две равные части и разлила также по трехлитровым банкам. В одну банку (банку А) долила почти до полной всё той же самогонки, в другую (банку Б) – кипяченную охлаждённую воду.

Какой результат я получила

В банке «А» я получила поистине мужской, брутальный напиток. Крепкий, насыщенный, плотный, с терпким и в меру сладким вкусом. Подаю такую настойку в рюмке или бокале для виски с несколькими кусочками льда.

Напиток из банки «Б» я условно назвала «женским» Не потому, что мужчинам он не понравится, а потому что напиток нежный, сладковатый, слегка пьянящий. Этот вариант настойки я разливаю в бокалы для ликёра или вина. Мои подруги оценили вкус и аромат угощения. Не остался незамеченным и аристократичный вид, и приятный цвет.

Результат превзошёл все ожидания! Вместо одной настойки я получила две, и в таком количестве, что хватило не на одно застолье. Более того, удалось угодить почти всем гостям. И самое главное - крепость настойки буквально в ваших руках.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Мне, конечно же, захотелось продолжить эксперимент с настойкой из самогонки и черноплодной рябины. Добавить что-нибудь такое, чтобы получить что-нибудь этакое. Только вот стоит ли? И что больше подойдет для букета? Посоветуйте мне.