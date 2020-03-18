Еще один рецепт домашнего коньяка из винограда: в моей семье банка больше полугода никогда не живет

На фазенде моей тетушки растет огромное количество черного винограда. Не помню, как называется сорт, кажется «Изабелла», но могу ошибаться – за давностью лет уже никто не помнит точно. Он очень ароматный, ягоды мелкие, наливные.

Мои родные готовят из него варенье, желешки, вина и многое другое. Но жемчужина моей коллекции – домашний коньяк. Рецепт этого напитка передал мне дедушка. Надеюсь, что и я передам его внукам. Коньяк получается насыщенного темного цвета из-за секретного ингредиента, он имеет необыкновенный аромат и вкус, похожий на шоколад. Расскажу подробнее обо всем.

Так начала свое письмо Анна Р. Не знаю, как скоро она передаст свой рецепт внукам, но с нами готова поделиться уже сейчас. Приятного прочтения!

Основные ингредиенты

Виноград черный 5 кг. Сахарный песок 0,5 кг. Вода 0,5л. Дубовые щепочки - горсть.

Для приготовления я использую следующие компоненты:

Объемы можно брать любые, главное сохранить пропорциональность.

Хочу обратить ваше внимание, что очень важно правильно собрать виноград, чтобы он содержал максимальное количество «живых дрожжей». Для этого сбор нужно проводить в сухую погоду.

Желательно чтоб и за пару дней до этого не было дождей. Виноград должен быть максимально спелым, но без гнили и механических повреждений. Мыть его нельзя. Нужны именно микроорганизмы с самих ягодок. Больше ни каких дрожжей не добавляем.

Приготовление

Процесс приготовления коньяка долгий и многостадийный. Сначала нужно приготовить «винный материал», далее его перегнать, и в завершении внести секретный ингредиент. Но обо всем по порядку.

«Винный материал», или в простонародье бражка – основа, которая используется для получения крепленой жидкости, которую в дальнейшем будут настаивать.

Получить такой материал достаточно просто. 5 кг винограда тщательно разминаю через мясорубку, добавляю сахар и оставляю на неделю при комнатной температуре для начала брожения.

Смесь лучше поместить в эмалированную или пластиковую посуду, накрыть тканью и перемешивать каждый день.

Через неделю начнется процесс брожения. Теперь необходимо отделить сок от мякоти. Отфильтровываю через марлю отжатый виноград. Сливаю сок в стеклянные бутылки и одеваю сверху резиновые перчатки.

Оставлю в темном теплом месте в покое на 14 дней. Иногда заглядываю, проверяю, не слетела ли перчатка. «Поднятая вверх рука» бутыли, свидетельствует, что процесс идет полным ходом.

Далее я провожу многостадийную перегонку через самогонный аппарат.

Фильтрую через марлю вино. Заливаю его в куб самогонного аппарата, быстро перегоняю, определяя крепость в каждых 100 мл. Как только упало до крепости 30 градусов процесс останавливаю, далее пойдут «хвосты» они не нужны. Замеряю общую крепость продукта. Она, как правило, равна 50-60°. Разбавляю водой до 30°. Повторяю перегонку. Первые 50 г продукта отбрасываю - это вредные примеси. Процесс останавливаем так же, как только крепость упадет до 30°. Разбавляем самогон в два раза и вновь перегоняем. Первые 50г сливаю. Останавливаю процесс на 45°. Я готовлю коньяк, здесь важна максимальная чистота сырья. Поэтому и останавливаем процесс так рано.

Настаивание

Все самогон готов. Он разбавляется до крепости 40°. Далее сливаю в трехлитровую банку, добавляю туда горсть дубовых щепочек и секретный ингредиент – виноградную карамель.

Виноградная карамель готовится просто. Стакан сахара, стакан воды смешивается в кастрюле и варится до загустения при постоянном помешивании.

Затем добавляем стакан свежевыжатого виноградного сока и еще кипятим 5 мин, на медленном огне постоянно помешивая. Далее в каждую банку добавляем по 100 мл такой карамели. Закрываем и настаиваем полгода.

Результат

Полгода в моей семье банки никогда не выдерживали. Приготовленные в сентябре, вскрываем на новый год, то есть через три месяца. Под бой курантов всегда поднимаем бокал своего коньяка. Вкус у него мягкий, шоколадно-фруктовый.

Прекрасное дополнение к празднику. Хочу попробовать в этом году спрятать одну баночку подальше, чтоб постояла подольше и сравнить вкус. Ведь чем дольше коньяк стоит, тем лучше он становится.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А как вы считаете: сколько нужно коньяку, чтоб вызреть? И что лучше щепки или дубовая бочка? Есть ли принципиальная разница?