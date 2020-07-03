Если некуда девать вишню: простейший рецепт вина на сахаре и воде

Что может быть вкуснее домашнего вина – натурального продукта, который не содержит химии. Хочу поделиться рецептом ярко-рубинового напитка с легкой горчинкой и терпковатым миндальным привкусом.

Во дворе у меня растут два вишневых дерева, поэтому помимо компотов и варенья ежегодно делаю вкуснейшее вино.

Эту историю прислал мой читатель Дмитрий А.

Что понадобится для приготовления

Главным условием приготовления качественного напитка является правильное соблюдение технологии. Она не представляет особой сложности, но придерживаться пропорций нужно обязательно.

Это позволит нейтрализовать вредное содержимое вишневых косточек. Для приготовления алкогольного напитка потребуется:

Спелые ягоды вишни – 3 кг. Сахар-песок – 1 кг. Чистая бутилированная или фильтрованная вода – 3 л.

Ягоды перед приготовлением мыть не нужно, чтобы не разрушить природные дрожжи, которые содержатся в кожице.

Технология приготовления вина

Важно: металлические емкости вызывают окисление, поэтому от их использования лучше отказаться.

Чтобы напиток получился действительно вкусным, ягоды нужно тщательно перебрать, удаляя подгнившие и недоспевшие. Убрать плодоножки и листья. Сложить в ведро или большую эмалированную миску (можно пластиковую) и хорошо размять руками.В получившуюся кашицу добавляю 400 г сахара и вливаю всю воду. Хорошо перемешав, накрываю емкость тканью и оставляю на 3-4 дня в затемненном месте. Легкое шипение, появление кисловатого запаха и пенной шапки говорят о начале брожения.

Содержимое емкости нужно ежедневно перемешивать, не менее двух раз, стараясь утопить поднявшуюся мезгу. Если этого не делать, вино покроется плесенью и перекиснет.

Через 4 дня сок фильтрую через чистую ткань, хорошо отжимая жмых. Небольшое количество отделившихся косточек (около ¼ всего количества) добавляю к полученному соку, всыпаю стакан сахара, хорошо перемешиваю.

Жидкость с косточками переливаю в 10-литровую бутыль для брожения. Тару накрываю крышкой с гидрозатвором, оставляю в темном месте.

Через 5-6 дней нужно слить при помощи шланга стакан жидкости, добавить в нее оставшееся количество сахара. Хорошо размешать, чтобы сахар растворился, и вылить обратно в бутыль.

Снова ставится гидрозатвор, процесс брожения продолжается. Через неделю перебродившая жидкость фильтруется, удаляются косточки, добавляется еще стакан сахара. Снова устанавливается водяной затвор.

Важно: перед повторным заполнением емкость нужно хорошо вымыть и ошпарить кипятком.

Настаиваем вино

Теперь вино можно оставить на 1.5-2 месяца. О готовности говорит посветление сока, образование на дне осадка. При помощи шланга вино осторожно переливается в другую емкость, отделяется от осадка.

Если напиток получился недостаточно сладким, можно добавить сахар. Вино переливается в бутылки, плотно закрывается и выносится в подвал, погреб или на балкон, где напиток будет созревать не менее 4 месяцев.

Пробовал класть меньше сахара. Вкус получается более терпкий и с кислинкой. Это на любителя, мне не понравилось.

Что получаем в итоге

Если все сделано правильно, получается 5 л красивого рубинового вина с удивительным слегка терпковатым вкусом и великолепным ароматом. Крепость его колеблется в пределах 12-13 градусов, что вполне достаточно для праздничного застолья.

Рассчитать себестоимость полученного продукта несложно. Учитывая, что вишня и вода со скважины (отфильтрованная) мне достались бесплатно, 1 кг сахара обошелся в 21 руб. Соответственно, 5 л натурального вкусного вина можно получить всего за 21 рубль.

Конечно, любители более крепких напитков могут добавить водку для поднятия градуса. Однако я этого не делаю, мне вполне достаточно полученной крепости. Я наслаждаюсь чудесным вкусом и удивительным ароматом.

У вас имеется опыт изготовления домашнего вина? Буду рад, если поделитесь своими рецептами.