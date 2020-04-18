Спотыкач - красивое название для смородиновой наливки. Моя бабушка говорила, что такое название напиток получил из-за своих “коварных” свойств – пьется хорошо, из-за чего с ним легко переборщить.

И в итоге домой из гостей пойдешь, спотыкаясь на каждом шагу. Ну и мне этот рецепт достался от нее в наследство.

Такое сообщение пришло мне от моей подписчицы Анастасии В. Люблю я подобные рецепты «с историей», поэтому хочу поделиться им и с вами. Приятного прочтения!

Почему я решила приготовить алкоголь сама?

Лично я решилась приготовить спотыкач только из-за красивого названия. Смородина, главный ингредиент, появляется дома у меня не так уж и часто, чтобы пускать ее на наливки.

Иногда привозит свекровь с дачи или подруги делятся. Но однажды мне разом привезли эту ягоду все и тогда-то я и захотела поэкспериментировать и не пожалела.

Преимущество спотыкача в том, что он готовится очень быстро. Всего за день можно приготовить довольно ароматный напиток, который после охлаждения будет готов к употреблению. Так что, если вы хотите срочно поразить своих знакомых домашним алкоголем - спотыкач идеальный вариант.

Внимание! Лично я все равно предпочитаю дать настояться наливке не меньше пары дней. Со временем она становится более однородной и мягкой.

Ингредиенты

Ингредиентов немного, но в оригинальном рецепте, который я брала за основу, было очень много смородины. Поэтому вместо того, чтобы уменьшить общее количество ингредиентов, я поэкспериментировала именно с количеством ягод.

Так что могу рекомендовать такой вариант, он не уступает по вкусу бабушкиному, а смородины требуется меньше:

0,5 л водки;

0,5 кг черной смородины;

0,5 кг сахара;

2 стакана воды.

Я предварительно заморозила ягоды. Когда они оттаивают, то сок выделяется значительно лучше. Но можно использовать и только что собранную смородину. Так что, выбор за вами. Главное, чтобы ягоды были без признаков гнили.

Внимание! Спотыкач можно готовить из любых ягод или фруктов. По сути, он объединяет все фруктово-ягодные наливки. Но классика - именно смородиновая версия.

Процесс

Для спотыкача отдельно готовится сироп, а потом смешивается с водкой. Еще одно достоинство напитка - не нужно фильтровать. То есть приготовление настойки не занимает много времени.

Для приготовления сиропа нужно сделать из ягод пюре.

Смороду нужно хорошенько раздавить, чтобы не осталось ни одной целой ягоды. Из этой смеси потом нужно будет отжать сок.

Из сока, воды и сахара нужно сварить сироп. Делать это нужно на небольшом огне. Если пенка будет образовываться очень интенсивно - ее нужно снять. Но я часто игнорировала это правило, ничего не изменилось. Сироп готовится до тех пор, пока сахар полностью не растворится, а жидкость не закипит.

Справка! Ждать пока сироп станет очень густым, не нужно.

Что должно получиться

В готовый сироп вливается водка, еще раз на небольшом огне доводится до кипения и сразу же снимается с плиты. Дальше нужно только остудить смесь и разлить по бутылкам.Я разливала по бутылкам еще теплый алкоголь, поэтому обычно часть ягодных шкурок в виде “пробки” блокирует горлышко. Но сама наливка получается не такой уж и густой.

Цвет - насыщенно-бордовый, почти черный. Даже если вы будете использовать чуть меньше ягод, чем указано в ингредиентах - все равно получится очень темный напиток.

А вот в рюмках напиток смотрится совсем по-другому – появляется благородный оттенок красного. И уже на то, как будет выглядеть напиток в стопках, количество использованных ягод влияет значимо. Чем их больше, тем цвет интенсивней. Но на вкусе это никак не сказывается.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Кто еще тут готовил спотыкач? Может быть, у вас есть какие-то советы? Например, я иногда добавляю в сироп молотую корицу или бадьян для запаха. А вы?