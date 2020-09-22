Если яблоки девать некуда: как приготовить яблочное шампанское, которые обожают женщины в моей семье

Однажды мы с женой были в гостях у ее подруги. Они разговаривали о женском и аристократично пили шампанское. Я бы так и не узнал, что это домашнее шампанское, если бы не спросил, почему оно так приятно пахнет.

Запах у него, действительно, был тонким и очень насыщенным, однако, совершенно не соответствовал моему представлению о том, как обычно пахнет покупное игристое. Так у меня и появился этот интересный рецептик.

Оказывается, подруге жены этот рецепт передала мама, а ей бабушка. В их семье совсем не покупают на праздники шампанское, ведь у них есть свое, которое, по качеству не уступает заводскому.

История от моего подписчика Юрия.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Мне очень понравились вкус и аромат этого шампанского и, конечно же, я решил повторить рецепт. Он очень прост, поэтому приготовить его не составит труда даже для новичка.

Плюс для этого шампанского не нужны какие-либо добавки, нужно просто много-много яблок. А в этом году их весьма кстати уродилось прилично.

Времени на приготовление сырья у меня ушло мало, примерно полчаса. Но, это с учетом того, что у меня новая соковыжималка. Агрегат я купил давно, но как-то все не удавалось его опробовать в деле. То яблок почти не было, то еще что.

Перед тем как начать колдовать над яблоками, я прошерстил интернет и вычитал, что такое шампанское еще и долго хранится. Если, конечно, не выпить его в первую неделю.

Какие ингредиенты потребуются

яблоки;

вода;

сахар;

изюм.

Итак, шампанское готовится быстро, просто, и ингредиентов тут тоже немного. Нам нужны:

Яблоки я брал сочные, но кислые. В моем шампанском первую скрипку играла «Антоновка». Еще немного добавил «Осенней полосатки» - мне не очень хотелось, чтобы шампанское было сладким. Просто у нас в семье такое не любят, а вообще можно брать любые.

Если ваши яблоки не очень сочные, то потом можно будет добавить воды. Главное при выборе яблока, смотреть, чтобы оно не было испорчено, а так больше нет никаких критериев.

Вода лучше всего подойдет родниковая. Но она вам понадобится, только если сока будет мало. В моем случае я делал чисто на плодах. Сахар идет с расчетом 250 грамм на 1 литр, изюма – горсть на глазок.

Процесс приготовления

Итак, первое что нужно сделать, это собрать яблоки. Я собирал плоды с земли и старался не брать самые грязные, так как мыть их нельзя, можно лишь протереть лишнюю грязь сухой салфеткой.

Яблоки разрезаем на дольки и пропускаем через соковыжималку. Я выжал 1,5 ведра (ведро антоновки и полведра сладких) и у меня получилось 4 литра сока.

Сок перелил в банку, для этого идеально подошла 5-литровая. Не пугайтесь, что на соке сразу образовалась коричневая пена, это начинаются процессы окисления и брожения. Как только все яблоки выжаты, надеваем на банку резиновую перчатку и убираем в темное, но теплое место на 1,5-2 недели.

Вы точно поймете, когда пора будет фильтровать будущее шампанское по перчатке. Она опустится. Однако она может опуститься уже на первой неделе, и чтобы такого не произошло, постоянно взбалтывайте банку.

Как только заметили, что наш гидрозатвор из перчатки больше не поднимается - процеживайте. Я всегда делаю это с помощью обычной марли, но прогоняю раза по три. Обязательно отожмите образовавшийся жмых, потому что в мякоти еще есть дрожжи.

Как только процедили, засыпьте сахар. Я засыпал почти килограмм - по 250 грамм на литр сока. Количество сахара можно и уменьшить, если вы делали вино из сладких яблок. Снова надеваем перчатку и ждем неделю.

Как только перчатка окончательно опустилась, засыпаем в банку горсточку изюма. Он нужен, чтобы наше шампанское пузырилось как покупное. Можно насыпать его в банку и оставить еще на несколько дней, но я делал по-другому.

Я клал по 5 изюмин на бутылку и сразу разливал. Потом нужно убрать шампанское в подвал минимум на 40 дней, а лучше до Нового года.

Какой результат я получил

Спустя 40 дней мы с женой достали бутылочку, чтобы попробовать. Это удивительно, но оно такое вкусное!

Вкус и пузырьки напоминают шампанское из юности. Виномер показал чуть больше градусов, чем положено для шампанского, ну и ладно. Для взрослых людей это не критично.

Напиток очень освежает в жару и дарит уют в холодное время года. Пусть он и алкогольный, зато в нем есть тот самый вкус и аромат свежих яблок.

Зимой вообще сложно купить яблоки и быть полностью уверенным, что они пойдут на пользу организму. В этом случае лучше выпить бокальчик шампанского из своего сада. Вы согласны?