Если жалко выбрасывать перезревшие и потемневшие бананы - лучше пустить на самогон: рецепт норильского «Банановика»

Мы с братом, когда жили вместе всегда, старались заготовить продуктов впрок. Дома постоянно были мешки с сахаром, крупой и прочим. Фрукты не были исключением. Их всегда стояло по несколько коробок. Витамины все–таки.

Однажды, открыв ящик с бананами, я увидел, что они, мягко говоря, перезрели. Высыпав их в пакет, я собирался отнести испорченные фрукты к мусорке, но брат, вот истинно хозяйственный мужик, сказал, что испорченные бананы можно использовать для более интересных целей, а именно для приготовления самогона.

Историю прислал подписчик Алексей из Норильска.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

О том, что из перезрелых фруктов делают алкоголь, я, конечно, слышал, но самогон из бананов в Норильске, согласитесь, звучит немного нелепо. Однако брат от своего замысла отказываться не собирался.

Видимо, не зря он в былое время ездил в командировки в жаркие страны. Движимый любопытством я согласился на эту авантюру.

Для начала решили определиться с ингредиентами. Итак, для приготовления бананового самогона нам понадобилось:

10 кг бананов. У нас они уже были, так что тратиться на них нам не пришлось. Думаю, в любом магазине найдутся бананы, предназначенные на списание. Если их не отдают даром, то цена на них явно будет снижена в несколько раз. Сахар, 2 кг - 120 руб. Дрожжи сухие, 60 гр. - 69 руб. Печенье - 50 руб. Вода, 5-8 л.

Из оборудования, кроме емкостей под брагу и кухонных принадлежностей, необходим самогонный аппарат. Его мы взяли напрокат у соседа.

Важно! Бананы для самогона должны быть хоть и переспевшими, но не гнилыми.

Процесс приготовления

Очистили фрукты от кожуры.

Пропустили мякоть через мясорубку.

Положили в кастрюлю получившееся пюре, добавили к нему сахар и залили водой.

Нагрели до 60оС и поддерживали такую температуру около часа. Все время приходилось помешивать субстанцию, чтобы она не пригорела.

Остудили до 30оС.

Важно! Нельзя перегревать жидкость выше 65оС.

Сусло перелили в емкость для брожения и добавили дрожжи. В этот-то момент нам и понадобилось печенье. Брага выделяла много пены. Раскрошенное печенье отлично ее поглощало.

Горлышко тары мы закрыли медицинской перчаткой, предварительно проколов одни палец.

Далее брага была помещена в кладовку на месяц. За это время на дне осели все добавленные компоненты, а сама жидкость перестала выделять газ, что свидетельствовало о том, что процесс брожения успешно завершен.

Жидкость была профильтрована через несколько слоев марли.

Далее для меня началось самое интересное. С самогонным аппаратом я до этого момента не сталкивался. Брат был более опытным в этом деле. Профильтрованной брагой мы заполнили перегонный куб на самогонном аппарате.

Перегоняли два раза. После первого перегона пришлось немного разбавить самогон, а первый литр вообще вылить в раковину. Брат мотивировал это тем, что в нем содержалось какое-то вещество вредное для здоровья. Спорить я не стал, хотя и жалко было просто так расставаться с трудом рук своих.

После падения крепости в струе до 44 % был закончен отбор основного продукта. Остальное тоже пошло в «брак».

Собранную жидкость мы разлили по стеклянным банкам и еще на 2 дня поместили в кладовку. Вроде это было сделано для стабилизации вкуса.

Самогон мы начали готовить вечером того же дня, когда у нас была обнаружена коробка с перезрелыми бананами. Действовали по следующей схеме:

Что получится в итоге

Спустя положенное время мы с братом решили отметить успешное завершение первого совместного опыта по самогоноварению. Пока готовился ужин, решили выпить по рюмочке.

Цвет у самогона оказался прозрачный, как утренняя роса. Ну, по крайней мере, мне так показалось после первого глотка. Да я бы и не такое там сказанул, банановик получился очень крепким!

Во вкусе и запахе ощущалась легкая фруктовая нотка.

Первая дегустация.

Как подавать и с чем употреблять

Вечером в гости зашел сосед, у которого мы одолжили аппарат, и еще несколько друзей. В общем, намечалось небольшое застолье.

Самогон уже был предварительно разлит по бутылкам и охлажден. На столе стояли стеклянные стаканы. Закусывать решили нашими традиционными продуктами: картошкой, мясом, хлебом и огурцами.

И пусть самогон, стоявший на столе, был из бананов, но дух за столом стоял истинно русский. В общем, не зря меня тогда брат остановил, когда я собирался бананы выкидывать. А из каких необычных фруктов вы пробовали гнать самогон?