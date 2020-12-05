Если жалко выбрасывать перезревшие и потемневшие бананы - лучше пустить на самогон: рецепт норильского «Банановика»

Мы с братом, когда жили вместе всегда, старались заготовить продуктов впрок. Дома постоянно были мешки с сахаром, крупой и прочим. Фрукты не были исключением. Их всегда стояло по несколько коробок. Витамины все–таки.
Однажды, открыв ящик с бананами, я увидел, что они, мягко говоря, перезрели. Высыпав их в пакет, я собирался отнести испорченные фрукты к мусорке, но брат, вот истинно хозяйственный мужик, сказал, что испорченные бананы можно использовать для более интересных целей, а именно для приготовления самогона.
Историю прислал подписчик Алексей из Норильска.
Какие ингредиенты и оборудование понадобятсяО том, что из перезрелых фруктов делают алкоголь, я, конечно, слышал, но самогон из бананов в Норильске, согласитесь, звучит немного нелепо. Однако брат от своего замысла отказываться не собирался.
Видимо, не зря он в былое время ездил в командировки в жаркие страны. Движимый любопытством я согласился на эту авантюру.
Для начала решили определиться с ингредиентами. Итак, для приготовления бананового самогона нам понадобилось:
- 10 кг бананов. У нас они уже были, так что тратиться на них нам не пришлось. Думаю, в любом магазине найдутся бананы, предназначенные на списание. Если их не отдают даром, то цена на них явно будет снижена в несколько раз.
- Сахар, 2 кг - 120 руб.
- Дрожжи сухие, 60 гр. - 69 руб.
- Печенье - 50 руб.
- Вода, 5-8 л.
Из оборудования, кроме емкостей под брагу и кухонных принадлежностей, необходим самогонный аппарат. Его мы взяли напрокат у соседа.
Важно! Бананы для самогона должны быть хоть и переспевшими, но не гнилыми.
Процесс приготовленияСамогон мы начали готовить вечером того же дня, когда у нас была обнаружена коробка с перезрелыми бананами. Действовали по следующей схеме:
- Очистили фрукты от кожуры.
- Пропустили мякоть через мясорубку.
- Положили в кастрюлю получившееся пюре, добавили к нему сахар и залили водой.
- Нагрели до 60оС и поддерживали такую температуру около часа. Все время приходилось помешивать субстанцию, чтобы она не пригорела.
- Остудили до 30оС.
Важно! Нельзя перегревать жидкость выше 65оС.
- Сусло перелили в емкость для брожения и добавили дрожжи. В этот-то момент нам и понадобилось печенье. Брага выделяла много пены. Раскрошенное печенье отлично ее поглощало.
- Горлышко тары мы закрыли медицинской перчаткой, предварительно проколов одни палец.
- Далее брага была помещена в кладовку на месяц. За это время на дне осели все добавленные компоненты, а сама жидкость перестала выделять газ, что свидетельствовало о том, что процесс брожения успешно завершен.
- Жидкость была профильтрована через несколько слоев марли.
- Далее для меня началось самое интересное. С самогонным аппаратом я до этого момента не сталкивался. Брат был более опытным в этом деле. Профильтрованной брагой мы заполнили перегонный куб на самогонном аппарате.
- Перегоняли два раза. После первого перегона пришлось немного разбавить самогон, а первый литр вообще вылить в раковину. Брат мотивировал это тем, что в нем содержалось какое-то вещество вредное для здоровья. Спорить я не стал, хотя и жалко было просто так расставаться с трудом рук своих.
- После падения крепости в струе до 44 % был закончен отбор основного продукта. Остальное тоже пошло в «брак».
- Собранную жидкость мы разлили по стеклянным банкам и еще на 2 дня поместили в кладовку. Вроде это было сделано для стабилизации вкуса.
Что получится в итогеСпустя положенное время мы с братом решили отметить успешное завершение первого совместного опыта по самогоноварению. Пока готовился ужин, решили выпить по рюмочке.
Цвет у самогона оказался прозрачный, как утренняя роса. Ну, по крайней мере, мне так показалось после первого глотка. Да я бы и не такое там сказанул, банановик получился очень крепким!
Во вкусе и запахе ощущалась легкая фруктовая нотка.
Первая дегустация.
Как подавать и с чем употреблятьВечером в гости зашел сосед, у которого мы одолжили аппарат, и еще несколько друзей. В общем, намечалось небольшое застолье.
Самогон уже был предварительно разлит по бутылкам и охлажден. На столе стояли стеклянные стаканы. Закусывать решили нашими традиционными продуктами: картошкой, мясом, хлебом и огурцами.
И пусть самогон, стоявший на столе, был из бананов, но дух за столом стоял истинно русский. В общем, не зря меня тогда брат остановил, когда я собирался бананы выкидывать. А из каких необычных фруктов вы пробовали гнать самогон?