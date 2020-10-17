Мой любимый алкогольный напиток - это коньяк. Виски я тоже пью, но лишь иногда. А мой партнер по бизнесу очень любит виски. Так как я купил себе ректификационную колонну для получения чистого спирта 96,5 градусов, которая может работать и в режиме дистилляции, он попросил меня сделать виски.

Стоимость хорошего виски зашкаливает, а это приводит к тому, что его можно позволить себе лишь 1-2 раза в месяц. Предполагалось, что свой виски обойдется значительно дешевле.

Историю прислал подписчик блога Иван М.

Зачем я согласился ему помочь

Во-первых, он все-таки мой партнер. Мы работаем вместе уже давно.

Во-вторых, мне и самому было интересно, какой на вкус виски получится, если его делать своими руками. Мне виски не нравится своим запахом.

Брага, настоянная на зерне, пахнет совершенно омерзительно, на мой взгляд, и, конечно, этот запах остается у конечного продукта, потому что виски делается не из чистого спирта, а из дистиллята.

Для получения дистиллята можно использовать ректификационную колонну. Бочонки для выдержки виски я нашел в Таганроге у известного бондаря.

Поэтому я и согласился сделать виски с условием, что всеми «грязными» процессами типа подготовки браги будет заниматься партнер. А я потом просто буду пить конечный продукт. И да, бочка с дистиллятом будет настаиваться у него в квартире.

Ингредиенты для виски

Виски по теории производится из солода. Солод – это пророщенное зерно, высушенное и измельченное. Делается это для того, чтобы освободить сложные сахара в зерне, чтобы дрожжи при выдерживании браги могли питаться этим сахаром.

Если использовать не пророщенное зерно, то дрожжи смогут взять очень мало сахара, так как в цельном зерне сахара содержатся в виде крахмала.

Но даже этого по технологии недостаточно, и в брагу вводятся специальные ферменты, которые продолжают разрушать крахмал до более простых сахаров.

При настаивании зерновой браги может использоваться разное зерно:

пшеница;

кукуруза;

ячмень;

смеси из разных сортов.

Для получения браги нужны и специальные винные дрожжи.

Сложно говорить о стоимости зерна, потому что при покупке его мешками, оно стоит по 5 рублей за килограмм. Ферменты стоят около 500 рублей, а винные дрожжи – 300 рублей.

В общем, больше можно ничего не добавлять.

Процесс приготовления виски

проращивание семян;

перемалывание;

высушивание;

ферментация со специальными ферментами;

нагрев и кипячение;

настаивание

Та «грязная» работа, о которой я писал выше, состоит из нескольких этапов:

Следующие процессы связаны уже с перегонкой браги:

процедил брагу через марлю;

ректификационную колонну установил в режим дистилляции;

нагрел до температуры 80 градусов, при которой из холодильника начал вытекать дистиллят;

довел нагрев до температуры 99 градусов, выше которой в дистиллят начинает попадать практически только вода;

промыл бак колонны, заново залил дистиллят и снова начал нагревать;

при появлении первых капель дистиллята отвел 200 мл в отдельную емкость - это так называемые «головы», в которые уходит большая часть метиловых спиртов, так как они имею температуру кипения на 5-8 градусов ниже, чем этиловые спирты (эту жидкость можно использовать для розжига мангалов);

далее отбирал дистиллят до 95 градусов;

оставшуюся часть до 99 градусов - «хвосты» - я обычно использую при следующих перегонках, так как в них еще содержится много этилового спирта. Многие винодельщики хвосты сливают в канализацию.

Дальше предстоит процесс настаивания в специально подготовленных дубовых бочках в течение 3-6 месяцев.

Результат

Себестоимость виски получилась в районе 600 рублей за литр. Ректификационная колонна стоит в районе 20 000 рублей. Дубовые бочки 7 000 за 10-литровую бочку.

По вкусу виски ничуть не хуже, чем Red Label (Рэд Лейбл, 1200 рублей) минимального срока выдержки. В будущем мы с партнером попробуем при купажировании добавлять в виски различные добавки для улучшения вкуса.

Какие бы вы посоветовали, если разбираетесь в этом?