Ездила в Чехию и попробовала там Бехеровку - решила дома повторить: что из этого получилось

Еще до появления коронавируса я успела съездить в отпуск в Чехию. Заходя в местные магазины, я обратила внимание на Бехеровку. Не могу сказать, что я большой поклонник и ценитель крепкого алкоголя, но попробовать Бехеровку мне почему-то очень захотелось.

Я зашла в бар и заказала рюмочку ликера. И вы знаете, и мне понраволось. Ну и, конечно же, я решила приготовить «буржуйский» напиток дома. Поделюсь рецептом и с вами.

Я большой любитель в путешествиях пробовать разный национальный алкоголь. Да, несколько лет назад я тоже в Праге не устоял и попробовал этот знаменитый ликер. Но я не думал, что его можно приготовить и дома. Спасибо, Арина К. за ваш рецепт! Обязательно попробую сделать.

Почему я решила сделать сама

Привести бутылочку ликера домой у меня не получилось. Да, конечно, в наших магазинах недостатка в подобных напитках нет. Но чешский «дух» нельзя купить ни за какие деньги. Да и стоит у нас бутылка емкостью 0,7 литра не меньше 900 рублей.

Вот поэтому я решила попробовать свои силы и «сотворить» Бехеровку самостоятельно. Перед тем как приступить к практической стороне дела, я тщательно проштудировала интернет. Еще я пообщалась со знакомыми, у которых был опыт приготовления домашних напитков.

Проанализировав весь поток «свалившейся» на меня информации, я приняла решение. Да, я хочу рискнуть и приготовить ликер. И ведь у меня все получилось!

Какие ингредиенты потребуются

Я человек основательный и предусмотрительный. И перед тем как приступить к делу, сходила в магазин и купила все необходимое. И даже с запасом.

Итак, мне понадобилось:

1 литр водки, я взяла «Русский стандарт»;

200 мл медицинского спирта;

1 палочка корицы;

15 шт. гвоздики;

2 коробочки кардамона;

1 чайная ложка аниса;

10 горошин душистого перца;

апельсиновая цедра (сняла ее с половинки апельсина);

1 чайная ложка ванили;

50 гр. дубовой коры (продается в аптеке);

5 гр. душицы;

150 гр. сахара (для сиропа);

300 мл воды (для сиропа).

Я читала, что оригинальный напиток готовится на чистой Карловарской воде. Конечно, у меня такой не оказалось. Но я живу в небольшом поселке. И у нас есть родник. Вот такую воду я и использовала для своих опытов.

Процесс приготовления

Перед началом «колдовства» я залила дубовую кору кипятком на полчаса. Затем слила воду и немного просушила ее при помощи бумажного полотенца. Мне так посоветовали знакомые, чтобы избавиться от лишней горечи, присущей дубу.

Затем я взяла стеклянную банку. Засыпала туда специи. Залила все водкой и медицинским спиртом. После чего плотно закрыла крышкой и отправила емкость в кладовку. Это идеальное место для приготовления домашних напитков. Там всегда темно и поддерживается постоянная температура.

В течение недели я ежедневно встряхивала содержимое банки. Так осевшие специи перемешивались с жидкостью и активнее насыщали своими ароматами и вкусами алкоголь.

Через неделю я достала банку с Бехеровккой из кладовки. Взяла самое мелкое сито, какое нашлось у меня дома, выложила его дно ватными дисками и через такой самодельный фильтр процедила настойку.

Затем я сварила сахарный сироп. Для этого взяла родниковую воду и сахар, засыпала все в кастрюлю и на медленном огне довела до кипения. Получившийся сироп, я остудила до комнатной температуры.

Теперь финальная часть “колдовства”. В чистую стеклянную банку я перелила остывший сахарный сироп и добавила к нему процеженную настойку, взболтала. Бехеровка была готова. Но я опять-таки закрыла банку крышкой. И оставила на пару дней в кухонном шкафчике «отдохнуть».

Какой результат получился

Я специально не пробовала свое «произведение» сразу. Мне не хотелось дегустировать напиток в одиночку. Поэтому я пригласила свою сестру. Когда она приехала, мы решили приступить к самой приятной части винодельческого процесса – снятие пробы.

Итак, мы открыли самодельную Бехеровку и налили в рюмки по паре глотков. Цвет был светло-коньячным и прозрачным. Но аромат - это что-то невероятное. Запах специй и апельсина моментально наполнил комнату.

И вот мы уже делаем первый глоток. Вкус мягкий, но очень насыщенный. Хоть ликер и достаточно крепок, но алкоголь не обжигает.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Вы знаете, может у меня и не получилось повторить оригинальный ликер, секрет которого известен лишь избранным, но моя Бехеровка нам очень понравилась. Ради того, чтобы решиться сделать такой чудесный напиток, стоило съездить в Чехию. Вы со мной согласны?