Гоним американский бурбон на кукурузной муке, солоде и воде: весь процесс пошагово

Несколько лет назад я был в гостях у моего знакомого, который приехал из США. Он проводил там свой отпуск и привез не только магнитики на холодильник, но и «американский виски» - бурбон.

Не скажу, что вкус меня покорил, но он несколько отличался от того виски, который я раньше пробовал.

Оказалось, что вся разница – в исходном сырье. Ну и как я, специалист по самогоноварению, мог не попытаться приготовить настоящий бурбон самостоятельно?

Вот такое письмо прислал мне мой подписчик Николай Александрович. Думаю, что вам его рецепт придется по душе.

Что такое бурбон

Экспериментируя с разным сырьем для приготовления самогона, я заинтересовался и кукурузой. И это неслучайно — один из знаменитых сортов виски делают как раз из нее. Так я и решил приготовить домашний бурбон.

Бурбоном называют виски, который производят в Америке из зерен кукурузы. Именно в этом его отличие от любого подобного европейского напитка, который готовят традиционно из ячменя.

Для приготовления бурбона используют самую спелую и сочную кукурузу, поэтому напиток получает своеобразный привкус и аромат сладких кукурузных зерен.

Тот напиток, который я приготовил, можно назвать бурбоном с большой натяжкой. В качестве сырья использовалась обычная кукурузная мука. Однако, кукурузный самогон оказался на удивление хорош.

Необходимые ингредиенты

Для того чтобы углеводы, содержащиеся в кукурузе, стали превращаться в спирт, их нужно заставить бродить. Но чистого сахара в этой культуре очень мало. Преобладающая часть углеводов присутствует в кукурузе в виде крахмала. А он не станет бродить сам по себе.

Чтобы расщепить крахмал и превратить его в сахар, необходима ферментация. Для этого в процессе приготовления к кукурузе добавляют ржаной или пшеничный солод. Итак, для приготовления кукурузного самогона потребуются следующие ингредиенты:

кукурузная мука — 2 кг;

солод — 400 г;

вода — 10 литров;

дрожжи сухие — 10 г.

Вместо кукурузной муки можно взять крупу и мелко ее измельчить. Вода должна быть некипяченая. Желательно набрать ее из колодца, насыщенную кислородом. При указанном количестве выход дистиллята получится примерно 1,5-1,7 литра.

Как приготовить брагу

Оставив 1 литр воды холодной, нагреть 9 литров в водяной бане до 50°С и всыпать в нее муку, постоянно размешивая. Варить полученную кашу при этой же температуре около 15 минут. При этом нужно следить, чтобы не образовывались комки. После этого увеличить температуру до 65°С и варить в течение 15 минут перемешивая. Долить оставшийся 1 литр воды и нагреть всю смесь до 75-80°С. Закрыв крышкой, выдержать при постоянной температуре около 20 минут. По истечении этого времени нужно охладить будущую брагу до 65°С и всыпать в нее измельченный солод. Тщательно перемешав содержимое, поставить кастрюлю в теплое место на 7-8 часов. Можно закутать ее в толстое одеяло, чтобы температура дольше сохранялась. По истечении этого времени брага должна стать сладковатой. Развести и активировать дрожжи в стакане (250 мл) воды с температурой 25-30°С по инструкции на упаковке и влить в сусло. Охладив брагу до температуры 25-30°С, оставить ее для брожения, перелив в бродильную емкость с водяным затвором или же с обычной резиновой перчаткой. Примерно через 5-7 дней углекислый газ перестанет выходить из емкости. Это означает, что брага выбродила.

Для приготовления браги потребуется водяная баня, иначе на прямом огне составляющие могут подгореть, испортив вкус будущего напитка. Процесс приготовления следующий:

Пора приступать к перегонке.

Выгонка кукурузного дистиллята

Перегонять кукурузную брагу нужно два раза. В процессе первой перегонки получится дистиллят крепостью 65-70% об. Осуществляется первая выгонка без отбора «голов» до того момента, пока крепость не упадет до 25-30% об.

Вторичную перегонку нужно осуществлять, разбавив полученный дистиллят водой до крепости 20-25% об. А вот теперь нужно обязательно отобрать ненужные фракции –«головы» и «хвосты».

Первую часть — примерно 100 мл необходимо выбросить или использовать в технических целях. Пить ее нельзя. Выгонку нужно осуществлять, пока крепость не упадет до 45 % об.

Полученный дистиллят нужно развести водой до крепости 40-42% об. После выдержки в закрытой бутыли в течение 2-3 суток, должен получиться ароматный и немного сладковатый на вкус самогон.

Если не полениться и выдержать его пару месяцев в небольшой дубовой бочке, можно получить настоящий бурбон, хоть и не произведенный в Америке.

Лично мне нравится как раз второй вариант. Он придает напитку благородный цвет и некоторую мягкость.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Правда, мои знакомые, попробовав бурбон из бочки, говорят, что не стоит так долго ждать, можно просто недельку настоять самогон на аптечной дубовой коре. Почему-то я с ними несогласен. А вы? Есть ли разница во вкусе напитка, настоянного на щепе и в бочке?