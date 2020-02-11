Прошлым летом я был в Крыму, снимал комнатку в доме у моря. Хозяин оказался очень хорошим человеком и угощал меня по вечерам своим домашним вином. Ни один час мы проводили с ним за душевным разговором, под шум морских волн.
На память я привез из той поездки несколько бутылок его вина. Но оно быстро закончилось. И я подумал, неужели в нашей средней полосе нельзя делать домашнее вино? Ведь ягод растет много.
Так начал свой рассказ мой подписчик Иван Викторович.
Почему я решил сделать алкоголь самБез вина в моей семье не обходится ни одно застолье. Но, изучив ассортимент магазинов, пришел я к неутешительному выводу, что действительно качественные напитки стоят дорого. Вина стоимостью до 500 р. не всегда захочешь пить из-за чрезмерного добавления консервантов и отвратительного вкуса. Дорогие марки не всегда есть возможность себе позволить.
Поэтому я решил сделать вино самостоятельно в домашних условиях. Благо проживаю я в небольшой деревне в Подмосковье, в 50 км. От Москвы. На участке большое количество плодовых кустарников и деревьев, плоды которых можно без труда использовать в качестве основного ингредиента для приготовления напитка.Какие ингредиенты потребуются
Прошлое лето было достаточно богато на черноплодную рябину, которой на участке у нас несколько кустов. Было принято решение, что часть ягод буду использовать для приготовления домашнего вина.
Признаюсь, положа руку на сердце - это мой первый опыт. Но конечный результат меня порадовал.
Для приготовления я взял следующие продукты:
- 6 кг рябины черноплодной;
- 1 кг 200 г сахара;
- 70 г изюма;
- 1,5 л воды.
Процесс приготовления
- Подготовка плодов. Раздавить 6 кг черноплодки. Для этого можно использовать собственные руки, ложку, либо толкушку. Если хотите почувствовать себя истинным виноделом, таким как Адриано Челентано из известного фильма, то ягоды можно положить в ванну, либо чан и раздавить ногами. Каждому свое. Фантазируйте.
Рябину нельзя мыть под водой потому что на кожуре находятся природные дрожжи, которые окажут помощь в процессе брожения.
- Перемешивание ингредиентов. Необходимо взять емкость литров на 10. Всыпать в нее раздавленную ягоду и 600 г сахара. Совершенно без сахара готовить вино не советую, так как рябина от природы не обладает сладостью. И если не добавить сахар, то готовый продукт окажется довольно низким по градусам. Не выше 5. И будет плохо храниться.
Мой совет – добавить горсть изюма, тоже немытого. На его поверхности присутствуют аналогичные природные дрожжи.
Содержимое тщательно перемешать. Накрыть кастрюлю марлей, обвязать ее веревкой и отправить в теплое темное место на неделю. Несколько раз в день образовавшийся сок и мезгу (жмых от измельченной ягоды) я перемешивал, чтобы полуфабрикат не испортился.
-
Неделю спустя жмем сок. Через неделю я снял марлю. Перемешав, я заметил, что появляется пена – явный признак - можно выжимать сок из раздавленных ягод. Я не пользовался соковыжималкой. Жалко и быстро забьется. Образовавшийся сок процедил через марлю. Оставшуюся мезгу ни в коем случае нельзя выбрасывать. Переложить в емкость для брожения. Заполнять максимум на 40-50 процентов от объема. Оставить место для сока и газа, который еще образуется.
-
Процесс обработки мезги. Отправить отжатую ягоду в отдельную емкость. Засыпать 500 г сахара и влить литр воды, чтобы жидкость была выше объема рябины. Отправить в темное место на 5-6 дней.
Важно: помешивать массу каждый день, периодически утапливать всплывшие ягоды. Иначе может появиться плесень.
-
Установка сифона. На емкость, где находится ранее выдавленный сок установить гидрозатвор. Его с легкостью можно соорудить из обычной перчатки, проткнув один из пальцев иголкой, чтобы выходил воздух и газ. Поставить в темное место. Пусть бродит.
-
Выдавить новый сок. Емкость с отжатой рябиной вынуть из темного места и процедить через сито. Дополнительно отжимать не нужно.
-
Смешивание двух видов сока. Снять гидрозатвор с емкости, удалить пену ложкой и добавить новую партию ягодной жидкости. Одеть перчатку повторно.
-
Процесс брожения. Этот этап будет длиться примерно 40-50 дней. Характерный признак – воздух больше не выходит, и перчатка сдулась. На дне появился осадок и цвет вина стал светлее.
Уже можно перелить молодое вино из черноплодки по бутылкам, добавив сахара по вкусу (я не добавлял, так как не люблю излишнюю приторность).
- Созревание. Вино зреет еще где-то месяца 4. Нужно перенести бутылки в прохладное место. Если есть погреб, то самое то. Как только появляется осадок, то необходимо процеживать.
Какой результат я получилВот и готово мое вино из черноплодной рябины. Когда попробовал что получилось в первый раз, очень волновался, все-таки первый опыт. Результат - взрыв мозга, честно, пустил скупую мужскую слезу от осознания что получилось очень хорошо.
Вино вышло очень насыщенным, с явно выраженной горчинкой. Цвет темный, красиво смотрится в бокале. Крепость не большая – 9-12 градусов. В следующем году обязательно повторю свой эксперимент.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А из каких ягод вы пробовали делать домашнее вино? Какой результат получили?