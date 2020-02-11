Прошлым летом я был в Крыму, снимал комнатку в доме у моря. Хозяин оказался очень хорошим человеком и угощал меня по вечерам своим домашним вином. Ни один час мы проводили с ним за душевным разговором, под шум морских волн.

На память я привез из той поездки несколько бутылок его вина. Но оно быстро закончилось. И я подумал, неужели в нашей средней полосе нельзя делать домашнее вино? Ведь ягод растет много.

Так начал свой рассказ мой подписчик Иван Викторович.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Без вина в моей семье не обходится ни одно застолье. Но, изучив ассортимент магазинов, пришел я к неутешительному выводу, что действительно качественные напитки стоят дорого. Вина стоимостью до 500 р. не всегда захочешь пить из-за чрезмерного добавления консервантов и отвратительного вкуса. Дорогие марки не всегда есть возможность себе позволить.

Поэтому я решил сделать вино самостоятельно в домашних условиях. Благо проживаю я в небольшой деревне в Подмосковье, в 50 км. От Москвы. На участке большое количество плодовых кустарников и деревьев, плоды которых можно без труда использовать в качестве основного ингредиента для приготовления напитка.

Прошлое лето было достаточно богато на черноплодную рябину, которой на участке у нас несколько кустов. Было принято решение, что часть ягод буду использовать для приготовления домашнего вина.

Признаюсь, положа руку на сердце - это мой первый опыт. Но конечный результат меня порадовал.

Для приготовления я взял следующие продукты:

6 кг рябины черноплодной;

1 кг 200 г сахара;

70 г изюма;

1,5 л воды.

Процесс приготовления

Подготовка плодов. Раздавить 6 кг черноплодки. Для этого можно использовать собственные руки, ложку, либо толкушку. Если хотите почувствовать себя истинным виноделом, таким как Адриано Челентано из известного фильма, то ягоды можно положить в ванну, либо чан и раздавить ногами. Каждому свое. Фантазируйте.

Рябину нельзя мыть под водой потому что на кожуре находятся природные дрожжи, которые окажут помощь в процессе брожения.

Перемешивание ингредиентов. Необходимо взять емкость литров на 10. Всыпать в нее раздавленную ягоду и 600 г сахара. Совершенно без сахара готовить вино не советую, так как рябина от природы не обладает сладостью. И если не добавить сахар, то готовый продукт окажется довольно низким по градусам. Не выше 5. И будет плохо храниться.

Мой совет – добавить горсть изюма, тоже немытого. На его поверхности присутствуют аналогичные природные дрожжи.

Содержимое тщательно перемешать. Накрыть кастрюлю марлей, обвязать ее веревкой и отправить в теплое темное место на неделю. Несколько раз в день образовавшийся сок и мезгу (жмых от измельченной ягоды) я перемешивал, чтобы полуфабрикат не испортился.

Неделю спустя жмем сок. Через неделю я снял марлю. Перемешав, я заметил, что появляется пена – явный признак - можно выжимать сок из раздавленных ягод. Я не пользовался соковыжималкой. Жалко и быстро забьется. Образовавшийся сок процедил через марлю. Оставшуюся мезгу ни в коем случае нельзя выбрасывать. Переложить в емкость для брожения. Заполнять максимум на 40-50 процентов от объема. Оставить место для сока и газа, который еще образуется. Процесс обработки мезги. Отправить отжатую ягоду в отдельную емкость. Засыпать 500 г сахара и влить литр воды, чтобы жидкость была выше объема рябины. Отправить в темное место на 5-6 дней. Важно: помешивать массу каждый день, периодически утапливать всплывшие ягоды. Иначе может появиться плесень. Установка сифона. На емкость, где находится ранее выдавленный сок установить гидрозатвор. Его с легкостью можно соорудить из обычной перчатки, проткнув один из пальцев иголкой, чтобы выходил воздух и газ. Поставить в темное место. Пусть бродит. Выдавить новый сок. Емкость с отжатой рябиной вынуть из темного места и процедить через сито. Дополнительно отжимать не нужно. Смешивание двух видов сока. Снять гидрозатвор с емкости, удалить пену ложкой и добавить новую партию ягодной жидкости. Одеть перчатку повторно. Процесс брожения. Этот этап будет длиться примерно 40-50 дней. Характерный признак – воздух больше не выходит, и перчатка сдулась. На дне появился осадок и цвет вина стал светлее.

Уже можно перелить молодое вино из черноплодки по бутылкам, добавив сахара по вкусу (я не добавлял, так как не люблю излишнюю приторность).

Созревание. Вино зреет еще где-то месяца 4. Нужно перенести бутылки в прохладное место. Если есть погреб, то самое то. Как только появляется осадок, то необходимо процеживать. Какой результат я получил Вот и готово мое вино из черноплодной рябины. Когда попробовал что получилось в первый раз, очень волновался, все-таки первый опыт. Результат - взрыв мозга, честно, пустил скупую мужскую слезу от осознания что получилось очень хорошо.

Вино вышло очень насыщенным, с явно выраженной горчинкой. Цвет темный, красиво смотрится в бокале. Крепость не большая – 9-12 градусов. В следующем году обязательно повторю свой эксперимент.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А из каких ягод вы пробовали делать домашнее вино? Какой результат получили?