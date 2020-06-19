Гоню настоящий абсент из полыни с медом на дедовом самогонном аппарате: делюсь рецептом и нюансами

Кто-то ставит вино, кто-то выдерживает настойки, а мой дедуля занимался тем, что гнал элитный абсент на своем подворье. Он был моряком и привез секрет приготовления этого крепкого алкоголя с далеких берегов, уже не помню каких загадочных островов.

Уже когда он окончательно сошел на берег и прочно закрепился на суше, то задумал создать домашнее производство элитного заморского абсента. И собранные им когда-то рецепты, пришлись весьма к месту.

После смерти деда осталось немало записей, но самая классная – это рецепт приготовления аутентичного бразильского абсента, который мне до сих пор – а я уже немолод – напоминает деда и вызывает ассоциации с морем.

Историей поделился мой подписчик Александр Л.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Все достаточно просто – тот абсент, который делает, точнее, делал мой дед, не идет ни в какое сравнение с магазинным «продуктом». Бесспорно, в магазинах тоже можно купить качественный абсент, но – это редкость, особенно в наших широтах.

А вот домашний – это не просто свой, а по-настоящему проверенный алкоголь. Конечно, если все сделано верно.

В последнее время мы много времени проводим на даче, а ближайший магазин находится от нас в нескольких километрах. Да и выбор спиртного в нем, мягко говоря, ограничен. Поэтому я стряхнул пыль с дедовских рецептов и начал «колдовать».

Какие ингредиенты потребуются

Не ошибусь, если скажу, что дедов рецепт сильно отличается от самой первой технологии изготовления абсента. Но я все равно поведаю вам, чем угощала изумленных соседей по даче моя семья.

Для приготовления домашнего абсента дедуля брал такие компоненты:

1,75 спирта крепостью 70% и более;

горькая полынь – хватит 3 ч. л. с горкой (дедушка брал самый верх растения, молодые нежные веточки);

кардамон – 16 семян, которые нужно мелко растолочь;

семена кориандра – 1 ч. л.;

семена аниса – 3 ч. л.;

корневище дягиля – 3 ч. л.

Обязательно нужно добавить литр яблочного сока с медом. Сладость сока выбираю на свой вкус.

Процесс приготовления

Итак, инструкция в тетрадке моего деда выглядела следующим образом.

Смешиваю между собой спирт и полынь. Все это настаиваю, как минимум, двое суток в прохладном, темном помещении. У деда бутыли стояли в подвале.

Перед самим перегоном остальные травы и специи мелко толку в ступке и добавляю в спиртовой настой. Далее снова плотно закрываю тару и выдерживаю в темном и прохладном месте неделю.

После этого настой перегоняю в самом обычном самогонном аппарате. А вот о процессе перегонки я хочу рассказать отдельно – тут не так все просто, как кажется. Есть свои тонкости и нюансы.

Процесс перегонки идет до того момента, пока в колбе не останутся только травы. Сам дистиллят отставляю в сторону и на сцену выходит яблочный сок с медом.

Его я смешиваю с тем, что осталось в колбе и тоже перегоняю. Это придаст готовому напитку аромат и сгладит горечь полыни. Дед называл такой вариант облегченным.

Кроме того, вторая перегонка позволит абсенту «вобрать» в себя все эфирные масла из трав и специй. Ну и конечно, впитанный ими спирт.

Главное, при первом и втором перегоне следить за уровнем горения конфорки. Мой дед гнал на газовой плите и всегда следил за тем, чтобы травы не пригорели. Это может привнести в напиток горечь.

От себя хочу сказать, что описанное – это только половина дела. Дистиллят после двух перегонок выходит светлым, то есть у домашнего абсента нет его знаменитого зеленого оттенка. Как же придать ему характерный и узнаваемый цвет?

Какой результат я получил

Дистиллят, о котором я рассказывал выше – жидкость с высоким содержанием спирта, однако, не имеющая нужного для абсента цвета, и потому дед усиливал его органолептические качества своим оригинальным способом. Он брал по 15 г сухой полыни и мяты и настаивал на них 400 мл дистиллята.

Далее, это все это он нагревал на паровой бане, пока температура не достигнет примерно 50 градусов. Так растения придадут абсенту натуральный цвет и аромат благодаря хлорофиллу и эфирным маслам.

Далее, охлаждал «варево» и после, процедив, добавлял к основному объему дистиллята. Вуаля, оригинальный домашний абсент готов.

Мой дед, правда, не пил его сразу и не угощал им гостей. Еще несколько месяцев абсент нужно выдержать в темном прохладном подвале, чтобы тот настоялся.

За это время зеленоватый цвет напитка меняется на желтоватый. При производстве абсента – это норма и говорит о том, что вы все сделали верно, а значит в нем нет красителей и консервантов.

Понравился ли вам привезенный моим дедом рецепт абсента и его метод перегонки?