Готовим бездрожжевую медовуху из магазинного меда: подойдет даже тем, у кого нет опыта, на вкус как квас и всего 4 градуса

Мой дед занимался пчеловодством и сколько себя помню дома всегда были не только мед, соты и прочие продукты жизнедеятельности пчел, но и ароматный напиток – медовуха. У дедушки есть десятки разных рецептов, в которых варьируется сложность приготовления, количество ингредиентов, крепость…

Но главным объединяющим фактором является наличие меда в составе и довольно мягкий вкус готового напитка. Все эти рецепты я переписала у деда и теперь иногда сама делаю тот или иной вариант медовухи.

Сегодня я хочу рассказать о самом простом, который у меня получился в самом начале моего пути “алкогольных дел мастера”.

У меня нет родственника с пасекой, мед для приготовления я буду покупать в обычном магазине, но, думаю, медовуха по рецепту Ирины получится и у меня, и у вас.

Почему я готовлю алкоголь

Сначала приготовление медовухи не казалось мне чем-то интересным – у деда все получалось легко и просто. Но когда я попробовала сварить ее сама, то потерпела неудачу – пришлось все вылить.

И ведь я все делала по рецепту! Тогда я решила попробовать еще раз, но выбрать медовуху с минимальным набором ингредиентов. Такую дедушка назвал незамысловато – «бездрожжевая».

Справка! Под бездрожжевой медовухой понимается напиток собственного брожения, а не настойка на водке.

Какие нужны ингредиенты

1 л воды;

50 г изюма;

80 г меда.

Сам по себе рецепт этой медовухи очень простой. Настолько простой, что с ним даже ребенок справится! Так что даже если у вас вообще нет никакого опыта (как и у меня тогда), можно начать именно с этого рецепта. Но будьте готовы к долгому ожиданию результата.Рецепт максимально несложный, а ингредиентов совсем немного:

Но есть некоторые тонкости в подготовке и выборе ингредиентов. Во-первых, воду для любого алкогольного напитка я использую кипяченую, т.е. я сначала кипячу воду, затем остужаю и использую. Дома постоянно есть бутилированная вода, но даже ее я предпочитаю сначала прокипятить.

Во-вторых, подбираем сорта изюма без косточек. А еще нельзя промывать его перед использованием. Потому что это самый важный ингредиент! Дело в том, что на кожице изюма остаются дикие дрожжи, которые и запускают процесс брожение напитка. Если изюм промыть, ничего не получится.

Что касается меда - подойдет любой. Главное, чтобы он был натуральным. Я использовала мед разнотравья, привезенный от деда. Но и в современных супермаркетах можно купить натуральный продукт.

Процесс приготовления

Для приготовления нужно в бутылку с водой добавить мед и изюм. Я использовала обычную пластиковую 1,5 литровую. Это удобно и безопасно.

Первые 2-3 дня смесь должна находиться в теплом месте. Крышку закручивать не нужно, достаточно обвязать горлышко марлей для постоянного доступа воздуха и предотвращения попадания пыли.

А можно использовать гидрозатвор. Время настаивания может отличаться. Например, зимой я поставила бутылку возле обогревателя и первый этап у меня закончился меньше, чем за сутки.

Как понять, что первый этап закончен? Да все просто. К его концу весь напиток должен “замолчать”, то есть брожение замедляется и прекращается вовсе. Это можно понять по отсутствию поднимающихся пузырьков воздуха.

Как только первый этап пройдет, закручиваем крышку и отправляем медовуху в холодильник на 3-6 месяцев.

Вместо холодильника подойдет любое холодное место. Но в городской квартире такое сложно найти. Именно поэтому я и использовала стандартные 1,5 литровые бутылки. Их удобно хранить в холодильнике, на подвесной полке они не занимают много места.

Периодически я проверяла состояние медовухи. Если бутылка становилась слишком твердой, я приоткрывала крышку и спускала газ. После этого снова плотно закручивала емкость и отправляла ее в холодильник.

Что должно получиться

Я выдержала напиток полгода. Перед самым употреблением процедила через марлю и разлила в стеклянные бутылки, в которых и подала медовуху гостям. Было много пены. Сильного запаха брожения я не ощущала, но аромат меда чувствовался ярко.

Крепость полученной медовухи не высокая - около 4 градусов. По вкусу была больше похожа на квас, но «градусы» все же слегка ощущалась. Особенно если выпить сразу пару литров.

Но у этого рецепта есть и минус - хранить такую медовуху вне холодильника долго не получится. Ведь она натурального брожения, поэтому буквально на следующий день после фильтрации и переливания становится чересчур кислой.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Кстати, а вы сами не пробовали готовить медовуху без дрожжей? Какой крепости напиток получился? Можно ли его сделать крепче, чем у меня и как?