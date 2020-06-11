Готовим настоящий Baileys по науке: а не просто мешанину со сгущенкой и кофе

Моя жена любит ликеры, поэтому она постоянно недовольна, что все время делаю что-то исключительно для себя, а про нее забываю. И я решил ее побаловать и приготовить Baileys (Бейлиз), кофейный ликер.

Скажу сразу, я никогда не делал этого, но знал, что это не сложнее, чем выгнать достойный виски, что я умею делать хорошо.

Первым делом я посмотрел, что об этом пишут в интернете и был удивлен. На мой взгляд, если смешать водку со сгущенкой и растворимым кофе, то такой напиток нельзя назвать ликером и тем более Бейлизом.

Историю прислал мой подписчик Николай.

Подходим к приготовлению с умом

Банка сгущенного молока (тут очень важно, чтобы сгущенка была высокого качества и была тягучей, а не стекала, словно это вода). 1 упаковка сливок 450 г. Кофе растворимый, можно дешевый. Я использовал Jacobs. Понадобилось около 2 столовых ложек. Ванильный сахар – чайная ложка. Яичные белки – 2 шт.

Я не экономил на ингредиентах, так как передо мной стояла задача сделать вкусный ликер, а не дешевый. Стоит отметить, что Бейлиз является одним из самых дорогих ликеров, которых можно приготовить самостоятельно. Для приготовления 1,5 литров мне понадобилось:

Стоит оговорить, что я пробовал и без яичных белков, но результат уступал по вкусу. В то же время ликер без яиц может храниться годами, а с белками – не более трех дней.

Ингредиенты

Процесс приготовления

Первое, что я сделал, это просто смешал все ингредиенты в стакане от блендера, далее вставил в блендер и тщательно перемешал все в однородную массу. Дальше – самая важная часть процесса, нужно однородно растворить полученную массу в основе.

Но если быть точным, то правильнее делать наоборот – основой служит именно полученная смесь, а водка или самогон просто медленно подливаются в него и тщательно размешиваются.

В качестве спиртосодержащей части я использовал самогонный ректификат, выгнанный на яблоках. Крепость основы - 42°, гнал ее по всем канонам красной схемы, придерживаясь гидромодуля 1:4.

Я уверен, что качество любого самодельного коктейля или ликера напрямую зависит от качества исходного продукта, поэтому к данному вопросу относиться нужно со всей серьезностью.

Если самогон отдает ацетоном – его ни в коем случае нельзя использовать, что касается магазинной водки – то примесь технического спирта там тоже не редкость.

Я медленно подливал дистиллят к моей смеси и перемешивал обычной вилкой, так как блендером это делать было неудобно. Но когда влил 1 литр, то перемешал уже нормально. Далее, я просто дал ликеру 2 часа настояться.

Почему лучше добавлять яйца

во-первых, они придают необходимую консистенцию, как у оригинального продукта;

во-вторых, это определяет его вкус. С яйцами ликер получается более мягким и жирным.

Я добавляю белки по двум причинам:

Единственный недостаток – срок хранения, но ликер – не водка, 1,5 литра не задержатся надолго, по крайней мере, у меня. так как в доме жена и три взрослые дочери, которые любят побаловать себя вкусненьким.

Тоже самое касается и сливок, кто-то обходиться без них, используя одну сгущенку. Но, как по мне, это уже не то. Сливки делают Baileys (Бейлиз) жирным и обволакивающим, именно благодаря сливкам послевкусие сохраняется на долго.

Как результат – легкий, но безумно вкусный ликер

У меня получился Baileys (Бейлиз) крепостью 26°, но этого совершенно не чувствовалось. Для себя я бы делал крепче, но так как целевая аудитория женщины – то это отличный показатель.

Что можно сказать о вкусе, так это то, что кофе можно было положить еще больше, ликер больше походил на классический молочный. Но в целом он очень понравился домашним, и иногда я готовлю его к праздникам, чтобы порадовать любимых женщин и гостей.

А вы пробовали готовить Baileys (Бейлиз) по науке или предпочитаете не заморачиваться?