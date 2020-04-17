По названию кажется, что Крамбамбуля - сложный и необычных напиток. Но на деле это просто необычный вариант медовухи. Его особенность - пряности, которые хорошо гармонируют с медом и придают напитку своеобразный вкус.

Именно за это слово, от которого веет чем-то волшебным и сказочным, и зацепился мой глаз, когда я перебирал письма от наших читателей. Это письмо пришло мне от Анна Р. Не могу не поделиться с вами рецептом этого напитка, традиционного для белорусов.

Почему я люблю готовить Крамбамбулю

Впервые я приготовила настойку, потому что она белорусская. Я сама белоруска, но давно не живу на Родине.

Поэтому сварить национальный алкоголь для меня было чем-то вроде попытки рассказать окружающим, что я люблю свою страну и горжусь традициями. Хотя даже в Беларуси не все знают о существовании подобного напитка.

Интересно! Хоть Крамбамбуля не суперпопулярна, некоторые мои белорусские друзья говорили, что видели напиток с таким названием в магазинах.

Внимание! Настойка имеет срок годности - примерно 3 года. Я быстро раздариваю свои запасы довольно быстро, поэтому готовлю Крамбамбулю раз в полгода.

Ингредиенты

С тех пор как я впервые приготовила Крамбамбулю - она стала моей фирменной настойкой. Я не продаю алкоголь и сама практически не пью, зато с удовольствием угощаю друзей. Могу запросто подарить бутылку Крамбамбули просто так, если этот напиток понравился.Не могу сказать, что Крамбамбуля - дешевый напиток. Впрочем, это относится к большинству настоек. А вот преимущество ее в том, что все ингредиенты доступны круглый год и найти их можно в любом супермаркете.

Я не всегда точно придерживаюсь одинаковой рецептуры. Могу добавить чуть больше перца или гвоздики. Но далеко от оригинала не ухожу.

Основной ингредиент - водка. На 0,5 л водки мне требуется:

Кожура 1 цитруса. Предпочитаю мандарины. Но подойдет апельсин или грейпфрут. 1 палочка корицы и щепотка молотой. 1 стакан воды (250 мл). Я ее предварительно кипячу и остужаю, но если вы уверены в качестве своей, то термическая обработка не обязательна. 3 бутона гвоздики (специя). 6 горошинок перца. Кроме черного использую душистый, выбираю горошинки разных цветов. Щепотка мускатного ореха. 5 столовых ложек меда.

Согласны, что ингредиенты просты и доступны?

Процесс

Я считаю, что Крамбамбуля - легкий для приготовления напиток. Но все же недостаточно просто закинуть все ингредиенты в банку. Придется немного подготовиться.

Сначала нужно довести до кипения 1 стакан водки и 1 стакан воды вместе со всеми специями, т.е. добавляем мускатный орех, гвоздику, палочку корицы и щепотку молотой корицы, а также перец и цедру цитруса.

Внимание! Цедру использую свежую вместе с белой “подложкой”. Измельчать ее не нужно, большие куски даже лучше подойдут. А вот специи (кроме палочки корицы) лучше измельчить в ступке.

На большом огне нужно довести пряную смесь до кипения. Затем ставим кастрюлю на маленький огонь и добавляем мед. Варим настойку, пока мед полностью не растворится.

Затем заливаем все в литровую банку, закрываем крышкой и оставляем на 2 недели. Периодически нужно взбалтывать, чтобы мед сильно не опускался в осадок.

Что должно получиться

Через 2 недели нужно отфильровать Крамбамбулю через марлю. Сначала напиток будет выглядеть мутно-янтарным. Поэтому пить сразу я бы не советовала. Лучше дать в бутылке постоять настойке хотя бы пару часов. А если не трогать его пару дней, то осадок уляжется и напиток станет прозрачно-янтарным.

Неприятного запаха водки тоже нет - его маскируют специи. У меня не получилось измерить крепость, но должно получиться в районе 20-25 градусов.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Как вам мой рецепт? Надеюсь, он не показался сложным, и вы сами попробуете сварить Крамбамбулю. Кстати, может среди читателей есть те, кто уже ее готовил? Поделитесь хитростями.