Готовлю черное как ночь вино из ирги: по вкусу очень нежное и близко к соку, девчонкам очень нравится после баньки

Я очень хорошо помню, как моя бабушка готовила вино из сладкой и ароматной ягоды – ирги. Конечно, я тогда была слишком мала и попробовать мне этот напиток не довелось, но в памяти навсегда остался аромат, который был на кухне.

Я выросла, бабушки уже давно нет, у меня уже свои внуки. Но однажды я пришла к подруге и почувствовала знакомый с детства сладкий запах – знакомая собрала иргу и поставила из нее вино. Я не могла уйти от нее без рецепта.

Вот такое трогательное письмо мне отправила моя подписчица Анна Владимировна. Хочу поделиться и с вами ее рецептом. Вдруг и у вас есть такое же воспоминание из детства.

Как все начиналось

Ирга на нашем участке растет очень хорошо. Первые ягоды с радостью съедают дети, а когда это лакомство им надоедает, остатки собираю я и делаю домашнее вино.

Идея использовать иргу в качестве сырья для получения домашнего напитка к праздничному столу пришла ко мне пару лет назад, когда я попробовала данный напиток у подруги на даче. Как я уже говорила, он поразил меня ярким ароматом и сладким послевкусием.

В тот раз я не ушла без рецепта и вот уже второй год готовлю вино сама. Технология очень проста, а ингредиенты доступны. Итак, начинаем готовить.

Необходимые ингредиенты

Спелая ирга - 5 кг. Сахарный песок 0,5 кг (0,6 кг) на 1 литр полученного сока. Вода – 1 л.

Основные компоненты для приготовления напитка:

Для приготовления домашних вин, не рекомендуется применять винные закваски, дрожжи. Ягоды содержат «живые бактерии», способные запустить процесс брожения. Чтобы вино получилось хорошим, важно правильно собрать и подготовить сырье.

Иргу нужно собирать в сухую погоду, деревья не должны расти возле дороги, на них не должно быть пыли. Выбираем спелые и даже немного переспелые ягодки. Главное, без гнили. Применение таких ягод приведет к порче конечного продукта - вино может закиснуть и стать уксусом.

После сбора ягоды не моем, сохраняем природные бактерии. Именно поэтому так важно отобрать чистые, не пыльные образцы.

Процесс приготовления

Ягоды измельчаем или раздавливаем, оставляем на сутки. Я мну руками, мне очень нравиться данные процесс. Но вы можете воспользоваться и мясорубкой. Через сутки через, марлю отжимаем сок и добавляем 1 л воды. Жмых уже можно выкинуть. Добавляем сахар из расчета 0,5 кг на 1 л получившейся жидкости. Сначала можно положить не весь сахар, а добавить уже по вкусу в готовый продукт. Полученную смесь перемешиваем и переливаем в емкость для брожения. Я использую трехлитровые банки. Устанавливаем гидрозатвор или одеваем сверху резиновую перчатку. Брожение длится примерно месяц. Все этого время гидрозатвор весело булькает, а перчатка возвышается и приветливо машет нам над бутылью. Процесс может закончиться и раньше, нужно наблюдать. Об окончании брожения свидетельствуют: отсутствие пузырьков, сдутая перчатка, на дне наблюдается осадок, а раствор становится прозрачным. Аккуратно переливаем вино, не взбалтывая осадка. Либо фильтруем через плотную ткань. Можно оценить вкус и при необходимости добавляют еще сахара 0,1 кг на 1л продукта. Тут смотрите сами, кому как нравиться. Получится сладкое или полусладкое вино. Молодое вино выдерживаем еще месяц в прохладном месте, даем ему «созреть».

Как я уже говорила, технология приготовления вина из ирги несложная. Просто следуйте инструкции:

Результат

Я готовлю легкое вино, оно по вкусу напоминает сок, поэтому и держу недолго. Употреблять его мы начинаем уже осенью. То есть через 1-2 месяца после фильтрации. Вкус очень нежный, ягодный, цвет насыщенный бордово-красный.

Крепость его совсем небольшая. Но мне это наоборот нравится. А вот моя подруга-любитель вин покрепче. Поэтому она после фильтрации добавить немного водки, но это, на мой взгляд, уже не то. Я за натуральность напитков.

Это вино хорошо подходит к рыбным и мясным блюдам. У нас на ура уходит под шашлычок. Подаю его охлажденным, в запотевшем графине. Неплохо сочетается и с «вкусняшками»: шоколадом, пирожным. В принципе, можно подавать и с овощными, сырными, мясными нарезками.

А еще мы с подругами любим попивать его после бани, сидя на веранде, ведя «светские беседы», наблюдая за осенним закатом. Если раньше это вино ассоциировалось у меня с детством и бабушкой, то теперь оно стало «осенним». Я чувствую в нем запах листопада, тепло последних деньков бабьего лета.

Вино просто в приготовлении, практически не затратное. Все что нужно - это ягоды, сахар, немного времени и частичка души, конечно же.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А, как вы считаете, имеют ли право на жизнь, «легкие» алкогольные напитки? Напитки, за которыми, приятно просто поговорить? Напитки не для шумной компании, а для посиделок «тет-а-тет»? Или вы все же любите покрепче?