Готовлю домашний кокосовый ликер за 300 рублей: выходит ничем не хуже магазинного Malibu за 2 000

Моя подруга весь год живет на даче. Я очень люблю приезжать к ней в гости. Так приятно после трудовой недели окунуться в загородную тишину. А еще у моей подруги есть самогонный аппарат. Да-да, самый настоящий!

Трудно представить эту миниатюрную стильную женщину варящей самогон. А какие настойки и ликеры она делает - закачаешься! Один из моих самых любимых - кокосовый ликер.

Для меня его самая большая прелесть в том, что я могу его приготовить сама. Попробовав его у подруги первый раз, я не уехала от нее без рецепта.

Такое сообщение я получил от подписчицы Ольги Николаевны. Я люблю домашний алкоголь, но, действительно, приготовить его зачастую бывает сложно и долго. Именно поэтому меня заинтересовал этот необычный рецепт.

Почему я стала делать кокосовый ликер дома

Эксперименты – это всегда приятно, особенно если они не «бьют» по карману. Именно этот факт подвигнул меня к приготовлению домашнего кокосового ликера. Основное преимущество, это, конечно же, ценник.

Стоимость оригинального ликера «Malibu» за литровую бутылку может достигать 2 тысяч рублей. Я же обычно в домашнем варианте приготовления укладываюсь в 300-400 рублей: 60-70 «деревянных» за кокос и остальное на крепкий алкоголь.

Затраты сократятся, если вы сами занимаетесь самогоноварением. Бонусом к цене и простоте приготовления, вы получаете вкуснейший напиток без консервантов и сможете быть уверены в качестве.

Необходимые ингредиенты и подготовка

вода – 500 мл;

сахар – 500 гр;

крепкий алкоголь – 0,5 л;

целый кокос или 100 гр. кокосовой стружки;

ванилин на кончике ножа.

Для приготовления этого необычного ликера потребуется немного ингредиентов, которые продаются практически в каждом масс-маркете. Итак:

В стоимость конечного продукта я не заложила сахар, воду и ванилин, так как эти продукты есть практически в любом доме. Но расходы на них не превысят 50 рублей.

банка с винтовой крышкой;

терка/блендер;

марля;

глубокая миска.

Также для приготовления ликера понадобятся:

Если материальное положение позволяет, то вместо водки можно приобрести виски. Такой ликер по вкусу будет максимально приближен к магазинному «Malibu».

Вообще, выбирайте за основу тот напиток, который нравится лично вам. Это может быть и кальвадос, и коньяк, и чача, и самогон.

Способ приготовления

Лучше использовать свежий кокос и тереть его на терке. Так ликер получит более насыщенный аромат и вкус.

Приготовление напитка состоит из нескольких этапов. Сначала надо обработать кокос: очистить и измельчить. Для ликера понадобится только стружка, а кокосовую воду из ореха можно задействовать в кулинарии.Следующий этап самый длительный. Помещаем измельченный кокос в банку, заливаем крепким алкоголем и плотно закрываем крышкой.

Настаивать смесь надо 7 дней. В течение этой недели требуется несколько раз взбалтывать содержимое банки. Алкоголь потеряет свою прозрачность и приобретет молочный оттенок.

После того как «кокосовая водка» готова, наступает время для сахарного сиропа. Традиционно сироп готовится в пропорции 1/1, то есть одна часть сахара и одна часть воды.

Но так ликер получается слишком сладким и приторным. Поэтому я уменьшаю количество подсластителя в 2 раза. Сахар и ванилин надо растворить в воде, а затем довести до кипения.

Последний этап – это добавление остывшего до комнатной температуры сиропа в кокосовую настойку, которую предварительно надо тщательно процедить через марлю. В таком виде напитку надо дать отдохнуть несколько дней в холодильнике. После этого наш «Malibu» готов к употреблению.

Что получилось в итоге

Не забывайте во все приготовленные коктейли добавлять несколько кубиков льда.

Полученный кокосовый ликер можно пить в чистом виде, а можно использовать для приготовления коктейлей. Причем не только для банальной «Пина-Колады». Есть масса коктейлей, которые позволяют раскрыть вкус ореха в крепком алкоголе.

Чтобы напиток как можно дольше сохранил свои вкусовые качества, его надо правильно хранить. После приготовления его лучше перелить в бутылку из темного стекла.

Срок хранения около 6 месяцев, но при качественном закупоривании и хранении в темном прохладном помещении – срок годности увеличивается до 3х лет. При длительном хранении на дне бутылки может образоваться осадок.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Очевидно, что кокосовый ликер, который я делаю сама, немного отличается от магазинных экземпляров. Но этот напиток, в меру сладкий и с ярко выраженным кокосовым послевкусием, стал королем на всех вечеринках в моем доме.

Как вы думаете, что лучше: отдать несколько тысяч рублей за магазинный «Malibu» или приготовить кокосовый ликер самостоятельно всего за несколько сотен?