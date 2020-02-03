Готовлю домашний мятный ликер: теперь ко мне все напрашиваются в гости

Мой дед, который живет в деревне варит самогон. Я варить его не пробовала, сложный для меня этот процесс, да и долгий. А вот сделать ягодную наливку или домашний ликер на травах это мне по душе. Хочу поделиться с вами своим любимым рецептом мятного ликера.

Это сообщение я получил от моей подписчицы Виктории В. Как вам такой ликер?

Как все начиналось

Мой первый опыт приготовления домашнего ликера из мяты прошел вполне успешно. Несмотря на скептические замечания мужа, у меня вышел вкусный напиток.

Домашние рецепты алкоголя хороши тем, что крепость и сладость можно регулировать самостоятельно, исходя из личных вкусов и предпочтений.

Необходимые ингредиенты

Сразу замечу – готовый (из магазина) мятный ликер приятного зеленого цвета. На мой взгляд, такой цвет из-за химических добавок. Потому что мой, настоянный на мяте домашний ликер получится зеленым, если только добавить пищевых красителей.

Ингредиенты:

спирт этиловый 96% - 250 мл;

вода бутилированная - 350 мл для настойки,

примерно 600 мл воды для доведения до конечного результата;

мята перечная свежая – пучок;

сахар – 2 стакана;

лимон.

Приготовление

У мяты удалить нижнюю часть веточек. Тщательно вымыть. В 650 мл чистую банку я плотно укладываю мяту, заливаю спиртом, доливаю воды (400 мл). Закрываю крышкой и отправляю в темное место настаиваться – на полку в кухонном шкафу. Настаивать 7, а лучше 10 дней. Каждые 3 дня баночку обязательно встряхивать.

Приготовление происходит в 2 этапа: настаивание и последующее доведение до готовности.

Через неделю настой должен быть темного зеленого цвета (хаки), еще через 3 дня приобрести цвет коньяка – насыщенно-коричневый.

Хотя если торопитесь, то и 7 дней выдержки для мятной настойки достаточно.

Сварить сироп – 2 стакана сахара на 2,5 стакана воды. Ликер должен быть сладким и не слишком крепки. Плюс надо учесть крепость алкоголя, на котором настаиваете. При использовании водки или коньяка вместо спирта, сахара и воды понадобится меньше. В настойку добавить сок одного лимона (по желанию). Влить сироп. Чтобы получить ликер приятной крепости 20 % из 250 мл 96% спирта, его надо развести в 950 мл воды. Для настойки использовано 400 мл, сироп 500 мл, итого 900. Проведите пробу, затем добавьте 50-100 мл воды по своему вкусу. Можно сделать ликер и покрепче, взяв для сиропа меньше воды, но это на любителя.

Подведем итоги

Домашний мятный ликер готов. Процедите его, чтобы удалить волокна лимона. Перелейте в прозрачную бутылку и храните в холодильнике. Когда придут гости, подавайте напиток в рюмках на ножке или в стопках для водки. Можно дополнительно украсить веточкой мяты.

Для расчета крепости домашнего напитка я использовала калькулятор разбавления спирта водой онлайн, удобная штука. Вы можете рассчитать по-своему.

Чрезмерное употребления алкоголя вредит вашему здоровью Берегите себя!

Мне этот рецепт понравился, дождусь лета, свежей мяты на даче и попробую его сделать. А у вас есть свои хитрости приготовления мятного ликера? Поделитесь со мной в комментариях, буду благодарен.