Моя карьера как винодела началась, наверное, еще задолго до моего рождения. Моя мама постоянно делала вина. Мне всегда было интересно наблюдать, как у нее это ловко выходит.

Мне нравилось следить за приготовлением разных вин из фруктов и ягод. Особенно вкусным у мамы получалось классическое виноградное вино.

Когда я вырос, то решил «пойти дальше» и удивить маму, сделав что-то свое и очень необычное. Удивить маму очень сложно, но вино из винного гриба – это то, что надо.

Историей поделился мой подписчик Денис З.

Почему я решил сделать алкоголь сам

К изготовлению вина на винном грибе я пришел совершенно случайно. Как-то мы были в гостях у родственников жены, а там нас угостили этим интересным вином.

Мне понравилось то, что вкус у него достаточно кислый и сухой. Такого вкуса очень нелегко добиться, если делать вино из ягод.

Я всегда любил гриб. Помню, у мамы в деревне всегда настаивался чайный гриб, который я мог выпить за день всю банку, уж очень кисленькое люблю.

Я изучил всю информацию по такому вину в интернете и начал готовиться к изготовлению своего «шедевра». Купил винный гриб. У нас его было сложно достать, но спустя неделю поисков, я приобрел его в одном из магазинов в интернете.

Какие ингредиенты потребуются

Стоил он достаточно дорого, мне удалось заказать его за 600 рублей. Это был гриб в живом виде, хотя часто продают просто ингредиенты, чтобы вы сами его вырастили.

Мне понадобился сахар, которого нужно 4 стакана. Это где-то килограмм. То есть я потратил еще 30 рублей на сахар. Еще мне нужны:

обычная 3-литровая банка,

перчатка резиновая.

Важно знать, что воду для вина кипятить нельзя - подойдет обычная фильтрованная вода. Если нет фильтра, просто можно использовать отстоявшуюся воду. Однако отстаиваться она должна в открытом сосуде.

Самый интересный момент - в вино нужна томатная паста. Выбор пасты – задание не из легких. Нужно изучать состав, потому что паста должна быть сделана только из томатов и не содержать никаких консервантов.

Я беру пасту Heinz. На 3-литровую банку мне нужна маленькая баночка, которая стоит около 60-ти рублей. Это все ингредиенты, которые потребуются для этого вина.

Процесс приготовления

Для начала я соединяю сахар с томатной пастой в чуть теплой воде. Перемешиваю, пока паста перестанет быть комочками. Как только у вас это получилось, можно смело заливать туда винный гриб.

Гриб перемешивать не нужно. Заливаю банку не до краев и отношу в теплое местечко. На горлышко банки, как при изготовлении любого другого вина, надеваю перчатку.

Когда перчатка поднимется - это значит, что процесс брожения пошел. Не стоит пугаться, если она не поднялась даже через 2 дня, иногда это может занять не одну неделю, главное терпение.

Когда перчатка опустится, значит, наше вино выходилось, и его пора сливать. У меня обычно бродит недели три. Вы увидите, что гриб опустился вниз и отделился от вина. Будет четко виден его контур.

Сливать такое вино можно даже через край, но с марлей. Я лично сливаю его традиционно трубочкой от капельницы, путем «подсоса». Так оно получается чистеньким и не задевает гриб.

Вино разливаю по банкам и уношу в темное место. Важно крепко закрутить банку, чтобы в нее не попадал воздух. Вино получается желтого цвета, иногда желто-розовое. Крепость так же зависит от выдержки.

Гриб можно разделить и поставить новые вина, ну а если вы не планируете в ближайшее время готовить, то просто уберите его в холодильник. Он должен стоять в посуде, крепко накрытой марлей. Хотя я не советую держать гриб в холодильнике более 3-х дней. Он может испортиться.

Какой результат я получил

Вино получилось такое же, как я пробовал. Но к сожалению, оно понравилось лишь мне. Женщины были не в восторге от его кислого вкуса.

Ну а мне нравится - хорошо идет жарким вечером. Оно действует не очень опьяняющее, но хорошо утоляет жажду. Судя по всему градус совсем небольшой.

А вы пробовали вино из винного гриба? Гарантирую - этот вкус вы точно запомните навсегда.