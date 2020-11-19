До сих пор греют душу воспоминания о дедушкином настоящем хлебном кислом квасе! Мы пили его в жару, заправляли им окрошку, и, честно говоря, я ни разу не встречал похожего по вкусу напитка.

Вспомнил и решил повторить эксперимент. Правда, получился не совсем квас, а чудесная настойка на бородинском хлебе! Ну а что вы хотели, с возрастом же хочется согреть кости, а не остудить их.

Историей поделился подписчик блога Влад.

Ингредиенты и оборудование

Обычно я сначала перечисляю необходимые для приготовления настойки ингредиенты и сразу подвожу итоги по приблизительной себестоимости продукта.

Однако же, сегодня я начну с оборудования, ибо для нашего сегодняшнего рецепта вам понадобятся только литровая банка (бутылка) и ситечко (воронка). Да, вот так все просто!

Со списком ингредиентов уже поинтереснее:

самогон или дистиллят не менее 40 % – 1 л;

бородинский хлеб (или сухари) – 80 г;

сахар – 2 ч. л;

тмин – ½ ч. л;

кориандр – ½ ч. л.

Если вдруг у вас дома (и в ближайших магазинах тоже) нет бородинского хлеба, можно обойтись обычным черным хлебом, однако же количество тмина и кориандра увеличиваем до 2 ч. л.

Теперь посчитаем себестоимость нашей бородинской настойки. Если вы не занимаетесь перегонкой браги в домашних условиях, спирт или самогон можно купить. В среднем 1 л самогона стоит от 150 рублей, а дистиллята - от 250.

80 г бородинского хлеба я оценил 20 рублей, тмин и кориандр по 5 рублей, так как стоимость 100 г этих специй варьирует от 60 до 100 рублей в разных регионах страны. А 2 ч. л. сахара я вообще не знаю, как оценить, ибо этот продукт есть в каждом доме.

Посему итоговая стоимость бородинской настойки будет плавать в районе 180-280 рублей в зависимости от спиртовой основы.

Процесс приготовления

В нашу посуду кладем 80 г бородинского хлеба (или сухарей), сахар и специи. Заливаем ингредиенты литром спирта (самогон, дистиллят). Оставляем настаиваться на 3 дня. Через 3 дня настойку необходимо процедить. Я использовал воронку с марлей. Хлеб рекомендую не отжимать. Потеряется 20-40 мл настойки, но зато цвет и текстура сохранятся без примесей хлебного мякиша.

Процесс приготовления настойки из бородинского хлеба максимально прост! Итак:

Все, наша чудесная настойка готова и можно приступать к дегустации!

Результат

В результате нехитрых действий, мы получаем настойку приятного коньячного (чайного) цвета. Прозрачность будет зависеть от выбора спиртовой основы, однако «чистота» настоя будет являться результатом того, насколько качественно вы процедили напиток.

Если остатки хлеба все же попали в бутылку, процедуру процеживания можно повторить.

Настой имеет стойкий аромат бородинского хлеба, усиленный тмином и кориандром. Даже если для приготовления вы использовали обычный ржаной хлеб, специи сделают свое дело, а сахар уберет характерную «кислинку» и горечь спирта.

Настройка идет очень легко как на вдохе, так и на выдохе. Аромат и вкус бородинского хлебушка очень стимулируют аппетит!

Как употреблять

Употреблять настойку можно и в качестве аперитива и за праздничным столом в дружной компании.

Закуску выбирайте, опираясь на свои вкусовые предпочтения, но мой личный опыт показал, что сало с чесноком невероятно удачно гармонирует с терпким ароматом и послевкусием бородинской настойки. Получается эдакий бутерброд!

Не забывайте о пропорциях, если вы решили сделать не литр, а 0,5 бородинской настойки – количество ингредиентов необходимо уполовинить. Или наоборот, увеличить, в зависимости от желаемого объёма.

Желаю вам прекрасного аппетита и успешного самогоноварения! А вам нравятся такие эксперименты или вы – сторонник чистого, как слеза младенца алкоголя?