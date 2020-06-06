Готовлю ленивый квас из магазинного готового набора в общаге: на вкус как сладкое пиво и даже градус есть небольшой

Дело было в мае. Жар подступал к окнам общаги. Сидеть на попе ровно было скучно и горячо, поэтому мы с подружкой решили пойти погулять в адское пекло.

Через пять минут прогулки, проклиная бога солнца Ра и всех остальных, мы летели к ларьку с живительным квасом. Выпив несчастные 0,33 л, да так, что по усам текло, а в рот не попало, я предложила напарнице по несчастью сделать квас своими руками.

Идея показалась подружке прекрасной. В буйных головушках было примерное представление, что нужно для кваса. Но на всякий случай мы посидели в инстаграме, чтобы посмотреть рецепты и заодно фотографии котиков.

Оторвались, когда уже стемнело, пошли в магазин. Оказалось, найти те ингредиенты, которые мы хотели, было сложнее, чем найти рецепт.

Эту историю прислал моя подписчица Алёна К.

Ингредиенты

Прошло три дня, руки все не доходили до дела, а ноги до магазина. По воле судьбы нас жизнь занесла после учебы в гипермаркет. Выбор был такой, что глаза разбегаются: один на Кавказ, другой на Арзамас. Собрав все свое внимание, мы купили все, что надо.

Нормальные рецепты обычно предлагают использовать сухари, хмель или еще какие-нибудь сложные ингредиенты. Руководство для ленивых включает такие компоненты:

Готовый набор для приготовления кваса;

Вода;

Сахар;

Горсть изюма.

В готовый набор обычно входит концентрированное сусло и дрожжи. Да, не самая выгодная покупка, но экономить сложно, а мы не искали сложностей.

Пачка рассчитана на 6 л чудо-напитка. Внутри лежала инструкция, которая была сразу выброшена.

Подготовка

К процессу подготовки мы отнеслись серьезно: нашли 6-литровую бутылку, которая лежала под кроватью уже года два и служила пристанищем тараканов. Промыли ее, посушили.

Как известно, бутылки должны закрываться крышками. Наша крышечка была бесследно утеряна в пучине бардака. Но зачем унывать, что не делается – все к лучшему.

Сходили в ближайшую аптеку, купили медицинские перчатки. По сравнению с пробкой у перчатки есть свои преимущества: она растягивается и, по теории вероятности, имеет минимальный шанс взорваться. А даже если порвется, то это будет не второй взрыв Чернобыля, а просто звук лопающегося шарика.

Чтобы прикрутить перчатку можно использовать резинки для денег. Хоть денег у студентов и нет, но резинки для них почему-то нашлись.

Вода по рецепту должна быть теплой. Говорят, если кричать 80 лет на стакан, то вода в нем закипит. Как по мне, эффективнее найти водонагревательный элемент: костер, чайник, кипятильник, но это на усмотрение повара. Посуда, нужная для приготовления кваса:

Бутылка 6 л или больше;

Перчатка и резинка;

Чайник.

Рецепт

Наливаем в бутылку около 6 литров теплой воды, добавляем пакетики с солодом. Далее нужно насыпать сахар. В рецептах рекомендуют какие-то смешные количества: 100 грамм.

С химией мы на «ты», потому знаем: солод стимулирует процесс брожения сахара, который, в конечном счете, распадается на 2 молекулы спирта и 2 молекулы углекислого газа. Несложно догадаться, что чем больше сахара добавишь, тем больше спирта получишь.

Поэтому мы насыпали стакан сахара и хорошо помешали. Кинули в мутную жидкость и завалявшуюся горсть изюма. Последний шаг – аккуратно рассыпать на поверхность жидкости дрожжи и поставить бутылку в теплое место на 3-7 дней.

Найти ту тонкую грань между хорошо забродившим квасом и заплесневевшей жижей, можно только ежедневно проверяя состояние напитка.

Итог

Через 7 дней мы достали готовый напиток, запах от которого был на все общежитие. Студенты, как мухи, слетались на данный шедевр кулинарии. А мы с подружкой уже были не в силах отказать в просьбе протестировать продукт.

Получилось что-то непонятное: на вкус как сладкое пиво, а в голову дает как брага. Во всяком случае, желудок остался в порядке, а мы навеселе, следовательно, эксперимент удался.

Были ли у вас интересные истории из студенчества? Напишите в комментариях.